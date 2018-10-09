Как венграми мобилизуют Украину

Марьян Сидорив, , 00:04 — REGNUM

На обложке венгерского паспорта изображена святыня мадьяр. Греко-латинская корона с узнаваемо свернутым набок крестом на оголовье. Ее в 1001 году прислал королю Иштвану-Стефану римский папа Сильвестр II как признание королевского сана правителя венгров. Иштван крестил свой народ и вошел в историю страны как «святой», а его корона стала самым авторитетным символом власти в истории Венгрии.

По самой романтичной легенде крест был согнут, когда в 1440 году отчаянная няня королевских детей Нелен Коттанер украла корону ради новорожденного ребенка королевы Елизаветы Люксембургской. Мальчик, Владислав V, потом стал королем Венгрии, Чехии, герцогом Австрии и даже графом Люксембурга. Впоследствии романтичные венгры решили не выпрямлять крест и даже гордятся тем, что корона Иштвана Святого страдала так же, как и сама Венгрия.

Корона пережила много кризисов в своей истории. А сейчас красная книжица с изображением этой короны и словом «Útlevél» («Паспорт») на обложке становится началом мощного кризиса на западе Украины. Вплоть до того, что на украинских политических форумах заговорили о «втором антиукраинском фронте».

Скандал начался 19 сентября, когда в Сети появилось виде выдачи венгерских паспортов в Берегово (Закарпатье): с принесением присяги и шампанским. Происходило действо в венгерском консульстве и снял его, втихую, «действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу… Пусть с ним разбирается Государственная пограничная служба и служба внутренней безопасности» (Геннадий Москаль, губернатор Закарпатья). Безусловным проколом работников консульства была озвученная рекомендация скрывать от украинской власти наличие второго паспорта.

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин расценил это как нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, поскольку консульство выполняло функции, запрещенные законами и правилами государства пребывания. По мнению венгерского министра Петера Сийярто выдача венгерских паспортов ряду граждан Украины не нарушает никакие международные нормы, а двойное гражданство — это вполне обычное явление в Европе.

Как бы то ни было, к настоящему времени результат таков:

— украинцы объявили персоной нон-грата генерального консула Венгрии в Берегово МатьяшаСилади;

— венгры выслали первого секретаря посольства Украины, руководителя консульского отдела Дмитрия Керечанина;

(Размен ударами получился неравным. По словам спикера украинского министерства Марьяны Бецы «ответ венгерской стороны является неадекватным и непропорциональным, поскольку из Венгрии был выслан дипломат посольства, который выполнял консульские функции»).

— генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал Службу Безопасности Украины вплотную заняться теми, кто имеет двойное венгерское гражданство):

— на сайте «Миротворец» размещены данные первой партии таких «двойников», семи человек. А следует понимать, что в реалиях современной Украины такое размещение — это «лицензия на преследование» гражданина. Причем как со стороны государственных органов, так и националистически настроенных активистов.

Украино-мадьярские отношения это отдельная и очень обильная тема. Если в самом сжатом изложении, то венгры — автохтоны Закарпатья, живущие здесь с 896 года новой эры. До 1918 года эта территория принадлежала Венгерскому королевству. Венгры Закарпатья — это ирредента (более 120 000 человек), компактно живущая на большей части Береговского и Виноградовского районов. Жители ирреденты гордятся своей принадлежностью к венгерской нации, но совсем не стремятся упасть в объятия «материнской платы», где к ним относятся несколько, м-м-м, скептически. И даже используют в отношении них прозвище «оросы», «русские». А к русским, начиная с 1848 года (подавление Николаем I венгерского восстания) отношение в Венгрии не самое доброе. Закарпатские венгры довольны своим положением, поскольку правительство Венгрии им помогает (в том числе и финансово), они могут зарабатывать в Венгрии, а тратить деньги в Украине, где пока еще все дешевле, чем в Евросоюзе.

А что до гражданства и паспортов, то выдают их (что венгры, что румыны, что поляки, что болгары) уже второй десяток лет, и их с удовольствием закарпатское население принимает. Как и буковинское, как и бессарабское, как и галичанское. Почему?

Вот, что дает гражданство Венгрии для закарпатского жителя?

— Право поездок без оформления виз более 140 стран мира, включая Канаду, США, Новую Зеландию, Австралию;

— Право легально работать и проживать на территории Евросоюза и зоны Шенгенского соглашения (так как с 1 января 2008 года Венгрия вступила в Шенгенскую зону);

— Получение высококвалифицированной медицинской помощи по всей территории ЕС;

— Выгодные условия для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности;

— Консульскую защиту за пределами государства;

— Возможность получить образование в Венгрии или любой другой стране;

— Хранение денежных средств в надежных европейских банках;

— Право оформить по упрощенной схеме гражданство Венгрии для детей и родственников.

Что может предложить Украина? Ведь министр Климкин в сваре попытался даже принять позу защитника и покровителя закарпатских венгров. В специальной статье «Більше ніж «угорська проблема» он заметил:

«Венгерская сторона должна осознавать, что втихаря раздавая гражданство этническим венграм Украины, она тем самым создает для них потенциальные проблемы. Наличие другого гражданства может вызвать вполне резонные вопросы при назначении на государственные должности, особенно в силовых ведомствах Украины».

Смекалистым венграм остается выбирать: чье предложение выгоднее. Они и выбирают, уже много лет. Еще в 2015 году Госсекретарь по вопросам национальной политики Венгрии Арпад Янош Потап признал, что в Закарпатье выдано уже 94 тысячи венгерских паспортов. Возникает вопрос: так почему же украинское государство это заметило «только сейчас». Ведь и «несиловые» конфликты между украинцами и венгерской общиной возникают уже не первый год. То украинские националисты обгадят памятник на Верецком перевале, а это святое место для мадьяр, оттуда началось их расселение в Европе. То будапештские визитеры из праворадикального венгерского «Йоббика» устроят откровенно неонацистский шабаш в помещении Закарпатского венгерского театра в Берегово (в октябре 2013 года). Так почему же «только сейчас», зато до уровня «отзыв дипломатов»?

Ответ видится только один. С начала осени в Украине началась особо активная кампания поиска «нового врага». В этот сценарий укладываются и активизация спецопераций на востоке Украины, лихорадочный темп борьбы за Томос, и проект нового «языкового закона», и удушение оппозиционных телеканалов. Эскалация противостояния с Венгрией органично укладывается в этот пазл.

Ну, а причина такой активизации ясна — выборы. Президент Порошенко представляет «партию войны» в украинской политической элите и для него эскалация напряженности и создание нового формата центральноевропейского конфликта — это один из немногих путей к политическому выживанию. Опереться на экономические успехи или, там, положительное сальдо внешней торговли никак не получается.

Киев