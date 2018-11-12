Спасенный котенок вызвал больше интереса, чем победа в Хакасии — КПРФ

Москва, , 09:45 — REGNUM В КПРФ недоумевают, почему спасенный котенок вызывает у ряда СМИ больше интереса, чем победа коммуниста на выборах губернатора в Хакасии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября.

«Кто бы мог подумать, что спасенный котенок вызовет у некоторых СМИ больше интереса, чем наша знаковая победа на выборах!» — написала депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя в соцсети.

Накануне парламентарий, наблюдающая за ходов выборов, сообщила, что «по пути между избирательными участками в городе Усть-Абакане спасли погибающего от холода и голода котенка».

Единственный кандидат на должность главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) одержал победу на выборах, свидетельствуют данные Центризбиркома. Избирком Хакасии утвердит официальные итоги выборов главы региона в течение десяти дней.