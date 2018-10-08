Закарпатье для венгерской национальной памяти — это святыня. Именно через Верецкий перевал и Закарпатье угры-мадьяры двигались в конце IX века, в период Honfoglalás, «Обретения Родины». Именно современный Ужгород, тогда — Унгвар, стал той «опорной точкой», от которой венгры начали завоевание Паннонской равнины, столь хорошо знакомой их предкам-гуннам. Именно Венгерскому королевству Закарпатье принадлежало в течение более тысячи лет, правда, со 160-летним перерывом «на турок». Это дорого стоило предкам современных словаков, но здесь ничего не поделаешь — история всегда пишется «под победителя».

Иван Шилов ИА REGNUM Закарпатье

Ну, а то, что «святыня» принадлежит другому государству, — так ведь этим нынче не удивишь! «Поле славы и скорби» сербов — Косово поле, сейчас не имеет никакого отношения к Белграду, да и символ Армении — Арарат сияет своим ледником из глубин турецкой территории.

Так что имеем два факта sine qua non: территория Закарпатья принадлежит Украине (1) и Закарпатье исторически является «родной землей» для значительного количества этнических венгров (2). Причем сами закарпатские венгры (от 120 до 150 тысяч человек) живут компактно и своим положением, скорее, довольны. Еще бы: они европейцы, живущие компактно и рядом со своей политической родиной — Республикой Венгрия. Причем они особо не хотят менять свое положение, потому что от правды не уйдешь: в самой Венгрии отношение к закарпатским соплеменникам настороженное. И их часто называют «оросами» (русскими).

Венгерский танец

При сосуществовании двух национальностей частные конфликты неизбежны. Так и в Закарпатье: то памятник Honfoglalás на Верецком перевале обгадят, то у памятника поэту-воину Шандору Петефи в Ужгороде бронзовую саблю обломают. Но это хулиганство. Когда же начинается «наезд» на общину, на сам факт ее существования на некой территории — то это уже политика.

В отношении закарпатских венгров активная фаза такой «политики» началась около полутора лет назад, когда в местах компактного проживания венгров в Мукачевском, Береговском и Виноградовском районах были установлены придорожные стелы с надписями на венгерском языке: «Виноградовский район. Венгры приветствуют вас» и «Береговский район. Край венгерского языка».

Сами мадьяры были ошарашены в основном тем, что плакаты были попросту безграмотными. «Это, разумеется, не мы. Мы, по крайней мере, по-венгерски без ошибок писать умеем, а надписи были написаны с грубейшими грамматическими ошибками», — сказал тогда Михаил Товт, лидер венгерской партии УМДС. По мнению грамотных венгров, все это было похоже на гугл-переводчик, который плохо знает орфографию венгерского языка.

Водник Флаги и таблички на поселковом совете Солотвины- венгерские, украинские, румынские флаги и надписи

Последующие полтора года были временем постоянного скандала и регулярных провокаций, в которых власть обвиняла российские спецслужбы. Последним «приступом» скандала была вброшенная в интернет оперативная сьемка, зафиксировавшая раздачу венгерских паспортов украинским гражданам в Берегово. Закарпатская прокуратура поспешила возбудить уголовное производство по статье «государственная измена». А патриотическая общественность начала заносить владельцев венгерских паспортов в базу «Миротворца» (проскрипционные списки современной Украины).

Скандал получил новый импульс, и стороны даже обменялись высылкой дипломатических работников-консулов. В итоге мы имеем формирование в Украине нового «образа врага». Но на этот раз это не «русские на востоке», а «венгры на западе». В том самом Евросоюзе, куда Украина так отчаянно и безоглядно стремится последнюю пятилетку.

Но я сейчас не о том, «кто прав и кто виноват». Виноватых, с точки зрения закона, нет, поскольку граждане Украины не совершают преступления, если не сообщают о том, что они также имеют паспорт другой страны. С точки зрения гражданской этики — да, это плохо. Но что тогда делать с самой властью, где «по крайней мере половина членов парламента Украины имеют двойное гражданство» (Геннадий Москаль, губернатор Закарпатья)?

И что, разве раздача иностранных паспортов или документов «на жительство» — это какая-то новость для украинской власти? Я даже не говорю о страшном «восточном агрессоре». В Галиции распространяются польские «карты поляка», на Буковине нет проблем добыть румынский паспорт, в Южной Бессарабии этим занимается не только Румыния и Болгария, но и турецкие «виды на жительство» стоят где-то 400 долларов. «Цивилизованный Запад» уже десятилетиями проводит программу высасывания трудовых ресурсов, причем не столько жителей национальных ирредент, сколько трудоспособного населения всей Украины.

Я уже писал о том, что может дать венгерский паспорт жителю Закарпатья — безвиз в 142 страны мира, право легальной работы в Европе, возможность получения образования в любой стране мира и прочая, прочая, прочая… Понятно, что закарпатские венгры (и все, кто имеет такую возможность) будут зубами держаться за свой язык и за свой иностранный паспорт. Ибо что им может предложить Украина? Наиболее распространенный аргумент — возможность получения образования в украинских вузах и право участия в политической жизни страны. Но все это они и так имеют как украинские граждане.

Что еще? Ну, наверно, еще трели (или карканье) Ирины Фарион, «властительницы дум» многих украинских националистов: «Если отправляешь пса на обучение, то пес за месяц приходит ко мне домой с нормальным исполнением команд: «сидеть!», «стоять!», «лежать!». А им (венграм, — М.С.) надо семь лет, чтобы выучить язык Степана Бандеры, язык Тараса Шевченко! Надо ли нам столько дебилов в Украине?» Ну, уж после такого все венгры просто помчатся с любовью и благодарностью учить украинский язык!

А потом: «Пускай берут тот паспорт, который им дали венгры, и пилят в Венгрию — в чём дело? С какой стати я должна их тут кормить? Почему это я должна давать деньги на эту школу с венгерским языком обучения, румынским языком обучения, московским языком обучения и, извините, с польским языком обучения?».

Фарион, любезная… Когда в Украине не стало жидкого хлора (а без него нет питьевой воды), та же Венгрия отправила в Закарпатье пятнадцать тонн этого химиката. Не венгерской общине, а всем закарпатцам (более 1 200 000 человек). Когда в Украине начали умирать от кори (кори! в ХХI веке! Четыре трупа только за первые 37 дней этого года!!!), Венгрия направила в Закарпатье восемь тысяч доз вакцины. Всем, а не венгерской общине! Буквально на днях, 7 ноября, Венгрия направила 10 400 доз вакцины для младенцев, ценой в пять миллионов долларов. Этого хватит ВСЕМ новорожденным Закарпатья на восемь месяцев! И теперь собирается отправлять инсулин… Ну как, есть польза от «псов»? А от вас?

Misu Ужгород

А что до «раздачи гражданства», то венгерские дипломаты откровенно «социально издеваются» над украинскими, гм, «коллегами». Они перенесли выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда (30 километров от Чопа, 50 километров от Ужгорода).

И почему-то мне кажется, что поток туристов в Кишварду теперь значительно возрастет. Потому что венгры, конечно, троллят, но украинская власть делает все для максимального эффекта этого троллинга.

Киев