С 1 января 2019 года в России, а значит и в Санкт-Петербурге, обращение с отходами планируют осуществлять по-новому, под эгидой региональных операторов, по измененным правилам и тарифам. В отсутствие актуальной территориальной схемы Санкт-Петербурга о планах выбранного городскими властями регоператора ГУП «МПБО-2» можно узнать только из документа под названием «Инвестиционная программа государственного унитарного предприятия «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Санкт-Петербурга на 2019−2023 годы». Анализ документа провела руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Накопление

Документ разделен на несколько частей, групп и подгрупп. В первой группе «Накопление твердых коммунальных отходов (ТКО)» сообщается, что за 2019−2023 годы власти планируют разработать и внедрить комплексную систему раздельного сбора отходов, показателем которого является количество ТКО, собранных при помощи автоматизированных комплексов раздельного сбора. На эти цели планируется потратить в общей сложности более 2,6 млрд рублей (только в 2019 году — почти 800 млн).

К сожалению, нигде нет указаний, какая это будет система, где будут расположены эти комплексы, какое оборудование будет использоваться и так далее. Судя по дальнейшим цифрам по обработке ТКО, автоматизированные комплексы раздельного сбора — это новая интерпретация сортировки смешанных отходов.

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Обработка

В разделе, посвященном обработке ТКО, указано, что за следующие пять лет на площадках ГУП «МПБО-2» (в поселке Янино и на Волхонском шоссе) будут построены мусоросортировочные комплексы. Планируется приобретение и монтаж оборудования, а именно сепараторов различного предназначения (прессов, конвейеров и тому подобное). Цель такого строительства — «увеличение мощностей по приему ТКО для сортировки и отбора вторичного сырья и уменьшение объема захоронения». По результатам реализации инвестиционной программы каждый такой комплекс сможет принимать до 900 тысяч тонн ТКО на сортировку.

Поскольку в Санкт-Петербурге образуется порядка 1,7 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, получается, что будущие мощности смогут принимать на сортировку все ТКО города. В случае внедрения раздельного сбора отходов и отправки собранного вторсырья прямо с контейнерных площадок на переработку данные мощности рискуют быть недозагруженными.

Однако заметим, что инвестпрограмма не содержит ни слова о придомовом раздельном сборе (накоплении) отходов. Максимум, на что можно рассчитывать, — оранжевые бачки для ртутных ламп, градусников и батареек. На создание таких сортировочных мощностей планируется потратить почти 3 млрд рублей, причем более миллиарда только в 2019 году.

Утилизация

В разделе об утилизации ТКО запланировано строительство комплекса по утилизации полезных фракций, запрещенных к захоронению (пластик, стекло, дерево и тому подобное). Нигде не указывается, какая продукция будет являться результатом работы таких комплексов утилизации, а ведь именно понимание, какую продукцию будут производить эти комплексы утилизации, дает нам представление об их эффективности. По окончании реализации данного этапа на комплексах утилизации планируется перерабатывать до 360 тысяч тонн вторичного сырья на каждом, то есть 720 тысяч тонн вторсырья. На эти цели планируется израсходовать 1 млрд 47 млн рублей.

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В рамках этой части программы запланировано также строительство комплексов утилизации отсева (некомпостируемых фракций), а именно цеха по производству строительных материалов. Состав некомпостируемых фракций, какие именно строительные материалы будут производиться и с помощью каких технологий — не указывается. На обоих заводах предполагается превращать в стройматериалы более 1 млн тонн неутилизируемых фракций. И на это будет потрачено более 1,5 млрд рублей.

Обезвреживание

В четвертом разделе «Обезвреживание ТКО» для реализации терсхемы запланировано строительство цеха обезвреживания ТКО повышенной опасности (батарейки, лампы, термометры и тому подобное). По окончании строительства обозначенного цеха на МПБО-2 в Янино будет обезвреживаться порядка 120 тысяч тонн опасных отходов. Технология обезвреживания не озвучивается. В пунктах 4.2 и 4.3 запланирована реконструкция комплекса обезвреживания твердых коммунальных отходов. По всей видимости, речь идет о расширении мощностей с действующей технологией биобарабанного компостирования, так как упоминается увеличение объема выпуска товарного компоста до 600 тысяч тонн ежегодно на обоих объектах. На обезвреживание опасных отходов планируется потратить около 600 млн рублей, на расширение мощностей по биобарабанному компостированию (если речь идет о нем) — более 7,5 млрд на обе площадки.

Судьба петербургских ТКО

Следует отметить, что начиная с 2021 года прогнозные показатели эффективности работы регоператора взлетают в разы. В частности, доля ТКО, поступивших на обработку, будет достигать 95%, или 720 тысяч тонн на каждое предприятие. Масса вторичных материальных ресурсов, полученных в результате утилизации ТКО, составит по 360 тысяч тонн на каждой площадке.

Согласно данным расчетам, около половины ТКО, которые образуются в Санкт-Петербурге, будет составлять неутилизируемый балласт. Это полностью расходится с морфологическим составом ТКО, так как более 70% отходов можно отправить на утилизацию, если их собирать раздельно. Правда, официальной морфологии первой свежести правительство города не имеет, но мы ориентируемся на морфологию ТКО Подмосковья. Если Комитет по тарифам опубликует новую морфологию ТКО Санкт-Петербурга, мы пересмотрим сделанные выводы.

Теперь попробуем сложить все отходы, которые будут утилизированы (1), обезврежены (2), превращены в компост (3) и отправлены на производство стройматериалов (4):

720 + 120 + 600 + 1 млн = 2440 тысяч тонн ТКО. Следовательно, к 2023 году планируется либо силами города производить 2,44 млн тонн ТКО, либо принимать отходы из других регионов. Возможно, одни отходы включают в себя другие. Например, часть золы от сжигания 120 тысяч тонн опасных отходов (мы же не знаем технологию обезвреживания ламп и батареек — поэтому предполагаем худшее) войдет в состав балласта. Но тогда непонятно, почему предполагается, что этот балласт будет самого низкого — пятого — класса опасности?

Раздельного сбора можно не ждать

Фактически содержание данной инвестиционной программы показывает нам, что никакого раздельного сбора отходов на контейнерных площадках для улучшения качества и количества утилизируемой части ТКО — не предусмотрено. Все отходы должны так или иначе ехать на две площадки регоператора и там сортироваться в качестве смешанных ТКО. В связи с тем, что сортировка смешанных отходов является неэффективным методом, вполне закономерно, что половина всех ТКО остается в виде балласта, который тоже нужно куда-то пристраивать. На все эти низко эффективные, но дорогостоящие действия региональный оператор планирует потратит 5 млрд своих средств, а также взять кредит в размере 14 млрд рублей. Не следует забывать, что предприятие «МПБО-2», мягко говоря, не является коммерчески успешным, и, если бы не статус регионального оператора и возможность запросить деньги из бюджета на реконструкцию, его, вполне возможно, в ближайшее время пустили бы с молотка. Вопрос — под какие гарантии МПБО-2 возьмет 14-миллиардный кредит?

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредит

Ситуацию могла бы прояснить Региональная программа по обращению с отходами, в которой, собственно, и положено формулировать и перечислять меры и мероприятия по достижению заложенных целей. Из нее мы могли бы почерпнуть сведения и о применяемых технологиях, и о будущей продукции комплексов по утилизации. Но, к сожалению, Комитет по благоустройству не считает нужным разрабатывать обязательную по 89 ФЗ «Об отходах производства и потребления» региональную программу в области обращения с отходами.

Апофеозом данной инвестиционной программы являются прогнозные тарифы на деятельность регионального оператора в ближайшие пять лет. Согласно пункту 1.5 данного раздела, прогнозный тариф на 2019 год составит 4483,16 рубля за кубометр ТКО только на обработку, что в переводе на тонны будет более чем в пять раз больше, чем на самом деле уже утверждено для МПБО-2 на 2019 год. Для обезвреживания этот тариф посчитан в размере 3655 рублей за кубометр. Для справки: если вы выкинули картофельные очистки, то после обработки их ждет обезвреживание, т. е. тарифы придется сложить.

Понятно, что здесь явно опечатка, и речь идёт не о кубах, а о тоннах. Однако этот документ одобрен и согласован председателем Комитета по тарифам Коптиным Д. В. и председателем Комитета по благоустройству Рублевским В. В., который является еще и членом городского правительства. Это свидетельствует о том, что документы, которые утверждаются на таких высоких уровнях, разрабатываются небрежно и подписываются не глядя. При таких обстоятельствах можем ли мы сказать, что планы регионального оператора нам известны, понятны, вызывают доверие и желание платить за их осуществление?