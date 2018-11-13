Project Syndicate: Япония и Индия могут усилить военное давление на КНР

Максим Исаев, , 08:01 — REGNUM

В ходе недельного турне по странам Азии вице-президент США Майк Пенс стремился распространить видение «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, видение, которое обеспечило бы свободу судоходства, беспрепятственные торговые потоки, уважение верховенства права, национального суверенитета и существующих границ. Однако ключевой вопрос заключается в том, удастся ли воплотить в жизнь видение Индо-Тихоокеанского региона, освобожденного от «авторитаризма и агрессии», пишет Брама Челлани в статье для издания Project Syndicate.

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Япония является одной из стран региона, которая, похоже, желает внести свой вклад в реализацию предложений Пенса. На самом деле, премьер-министр Японии Синдзо Абэ является фактическим создателем концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», которая лежит в основе новой стратегии президента США Дональда Трампа. Япония должна отреагировать на становление Китая, укрепив свои позиции в регионе. Воспользовавшись имеющимися активами, а именно третьей по величине экономикой в мире, значительными высокотехнологичными возможностями и военным потенциалом, который недавно был освобожден от каких-либо правовых и конституционных ограничений, Япония может усилить свое геополитическое влияние.

Японский флот, соответствующий высшим мировым стандартам, уже начал действовать далеко за пределами своих территориальных вод, чтобы укрепить позицию Токио в регионе. На фоне территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море Япония провела в сентябре морские учения с участием подводной лодки и трех эсминцев. Бывший министр обороны США Эштон Картер отметил, что готовность Японии к участию в обеспечении региональной безопасности «делает ее всё более важным игроком в регионе».

Однако одна страна не сможет реализовать на практике концепцию «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона. Необходимо установление стабильного баланса сил. Все демократические региональные страны должны сделать свой вклад, начиная с Японии и Индии, заканчивая Индонезией и Австралией.

Хорошей новостью является то, что премьер-министр Японии, похоже, признает важность сотрудничества между демократическими державами Азии. Например, обсуждая естественный альянс между богатейшей демократией региона и крупнейшей региональной демократией, Абэ заявил: «Сильная Индия может принести пользу Японии, а сильная Япония принесет пользу Индии». Учитывая данное обстоятельство, Абэ и его индийский коллега Нарендра Моди недавно провели саммит, на котором стороны заключили военный пакт о материально-техническом обеспечении. Этот документ позволит вооруженным силам обеих стран получить доступ к военным базам друг друга. Абэ и Моди также согласились углубить сотрудничество в области военно-морского и морского взаимодействия и уделить внимание взаимодействию в рамках проектов в третьих странах, включая Мьянму, Бангладеш и Шри-Ланку, в целях укрепления стратегической связи в Индо-Тихоокеанском регионе.

На саммите Япония и Индия озвучили новый девиз двусторонних отношений: «Совместная безопасность, совместное процветание и общая судьба». Дух товарищества, который продемонстрировали Абэ и Моди во время саммита, резко контрастировал с каменными выражениями и мрачными рукопожатиями во время встречи Абэ с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, состоявшейся за два дня до саммита с Моди.

Если бы Индия подписала с Японией соглашение о военной логистике, аналогичное соглашению с США, индийский военно-морской флот смог бы расширить свое присутствие в западной части Тихого океана, позволив Японии проецировать свою военно-морскую мощь в Индийском океане. К счастью, отношения между четырьмя ключевыми морскими демократиями Индо-Тихоокеанского региона (Австралия, Индия, Япония и США) крепки как никогда. Индийско-японская диада может стать краеугольным камнем в расширении и укреплении сотрудничества в регионе.

Однако подобное сотрудничество может столкнуться с серьезными препятствиями. Во-первых, отношения между Японией и другим ближайшим союзником в Восточной Азии, Южной Кореей, по-прежнему остаются напряженными. Вопрос о сексуальном насилии японских войск в отношении южнокорейских женщин во время Второй мировой войны остается одним из самых острых. В рамках соглашения 2015 года между Сеулом и Токио Япония предложила свои извинения и один миллиард йен ($8,8 млн) в фонд по оказанию помощи жертвам. Однако в начале 2018 года президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин расторгнул данное соглашение. Совсем недавно Верховный суд Южной Кореи приказал крупному японскому металлургическому предприятию выплатить крупную компенсацию «жертвам принудительного труда» во время колониального правления Японии в Корее, несмотря на то, что двустороннее соглашение 1965 года должно было «полностью и окончательно» устранить все подобные претензии.

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Южная Корея не должна забывать свою историю, но она должна найти способ преодолеть колониальное унижение и сформировать новые взаимовыгодные отношения с Японией, также как это сделали Индия, Тайвань, Филиппины и Индонезия, преодолев разногласия со своими бывшими колонизаторами.

Еще одним потенциальным препятствием на пути укрепления сотрудничества между региональными демократиями является внутренняя нестабильность в ключевых странах Индо-Тихоокеанского региона. Например, в стратегически расположенной Шри-Ланке президент Маитрипала Сирисена вытеснил премьер-министра Ранила Викремезинга и провел досрочные выборы, нарушив Конституцию. Ослабление демократии в данной стране может иметь стратегические последствия для Индо-Тихоокеанского региона в целом.

Если Япония и Индия, а также наиболее влиятельные страны региона смогут достигнуть прогресса в укреплении связей между демократическими странами региона, то видение «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона в конечном итоге может быть воплощено в жизнь.