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Спасенный котенок вызвал больше интереса, чем победа в Хакасии — КПРФ

Политика

Депутат Госдумы от Новосибирска спасла котенка в Хакасии

Москва, 12 ноября 2018, 09:45 — REGNUM  В КПРФ недоумевают, почему спасенный котенок вызывает у ряда СМИ больше интереса, чем победа коммуниста на выборах губернатора в Хакасии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Кто бы мог подумать, что спасенный котенок вызовет у некоторых СМИ больше интереса, чем наша знаковая победа на выборах!» — написала депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в соцсети.

Накануне парламентарий, наблюдающая за ходов выборов, сообщила, что «по пути между избирательными участками в городе Усть-Абакане спасли погибающего от холода и голода котенка».

Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома. Избирком Хакасии утвердит официальные итоги выборов главы региона в течение десяти дней.

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Второй тур выборов главы Хакасии-2018
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