Новосибирские коммунисты следили за выборами в Хакасии так, будто бы они проходили в самом Новосибирске. На официальном сайте регионального отделения КПРФ отписывался практически весь ход выборной кампании. А в шапке сайта даже была выведена альтернативная система подсчёта результатов голосования.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Чего стоит одно сообщение о том, что в Хакасию отправилось более 50 новосибирских коммунистов, «чтобы обеспечить честные выборы главы республики». Как заявлял один из представителей «делегации», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев, у новосибирских коммунистов большой опыт работы по контролю за выборами.

Такая активность новосибирских коммунистов интересна ещё и потому, что в 2019 году в в Новосибирске должны пройти выборы мэра, пост которого до апреля 2019 года занимает первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

«Сразу после бюджетных бдений в ночь улетела в Хакасию. В помощь нашему кандидату от КПРФ на должность губернатора Валентину Коновалову и коммунистам Хакасии ЦК партии направил в Хакасию группу депутатов Госдумы фракции КПРФ. Кроме меня, в Хакасии работают Ю. В. Афонин, Н. Н. Иванов, А. В. Корниенко, Д. А. Парфенов и В. Ф. Рашкин, — написала ещё 10 ноября депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, которая ранее сообщила, что «по пути между избирательными участками в городе Усть-Абакане спасли погибающего от холода и голода котенка».

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https://www.facebook.com/permalink.php

Помимо Веры Ганзи, в Хакасию прибыли и другие известные представители новосибирского отделения КПРФ, в том числе вице-спикер Горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов.

Цитата из т/с «Д'Артаньян и три мушкетера». реж Георгий Юнгвальд-Хилькевич. 1979. СССР Один за всех и все за одного!

Тут же в социальных сетях появилось мнение, что для Локтя выборы в Хакасии стали своего рода возможностью проверить команду на выборах за год до проведения своих. Предполагается, что такой же «десант коммунистов» может высадиться во время избирательной кампании и в Новосибирске.

Политолог Сергей Бирюков считает, что победа представителя КПРФ на выборах главы Хакасии «действительно создает впечатление о возможности повторения этого прецедента в других сибирских регионах с выстраиванием некоторого подобия «левого пояса» Сибири».

«При этом необходимо понимать различие исходной ситуации в Хакасии и Новосибирске — если в случае Хакасии работа по обеспечению избирательной кампании кандидата от «партии власти» в сравнительно проблемном субъекте России оказалась недостаточно системной и эффективной (и федеральная власть заключила договоренность с «системными левыми»), то повторение этого сюжета в Новосибирске возможно лишь при отказе федеральной власти от продвижения другого «провластного» кандидата. Пока же преждевременно говорить о принятии в Москве именно такого решения с открытием «политического коридора» для представителей КПРФ», — отметил ИА REGNUM Бирюков.

Тем временем, чем ближе окончание срока Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска и чем ближе выборы, тем «плотнее» становится обстановка на политической сцене Новосибирска.

Уже неоднократно делались намёки на консолидированную позицию (а если быть точнее — на договорённость), которая была достигнута во время предвыборной кампании главы региона. Тогда Локоть поступился своими губернаторскими амбициями ради мэрского кресла.

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Однако положение Локтя не самое завидное. Договор договором, но нет, кажется, и у самого Локтя стопроцентной уверенности в том, что всё будет так, как обсуждалось. А вот то, что критики в его сторону становится тем больше, чем ближе выборы, очевидно для всех.

«Скоро выборы мэра Новосибирска, и вот на что обратил внимание. Подавляющее большинство критиков нынешнего мэра, коммуниста Анатолия Локтя, а это и разные аналитики, обозреватели, социологи, политики и просто активисты сконцентрировались на бытовых проблемах города. Дороги, набережная, снег плохо убирают, в городе пыльно, куда смотрит мэр, пешеходная улица, некомпетентность, всё развалил и т. д. Я живу в этом городе и вот что скажу: да не стало при Локте хуже. Не стало. Всё как было раньше, например, при единороссе Городецком, так и осталось. Плюс-минус, как говорится. С поправкой на общий прогресс, если можно так сказать», — написал на своей странице в Facebook Гога Малкович.

Михаил Самодуров ИА Красная Весна На улицах Новосибирска

Он же напомнил, что Анатолий Локоть пришёл к власти, став мэром в результате поддержки различными политическими силами, которые выступили против кандидата от ЕР.

Сегодня пока что на политической арене не появилось такого кандидата, вопреки которому за Локтя проголосовали бы те люди, которые поддержали его в 2014 году. Но есть критика с их стороны за то, что он не оправдал их предвыборных надежд и не выполнил предвыборных обещаний. Также как есть попытки изменить ход и результаты будущих выборов. Например, новосибирские общественники на заседании форума «За Новосибирск» в конце октября уже обсудили то, какой мэр им нужен.

В резолюции, которую поддержали большинство участников, говорится:

«Мы считаем, что нужно сделать всё возможное для того, чтобы в следующем году у жителей Новосибирска был выбор, и чтобы этот выбор был достойным, а не как обычно. Для этого нужны достойные кандидаты, которые смогут предложить городу честные и реалистичные программы городского развития. Мы намерены приложить усилия для поиска и выдвижения таких кандидатов, для сбора и обсуждения предложений в их программы. Мы убеждены в том, что в Новосибирске необходимо сохранить институт прямых выборов мэра и вернуть на них второй тур выборов. Призываем горожан активно участвовать в предстоящей избирательной кампании, в поиске и выдвижении достойных кандидатов».

Напомним, что полномочия коммуниста Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска оканчиваются весной 2019 года. Он победил в ходе досрочных выборов в апреле 2014 года. Предыдущий глава города Владимир Городецкий за три месяца до этого был назначен вице-губернатором Новосибирской области.

В 2014 году конкуренцию Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков, выдвинутый «Единой Россией». Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов при явке 31,3%.