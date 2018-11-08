Последние десятилетия отметились серьёзными изменения в области военных технологий. Это в первую очередь произошло за счёт миниатюризации и повышения вычислительных возможностей компьютеров. За счёт этого начался активный процесс цифровизации военной техники, средств управления и связи, боеприпасов и т. п. Как эти аспекты влияют и в дальнейшем будут влиять на военные действия и какие технологии могут оказаться ключевыми?

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Автоматизированные системы управления войсками vs. РЭБ

Сегодня очень активно развивается такой аспект, как управление войсками. Речь идёт о создании и внедрении автоматизированных систем управления войсками (АСУВ), включающих в себя все элементы вооружённых сил — от конкретных бойцов до средств разведки, в том числе космической. В создание таких систем инвестируют практически все серьёзные игроки, и даже небольшие страны (к примеру, в Армении на вооружении уже стоит подобная система, управляющая силами противовоздушной обороны). Такой подход в первую очередь влияет на скорость и точность реагирования подразделений — с такой силой «традиционная» армия XX века не сможет справиться даже при заметном численном перевесе.

Mil.ru Испытания АСУВ

В качестве помехи для функционирования АСУВ противник может использовать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), соответственно они также будут активно совершенствоваться, получая возможность подавлять всё более помехозащищённые системы связи, без которых никакая система управления войсками работать не может. В этом смысле полный отказ от традиционных методов управления войсками и переход на использование только АСУВ опасен.

Высокоточные боеприпасы и беспилотные системы

Помимо средств управления, всё большее распространение получают высокоточные боеприпасы — от артиллерийских снарядов и мин, до авиабомб и крылатых ракет. Со временем снижается и стоимость таких средств поражения. Можно предположить, что через 10−15 лет будет выгоднее использовать управляемые боеприпасы для решения любых задач. Возможность уничтожить цель одним-двумя боеприпасами сильно сокращает затрачиваемое время и возможности противника противодействовать нападению. А стоимость сотен неуправляемых снарядов или авиабомб, которые приходится затратить на одну цель, со временем может приблизиться к таковой для тех самых одной-двух управляемых.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Ещё один важный фактор — насыщение поля боя беспилотными системами. Появление современных беспилотных летательных аппаратов уже кардинально изменило разведывательные возможности большинства армий, а дальнейшее развитие ударных систем и их объединение в «рои» (стаи) станет серьёзной проблемой для оборонительных систем противника. В таком сценарии полагаться только на оборону будет невозможно и будет требоваться симметричное использование подобных же систем.

Появление эффективных наземных боевых роботов, по информации как российских, так и американских экспертов, станет возможным через 10−15 лет. Это кардинально изменит локальные конфликты и позволит крупным державам воевать против слабых противников практически без потерь. В этом случае возникает опасность более частого применения силы для решения различных вопросов, так как возможность вести войну без риска потери военнослужащих — это серьёзный соблазн.

Для эффективного развития беспилотной боевой техники необходимо дальнейшее развитие систем автоматического обнаружения, распознавания и классификации целей. Этот принцип уже реализован в случае с морскими целями, но сухопутные цели намного более сложно поддаются подобному анализу. Что же касается человеческого фактора, то он ещё очень долго будет актуален — создание полностью автономных боевых роботов и беспилотников состоится очень нескоро.

Дарья Антонова ИА REGNUM БПЛА «Катран» на военном параде

Важным фактором может стать и дальнейшее развитие противоспутникового оружия — все вышеуказанные инновационные системы очень зависимы от средств связи, навигации и разведки, заметная часть из которых обеспечивается спутниками. Речь идёт о противоспутниковых ракетах наземного и авиационного базирования, спутниках-истребителях, лазерах оптического подавления и т. п.

Мечты и мифы?

По реальной эффективности части систем, которым любят предсказывать блестящее будущее, имеются серьёзные вопросы — в первую очередь это касается лазерного оружия, рельсотронов и СВЧ и ЭМИ (электромагнитный импульс) генераторов.

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Для эффективного функционирования этих вооружений требуется очень много энергии — таких её источников, тем более в достаточно компактном исполнении, на сегодняшний день не существует. Каких-то признаков того, что они появятся в обозримом будущем, к сожалению, тоже нет. Использование малогабаритных ядерных реакторов с этой целью может быть оправдано в очень редких случаях — это связано как с экономическими причинами, так и с рисками по безопасности.

Navy.mil Американский рельсотрон

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Если мы говорим о тех же СВЧ-генераторах — то пучок энергии, который они направляют на цель противника, очень быстро угасает — для преодоления им сколь-нибудь серьёзного расстояния нужны совершенно безумные затраты энергии. То же самое касается и электромагнитного импульса (он выводит из строя большую часть электроники) — пока самым эффективным его источником является ядерный взрыв (здесь энергии оказывается достаточно). Можно, конечно, получить ЭМИ и другими методами, но с имеющимися источниками энергии радиус действия такого оружия будет очень невелик, при этом стоить оно будет очень дорого.

Ядерное сдерживание никуда не исчезнет

В том, что касается противостояния военных сверхдержав, больших изменений в обозримом будущем ждать не стоит, несмотря на наличие обострённого и порой необоснованного восприятия угроз со стороны США, России и Китая. Эти факторы являются скорее угрозой двухсторонним отношениям между странами и помехой к поиску компромиссов.

Концепция ядерного сдерживания, несмотря на все теоретические рассуждения, будет работать ещё очень долго. Российская сторона лишний раз это показала, продемонстрировав такие новые средства доставки, как планирующий крылатый боевой блок, прототип торпеды с ядерной силовой установкой, авиационную аэробаллистическую ракету «Кинжал» и др. И это при том, что системы стратегической противоракетной обороны (ПРО) пока малоэффективны даже против единичных боеголовок межконтинентальных баллистических ракет.

Kremlin.ru Истребитель-перехватчик МиГ-31, несущий ракету «Кинжал»

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Концепция неядерного сдерживания (увеличение количества неядерных высокоточных крылатых ракет и т. п.) также развивается, но той же Россией не может ставиться выше ядерного сдерживания, так как НАТО имеет кратно большее количество средств поражения и личного состава. При этом никаких перспектив изменения этого перевеса не имеется. Для США идея неядерного сдерживания более актуальна, и она опирается на огромные возможности по проецированию силы в любой точке мира средствами военно-морских сил. Со временем такие возможности может получить и Китай.

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Более глобальной проблемой для системы мировой безопасности может стать появление в будущем ядерного оружия у целого ряда стран и достижения ими уровня минимального ядерного сдерживания. За примером далеко ходить не надо — это уже сделала Северная Корея, вполне может со временем сделать и Иран (после чего на очереди может оказаться та же Саудовская Аравия). При широком распространении ядерного оружия вес и влияние сегодняшних военных сверхдержав может сократиться, а мир в целом станет менее договороспособным и готовым к компромиссам.