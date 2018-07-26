Какие революционные вооружения Россия скоро примет на вооружение?

Леонид Нерсисян, , 12:15 — REGNUM

Министерство обороны России выложило ряд новых видеозаписей о каждой из систем вооружения, представленных 1 марта 2018 года во время Послания президента Федеральному собранию. Проанализируем каждую из этих видеозаписей и выясним, что нового мы можем узнать о новейшем российском стратегическом вооружении.

Подробнее: Новое стратегическое вооружение Путина — планы, реальность и перспективы

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат»

Не так давно стало известно, что бросковые испытания новой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» были завершены. В процессе испытаний были выполнены три пуска с выходом из шахты и запуском двигателей первой ступени — все они прошли успешно. Теперь дело идёт к лётно-техническим испытаниям, который могут стартовать в этом году. Учитывая тот факт, что необходимо будет провести не менее 5 пусков (а при возникновении каких-либо сложностей — больше), принятие ракеты на вооружение в 2020 году будет возможно только при самом удачном стечении обстоятельств. Что касается новой видеозаписи от Министерства обороны России (https://youtu.be/LIso_hTmY6M), то на ней виден процесс перевозки МБР в транспортно-пусковом контейнере (ТПК), его установка в шахтную пусковую установку и, собственно, сами бросковые испытания (которые демонстрировались и раньше). Из интересного стоит отметить некоторые кадры с производства МБР, на которых можно заметить «замазанные» цензурой логотипы на станках, из чего можно сделать предположение, что они не российского производства.

В целом успешный ход работ по «Сармату», который должен будет заменить МБР Р-36М2 «Воевода», может только радовать, так как имелось достаточно серьёзное отставание от графика (первые бросковые испытания планировались в 2015 году, а осуществлены были в декабре 2017 года). Новая МБР во многом похожа на «Воеводу», но обладает более совершенной элементной базой, а время от получения приказа до осуществления запуска составляет не более 1 минуты. «Сармат» способен нести ядерные боеголовки разной мощности, а также гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки (глайдеры) «Авангард». Кроме того, возможно использование ракеты в режиме суборбитального полёта (с условием снижения забрасываемого веса), что позволяет поражать цели на любых дальностях и с любого направления.

Гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки

Другая видеозапись (https://youtu.be/FDJwAUsX9DU) демонстрирует установку в шахтную пусковую установку ТПК с МБР УР-100Н УТТХ, на которую установлен гиперзвуковой планирующий крылатый боевой блок (глайдер). В такой конфигурации ракетный комплекс получил название «Авангард». В этом случае видеозапись никакой новой информации не несёт (внешний вид самого изделия не раскрыт), однако Министерство обороны распространило информацию о том, что уже стартовало серийное производство глайдеров, ранее известных под названием «изделие 4202». Можно с уверенностью сказать, что МБР УР-100Н УТТХ используются как временный носитель и для испытаний, так как эта ракета уже устарела и достаточно скоро будет списана в связи с истечением сроков эксплуатации. На замену ей (как и Р-36М2) придёт МБР «Сармат». Что касается самого боевого блока, то он отличается от обычной боеголовки более ранним входом в атмосферу, где он проводит значительную часть полёта. Изделие является управляемым и способно к маневрам, вследствие чего его траекторию невозможно математически рассчитать и перехватить с помощью противоракет.

Крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник»

На видеозаписи, помимо пуска ракеты, который уже однажды демонстрировался, показаны крылатые ракеты в контейнерах, однако видна только головная часть изделия — наиболее интересные «подробности» пока скрыты. Другой очевидный факт — отсутствие в этом цеху самих миниатюрных ядерных силовых установок. Сложно сказать, устанавливаются ли они вообще на данном этапе испытаний — если да, то точно в каком-то другом месте, так как на кадрах нет никаких признаков соблюдения правил радиационной безопасности. В этом смысле объём полученной новой информации невелик — видно, что работы ведутся, но их уровень и характер пока не ясен. К примеру, есть предположение, что вместо реального реактора пока на испытаниях применяли электрогенератор, имитирующий работу реактора. Однако это лишь предположение. В целом, судя по достаточно сдержанному официальному тексту Министерства обороны России, до разработки реального серийного изделия подобного типа ещё довольно далеко и требуется проведение ещё целого ряда работ. Вполне вероятно, что «Буревестник» на вооружение и не примут, оставив неким концептом, к которому можно будет вернуться при нарушении баланса стратегических ядерных сил. С подобным проработанным концептом можно и более эффективно вести переговоры с США по ряду проблем, таких как разногласия по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также продление договора СНВ-3. В целом концепция крылатой ракеты, способной к полёту на любую дистанцию, вызывает много вопросов — от целесообразности применения (сегодня российские авиационные крылатые ракеты Х-101/102 преодолевают более 5000 км, уже разрабатываются ракеты с ещё большей дальностью) до стоимости производства и сложности эксплуатации. Также очевидно, что такое оружие никак нельзя применить в локальном или региональном неядерном конфликте.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»

Авиационная версия баллистической ракеты 9М723 комплекса «Искандер-М» продолжает проходить испытания и находится на опытно-боевом дежурстве. Она запускается с борта специальной модификации сверхзвукового перехватчика МиГ-31К, который перед этим набирает большую высоту и скорость, что позволяет ракете затрачивать меньше топлива, лететь дальше и с большей скоростью. В сумме с боевым радиусом МиГ-31К дальность действия комплекса «Кинжал» составляет 2000 км, на основании чего можно предположить, что сама ракета может пролететь 1300−1500 км. На свежей видеозаписи (https://youtu.be/v7jFHprv_x4) Министерства обороны России новой информации практически нет, разве что стоит отметить совместные учения с дальним фронтовым бомбардировщиком Ту-22М3, несущим противокорабельную ракету Х-22. Надо отметить, что создание эффективной противокорабельной модификации авиационной версии ракеты 9М723 станет большим успехом, так как высокая скорость ракеты (10 скоростей звука), большая дальность полёта ракеты и неудобная для систем противоракетной обороны траектория станет очень плохой новостью даже для самых защищённых кораблей противника. Согласно данным некоторых источников, «Кинжал» поступит на вооружение уже в 2020 году.

Подробнее: Уникальная ракета «Кинжал» в шаге от постановки на вооружение в России

Боевой лазерный комплекс «Пересвет»

Боевой лазерный комплекс «Пересвет» вызывал больше всего вопросов с самого начала, так как задачи этой системы не раскрывались. Не говорят о них и в последней видеозаписи, однако описание к ролику позволяет сделать некоторые предположения. Изначально было вполне очевидно, что основная задача системы — борьба с воздушными целями. Теперь Министерство обороны заявляет, что «Пересвет» находится на вооружении Космических войск. Учитывая задачи этого рода войск, можно предположить, что «Пересвет» предназначен для борьбы со спутниками противника, а точнее, с их оптикой (на большее мощности луча на такой дистанции никак не хватит). Возможно, что система может повреждать оптику и других целей — например беспилотников противника. Огромные габариты комплекса говорят о достаточно мощном источнике питания, который необходим для решения вышеуказанных задач. Есть даже предположения, что для накачки лазера может применяться миниатюрный ядерный реактор — аналогичный таковым у «Буревестинка» или «Посейдона».

Не стоит забывать и про минусы «Пересвета» — такие же, как и у любого лазерного оружия. Он будет малоэффективен в плохую погоду (дождь, снег, туман) и при наличии большого количества пыли в воздухе.

Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Министерство обороны России впервые показало автономную торпеду с ядерной силовой установкой, ранее известную, как «Статус-6» (её схему, якобы случайно, показали в 2015 году по одному из российских телеканалов). Во время президентского послания торпеда была показана только в виде анимации, в дальнейшем ей было присвоено название «Посейдон». Теперь же мы видим реальный прототип системы в металле, с работающими управляющими поверхностями. Согласно официальной информации, миниатюрный ядерный реактор для изделия уже прошёл цикл испытаний, завершается комплексная экспериментальная отработка беспилотного подводного аппарата.

Согласно неофициальной, предполагаемой информации, «Посейдон» может проплыть до 10 000 км при скорости хода до 185 км/ч и глубине погружения до 1 км. Судя по представленным роликам, беспилотные торпеды этого типа будут решать как задачи поражения прибрежной инфраструктуры противника с помощью мощной ядерной боевой части, так и группировок кораблей противника. Пока не совсем ясно, возможно ли применение торпеды в неядерном оснащении (для противокорабельных задач). В таком формате «Посейдон» будет выглядеть интереснее, чем в виде «торпеды Сахарова» (с 100‑ и более мегатонной ядерной боевой частью), которую в реальном военном конфликте применить невозможно (вероятность глобальной ядерной войны ничтожна).