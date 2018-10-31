31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM публикует еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — кто претендует на высокий пост, что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты. Украина

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Юлия Тимошенко

Едва ли не главное событие в президентской гонке на Украине за первую неделю ноября — появление списка физических и юридических лиц, в отношении которых Россией вводятся санкции. В этом списке есть лидер партии «Батькивщина» и наиболее рейтинговый на сегодня кандидат Юлия Тимошенко, которую политтехнологи действующего президента привычно обличают как «пророссийского политика». И нет самого Петра Порошенко.

Скорее всего, у этого есть какие-то прозаические причины (скажем, чтобы не затруднять для украинского президента визиты в Минск для участия в переговорном процессе), однако в медиа-пространстве Украины решение Москвы однозначно было расценено большинством политических комментаторов как «подарок» со стороны России, а также как попытка помочь Юлии Тимошенко избавиться от её (якобы) «пророссийского» имиджа.

European People's Party Юлия Тимошенко

Сама же Тимошенко в первые дни ноября попыталась поиграть в великое объединение, заявив в ходе пресс-конференции, что готова сотрудничать с другими кандидатами из верхней части списка — с мэром Львова Андреем Садовым, солистом группы «Океан Эльзы» Святославом Вакарчуком (в том случае, если он решится идти в политику) и лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием Гриценко.

«Мы стремимся… объединить в работе на Украину все демократические силы. Мы стремимся создать общую, сильную национальную команду с правильной стратегией и с результатом, который будет не на бумаге, не в отчетах, не в пропагандистских сюжетах, а так, чтобы люди почувствовали на собственном опыте, что страна меняется», — заявила Тимошенко.

Логика предложения очевидна: Гриценко и Вакарчук — одни из наиболее рейтинговых кандидатов, занимающие в сегодняшних опросах примерно 5−7 места. Садовый им уступает, однако в самом Львове он довольно популярен, и союз с ним действительно был бы выгоден. Уже известна реакция — по крайней мере, львовский мэр был не в восторге от такого предложения (учитывая, что оно было сделано в его же городе) и назвал этот шаг «политической технологией».

Издание Realist задалось вопросом — а для чего Тимошенко привлекла к своей избирательной кампании певицу Анастасию Приходько. Рабочих версий две: либо певица станет для политика VIP-агитатором, либо (что более вероятно) её задача — поколебать образ пророссийского кандидата, который лепят для лидера «Батькивщины» президентские политтехнологи. Хорошо известно, что Приходько отказалась от концертов в России, неоднократно ездила выступать в зону «АТО». Т. е. по сути она станет для Тимошенко эдакой дополнительной вышиванкой на публику.

К тому же у Приходько есть очень полезный в данном случае конфликт с Порошенко.

«Сейчас Приходько судится с администрацией президента Порошенко. Она считает, что ее образ якобы хотели использовать в предвыборных роликах без ее согласия», — напомнил украинский политик Тарас Черновол в комментарии Realist’у.

Пётр Порошенко

6 ноября генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной раде с докладом по поводу смерти активистки Екатерины Гандзюк (летом девушку облили серной кислотой, с тех пор прошло уже более 3 месяцев, однако следствию за это время не удалось установить даже всех исполнителей, не то что заказчиков), сделал громкое заявление о том, что подает в отставку. Некоторые тут же связали это с желанием Луценко вернуться в активную политику и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента — такое скандальное дело для будущего кандидата только помеха. Однако директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко считает, что всё обстоит куда прозаичнее.

«Окружение Порошенко требует мужественного шага от Луценко — посадить Тимошенко. Справится ли он? Скорее, он уклоняется. Если сделает, то поможет Порошенко остаться у власти еще на пять лет. Но это не спасет карьеру генпрокурора. Порошенко его снимет, поскольку возмущение будет сильное», — анализирует эксперт.

В такой ситуации Луценко, конечно же, проще уволиться самому. Однако в коалиции тоже не дураки — пока что депутаты отказались голосовать за отставку генпрокурора (и по совместительству кума Петра Порошенко).

Для отказа есть и ещё одна причина. Сегодня Луценко для Порошенко выступает удобным громоотводом в деле Гандзюк. После её смерти активисты и политики провели перед зданием МВД митинг в память умершей, в интернете раскручивается информационная кампания со слогам «Кто убил Катю Гандзюк?», что почти слово в слово повторяет кампанию 17-летней давности «Кучма, кто убил Гонгадзе?».

Kathrin Möbius Президент Порошенко

Ситуация для президента осложняется тем, что один из возможных фигурантов дела был помощником народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука. А также тем, что расследовать обстоятельства покушения на активистку Украину (т.е. лично Порошенко) уже убедительно попросило посольство США на Украине, ЕС и G7.

С предстоящими выборами журналисты связывают и недавние ротации в президентской вертикали. В начале ноября у Порошенко попытались сменить сразу 4 глав облгосадминистраций. Новых руководителей получат украинская часть Луганщины, Киевская, Черкасская и Черниговская области.

Выборы президента Украины становятся мировой темой — им посвящён материал Washington Times. Журналист Тодд Вуд, в частности, пишет о том, как бизнесмен и один из политических оппонентов Порошенко Игорь Коломойский для борьбы использует площадки мировых СМИ. За бортом остаётся вопрос о том, не является ли материал самого Вуда ответной шпилькой в адрес Коломойского, оплаченной штабом Порошенко — в материале освещаются подробности, малоизвестные и малоинтересные американскому читателю.

Политолог Алексей Якубин в комментарии для ГолосUA отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не позволила Петру Порошенко сделать себя VIP-агитатором во время своего визита в Киев на прошлой неделе. Кроме президента, она встретилась с главами парламентских фракций, показав тем самым, что однозначной ставки Германия на Порошенко точно не делает. А значит, такой же позиции придерживается и ЕС в целом.

Кандидат от Юго-Востока Украины

Представитель партии «Оппозиционный блок» (бывшая Партия регионов Виктора Януковича) Александр Вилкул дал понять, что единый кандидат от его партии (а возможно, и не только) может быть определён в ходе процедуры праймериз.

«Есть несколько людей, у которых высокие рейтинги на юго-востоке. Для меня главный критерий — что данный кандидат не сольётся, не предаст, не ляжет под власть», — цитирует его слова проект ukraina.ru.

Однако его коллега по партии Вадим Новинский в интервью изданию «Украинская правда» озвучил несколько иную информацию:

«Партия «Оппозиционный блок» ещё никого не выдвигала, и даже разговоров на эту тему не было. У партии есть два сопредседателя — Борис Колесников и Юрий Бойко. У фракции в парламенте есть два сопредседателя — Александр Вилкул и Юрий Бойко. Кто из них будет выдвинут партией на выборы президента как кандидат, будет решать съезд. Он состоится в ноябре или в декабре».

Opposition.org.ua Лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко

Т.о., по версии Новинского, перечень кандидатов ограничен тремя названными им фигурами. Более того, самого Новинского обычно также называют в числе претендентов на выдвижение. О чём он умолчал, что можно расценивать как завуалированный отказ от участия.

Кроме того, политик подтвердил, что ОП ведёт переговоры о создании единого фронта для участия в выборах:

«Как внутри «Оппозиционного блока» мы ведём диалог с нашими партнерами, так и с партией «За життя» [«За Жизнь» — Ред.]. В процессе того, как мы будем близки к успеху в этом объединительном процессе, наверняка к нам присоединятся другие структуры, более мелкие, чтобы поддержать нашего единого кандидата на выборах президента».

Прочие кандидаты

Полку кандидатов в президенты Украины прибыло. О своём желании участвовать в выборах заявил лидер Социалистической партии Украины Илья Кива. Российскому читателю он вряд ли хорошо известен, поэтому скажем о новом кандидате пару слов, тем более что личность он для украинской политики, несомненно, знаковая.

До евромайдана к политике он не имел никакого отношения — занимался дорожным строительством, а также защитой прав потребителя. Однако в 2014 году он уже в звании майора (!) милиции он становится командиром батальона патрульной службы «Полтавщина». Уже в августе 2015 года он стал полковником. Такой взлёт объясняется просто: Кива — человек министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Если попытаться дать ему краткую характеристику, то Кива — человек-скандал. Он — один из тех, кто внедрял в практику работы силовиков базу данных «Миротворец». Неоднократно обвинялся в избиениях и пытках своих подчинённых (в частности, привязывал на срок до нескольких суток). Был замешан в скандалах с контрабандой товаров на территорию ДНР и ЛНР. Обвинялся в поджоге телеканала «Интер» в 2016 году, а в эфире другого телеканала в его телепередаче готовили наркотики. Кива — сторонник насильственной украинизации всех русскоязычных: в одном из интервью он пообещал заставить живущих на Украине русских полюбить Украину.

Вот такой персонаж летом прошлого года заявил о том, что возглавил Социалистическую партию Украины. Правда, его лидерство оспаривают другие представители партийной верхушки, что, как видим, не мешает Киве выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

Смысл его выдвижения прост: зачистка левого политического фланга продолжается. И если Коммунистическую партию Украины просто запретили, то во главе СПУ решили поставить прикормленного «штурмовика».

К числу возможных кандидатов добавился и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Возможных», потому что, подобно ряду других кандидатов, он пока воздерживается от комментариев по этому поводу. Однако Яценюк уже заказал свою политическую рекламу и появился на биг-бордах. Причём своей политической рекламой экс-премьер Украины пока не столько подаёт себя избирателю, сколько «троллит» своего союзника по парламентской коалиции Петра Порошенко. Скажем, на одном из бордов рядом с фото самого Яценюка находится слоган «Украинский язык, кино, песня» (явная пародия на «[украинский] Язык, вера, армия» у Порошенко).

«Моя версия — борды придуманы для единственного зрителя — Петра Порошенко. Которого теперь шантажируют весёлыми картинками. Видно, дела в политической семье Порошенко и «Народного фронта» [партия Арсения Яценюка — Ред.] совсем плохи. По сути, Яценюк, развесив рекламу, намекает, что может пойти на выборы, и пары процентов, которые он наберёт, как раз не досчитается Порошенко для выхода во второй тур», — заявляет по этому поводу народный депутат Сергей Лещенко.

Aleksandr Andreiko Арсений Яценюк

Впрочем, по информации наших источников, Яценюк, скорее всего, действительно примет участие в выборах-2019. Во-первых, он подтверждал это и ранее, ещё в 2017 году. Во-вторых, президентская кампания — удобная «взлётная полоса» для парламентских выборов. В 2014 году «Народный фронт» занял 2-е место, вошёл в коалицию с Блоком Петра Порошенко и разделил с ним власть. По квоте этой политсилы до сих пор пост главы МВД до сих пор занимает Арсен Аваков, секретаря СНБО — Александр Турчинов, спикера Рады — Андрей Парубий. Всё это должности, которые получил «Народный фронт» в ходе раздела полномочий ещё 4 года назад, хотя сам Яценюк уже 3 года как не премьер-министр. Рейтинг его партии за эти годы сильно упал, и придётся сильно постараться, чтобы его восстановить.

Политолог Владимир Цыбулько объясняет появление большого количества альтернативных и потенциально рейтинговых кандидатов на выборах тотальным разочарованием украинцев в обоих политических лагерях: и старая домайданная, и новая постмайданная власть одинаково их утомили. Вероятно, закрытая часть социсследований это показывает, а политологи, располагающие этими данными, убеждают таких альтернативных кандидатов принимать участие в выборах. Однако, по мнению эксперта, ставка на альтернативу в очередной раз не сыграет.

«Реальные результаты голосования будут другими, потому что в опросе учитываются только настоящие симпатии избирателей к персонажам, без учета наличия действующей партийной инфраструктуры. Высокие баллы Зеленского вообще имели целью унизить действующего президента. Фактически ни у Зеленского, ни у Вакарчука нет действующей партии. А Гриценко из-за череды скандалов потерял симпатии почти половины избирателей (по сравнению с летними рейтингами)», — утверждает Цыбулько.

В отношении Гриценко политолог добавил, что он пытался создать союз с мэром Львова Садовым, однако переговоры завершились неудачей.

А вот Олег Ляшко, по мнению эксперта, вполне может конкурировать с парой Тимошенко-Порошенко.

«Олег Ляшко в последнее время демонстрирует наилучшую динамику роста круга своих сторонников. А его опыт участия в предыдущих выборах свидетельствует о том, что электоральное ядро его сторонников не поддается соблазнам из других лагерей, и самое главное — в массе своей оно не потянулось к Тимошенко, хотя последняя несет расходы на пропаганду, соразмерные со всеми остальными кандидатами, вместе взятыми», — заявил политолог.

Кроме того, он утверждает, что сейчас Ляшко гораздо эффективнее прочих борется за симпатии не определившихся избирателей. Как и всегда в начале кампании, их доля довольно высока (30−40%), и именно они могут дать политику необходимый ресурс.

Социология

Центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований им. Яременко, Киевский международный институт социологии и социологическая группа «Рейтинг» 1 ноября обнародовали результаты совместного опроса политических предпочтений. Итак, 13,4% опрошенных на президентских выборах были готовы проголосовать за Юлию Тимошенко. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (7,6%). Петру Порошенко удалось выйти только на 3-е место с результатом 7%. При этом его поджимает Юрий Бойко (6,9%). Замыкает первую пятёрку кандидатов лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко (5,7%).

Напомним, уже не впервые за последнее время Зеленский отодвигает Порошенко на 3-е место. Впервые такой результат получил Центр исследований и коммуникаций Active Group. Следует также отметить, что Зеленский набирает свой результат, что называется, со старта. Хотя он ещё даже не подтвердил толком своё участие в гонке.

Предварительная социология фиксирует довольно высокий процент избирателей, готовых в марте следующего года участвовать в выборах президента Украины — 76% опрошенных. При этом авторы исследования отметили, что с приближением даты выборов радикализируется восточноукраинский избиратель.

«Возрастание готовности голосовать на востоке — это тенденция, которая началась с лета. Ранее там были ниже, чем в среднем, показатели готовности голосовать», — рассказал директор Центра Социальный мониторинг Дмитрий Дмитрук на пресс-конференции.

ИА REGNUM Выборы

Одна из особенностей украинских выборов — протестное голосование: люди идут голосовать не столько «за» кого-либо, сколько «против». Поэтому рост готовых принять участие в выборах одновременно означает растущий протест. Вопрос только в том, кто получит эти голоса.

Политолог Александр Радчук в своём материале для издания «Слово и дело» анализирует т.н. таргетирование пары основными кандидатами, т. е. — кого именно штабы Порошенко и Тимошенко видят своим основным соперником на выборах и на ком именно сосредотачивают основной упор критики. Эксперт отмечает, что для Тимошенко такой парой является фигура действующего президента, что логично и правильно с точки зрения самого ведения кампании, ведь любую ошибку власти можно пытаться конвертировать в собственный успех. А вот выбор президентскими политтехнологами фигуры Тимошенко в качестве такой пары он критикует.

«Ведь Тимошенко будет пытаться во что бы то ни стало повысить свой рейтинг на ошибках действующей власти. Для этого она использует весь свой потенциал, а учитывая, что критиковать есть за что, Юлия Тимошенко будет чувствовать себя как рыба в воде. Тогда как Пётр Порошенко может войти в подобный клинч, только имея в запасе серию сверхмощных ударов «под дых», — анализирует эксперт.

С другой стороны, у команды президента и выбора-то не было, ведь экс-регионалы сознательно тянут с выдвижением своего кандидата, тогда как Тимошенко активно ведёт кампанию и делает резкие нападки на действующую власть (как в случае с повышением тарифа на газ) — у Порошенко не могут на это не отвечать.