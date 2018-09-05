Мусоросжигание или раздельный сбор: выбор Петербурга станет фатальным

Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Если проекты строительства мусоросжигательных заводов на территории Петербурга получат развитие, это надолго заморозит развитие раздельного сбора на городском уровне. Экологические общественные организации возмущены планами Смольного и намерены им до конца противостоять.

«У Петербурга нет необходимости применять технологии сжигания твердых коммунальных отходов, так как имеются все возможности наладить их раздельный сбор, сортировку и досортировку, утилизацию, компостирование и безопасное размещение «хвостов» на полигонах Ленобласти, — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель направления по взаимодействию с органами власти общественной организации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша. — Однако власти города готовы скорее поддержать инвесторов мусоросжигательных заводов, но не развитие отрасли селективного сбора мусора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Петербурга могут разрешить строительство двух мусоросжигательных заводов в северной части города — на территории промзоны «Каменка» в Выборгском районе, по соседству с огромными жилыми комплексами.

Наиболее близким к реализации проектом является завод мощностью около 350 тысяч тонн в год, инвестором которого выступает греческий концерн Helector Actor и его российское подразделение ООО «Левашово мусоропереработка проект». Компания с 2009 года строит планы по созданию подобного предприятия на территории «Каменки», и в 2018 году активизировала работу.

В июне 2018 года компания Helector инициировала поездку представителей СМИ и общественности на завод в Штафенхагене (Германия), аналог которого может появиться в Петербурге. Несмотря на общее впечатление о «чистом и светлом» заводе, у экспертов возник ряд вопросов к производству. Но даже если закрыть глаза на спорные моменты, петербургский завод невозможно создать по лекалам, примененным в Германии.

«Система обращения с отходами в Германии опирается на предварительный раздельный сбор отходов самими жителями. Благодаря инфраструктуре, которая позволяет собирать перерабатываемые отходы, 40% от общего числа не попадают в общий мусор на самом начальном этапе, — рассказывает Анна Гаркуша, принимавшая участие в осмотре завода в Штафенхагене. — У нас же пока нет даже намека на системное развитие раздельного сбора отходов на территории города. Это значит, что большая часть полезных ресурсов будет уничтожаться, и к тому же в печь попадут токсичные и медицинские отходы от населения — чего не происходит на предприятии в Германии».

В настоящее время проект планировки промзоны «Каменка» (а вместе с ним и идея строительства мусоросжигательного завода) ждет окончательного утверждения от губернатора города Георгия Полтавченко. До конца 2018 года инвестор должен представить актуальную финансовую модель проекта, после чего градоначальник огласит свое решение.

Сомнений в том, что без громких протестов общественности губернатор легко одобрит проект, у активистов практически нет. Георгий Полтавченко считает, что строительство подобных предприятий не мешает развитию раздельного сбора мусора, которое, по мнению губернатора, происходит в городе.

Как сообщил Полтавченко в ответ на один из запросов общественности, «правительство Петербурга поддерживает организацию раздельного сбора коммунальных отходов», но в то же время в обязательном порядке сортировка мусора в жилых кварталах не производится, поскольку это не предусмотрено федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

Губернатор приводит в пример организованный властями сбор опасных отходов от населения — градусников, батареек, ртутных ламп. Однако это только малая часть процесса раздельного сбора мусора, особенно если учесть, что контейнеры для таких отходов располагаются далеко не на каждой мусорной площадке города.

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«Конечно, батарейки и прочие опасные отходы собирать нужно, — комментирует Анна Гаркуша. — Но не только это помогает снизить класс опасности всех отходов. Вот если собирать отдельно и опасные, и пищевые, и вторсырье — тогда наша цель будет достигнута».

В начале 2018 года Петербург выбрал регионального оператора по обращению с бытовым мусором. Им стало городское предприятие по переработке отходов — завод МПБО-2. Городские власти заявляют, что к 2020 году показатели переработки отходов вырастут с 17% до 38%, а до 2030 года весь объем бытовых отходов будет перерабатываться.

Однако с течением времени ситуация практически не меняется. Значит ли это, что правительство Петербурга готовится к рывку — или же попросту не стремится соблюсти поставленные сроки?

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