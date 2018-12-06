В 2018 году Свердловская область стала одним из лидеров регионов России по количеству освещавшихся в средствах массовой информации инцидентов, связанных с подростковым насилием. При этом сами инциденты поражали своей жестокостью, и по ряду из них возбуждены уголовные дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Так, в августе 2018 года в Берёзовском произошло преступление, вызвавшее широкий общественный резонанс. Несколько школьников заманили в гаражный массив 20-летнего инвалида и жестоко расправились над ним, снимая процесс на видео. Запись попала в интернет, и в отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Однако под стражу их взяли только после того, как на стихийный народный сход в Берёзовском вышли родители, возмущённые тем, что подозреваемые в жестокой расправе продолжают ходить по улицам города, что, по мнению активистов протеста, является угрозой для других детей.

В сентябре и вовсе произошло несколько резонансных событий. Сначала в сети интернет появилось снятое несовершеннолетними девочками видео, на котором школьники в Нижней Туре жестоко избивают одноклассника. На записи видно, как толпа подростков 13−15 лет пинает ногами лежащего на земле мальчика, после чего подросток не может подняться.

Другое видео выложил 12-летний мальчик на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте». Инцидент произошёл в посёлке Рефтинский. На записи 16-летний учащийся ПТУ избивает лежащего на земле и кричащего о помощи инвалида. Впоследствии избитому удалось подняться и убежать в ближайший магазин, в котором его защитили продавщицы. По факту расправы проводится проверка.

Hunter Nield Кулак в крови (уличное граффити)

Ещё одно жуткое преступление произошло в Сосьве. В конце сентября стало известно о том, что там была изнасилована и убита 17-летняя школьница, после чего злоумышленник сжёг её тело на пустыре. Вскоре подозреваемый был задержан, и ему предъявили обвинения. И хотя им оказался 20-летний местный житель, в деле также фигурирует 15-летний подросток.

В Первоуральске в середине сентября 16-летний подросток нанёс смертельный удар 42-летнему мужчине за то, что он сделал замечание шумевшей во дворе компании школьников. Парень ударил мужчину, после чего гражданин упал и ударился головой. И хотя один из подростков вызвал на место происшествия скорую, впоследствии мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Тогда же, в сентябре сотрудникам полиции удалось предотвратить массовую драку школьников в Нижнем Тагиле. При этом, по информации местных изданий, на «стрелку» в том числе приехали школьники из Нижней Туры.

Ещё одна драка между школьниками практически сразу после начала учебного сезона произошла в школе №50 города Екатеринбурга.

О том, что за последний год в Свердловской области вырос уровень подростковой преступности, речь шла на заседании областной комиссии по делам несовершеннолетних в начале ноября.

«О проблемах рассказали представители Первоуральска, Сысерти, Карпинска и Ирбита. На этих территориях зафиксировали большой рост подростковой жестокости. Главными причинами такой тенденции назвали отсутствие занятности подростков и неблагополучие семей», — сообщает АиФ-Урал.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Дети улицы

Также на заседании обсудили занятность детей, где отметили низкий уровень предложений для летней подработки подростков.

При этом рост подростковой преступности зафиксирован уже по итогам первого полугодия 2018 года, и об этом говорят официальные лица.

«Нужно констатировать, что ситуация сейчас в Свердловской области складывается непростая: в 2017 году произошло заметное снижение общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, при этом в том же году существенно выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений, а вот 1-е полугодие 2018 года продемонстрировало и общий рост числа подростковых преступлений, и рост тяжких. Безусловно, такие тенденции требуют тщательного анализа, выяснения причин», — заявил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

При этом сказать, что в Свердловской области вообще не работают с подрастающим поколением, было бы нечестно. В регионе развивается сеть детских школ искусств, учащихся привлекают к «Российскому движению школьников» (аналог пионерской организации, хотя, на мой взгляд, — всего лишь блеклый суррогат) и принимают в ряды Юнармии, а также создан Фонд поддержки талантливых детей и молодежи, в базу данных которого попали 1670 уральских школьников.

Рдш.рф Эмблема «Российского движения школьников»

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«Сейчас очень много делается для работы с молодежью, но, к сожалению, эти меры направлены на работу с талантливой молодежью. А ты возьми и поработай с самым обычным ребенком, почему-то в этом направлении прилагается мало усилий», — высказал своё мнение на совещании по проблемам, связанным с подростковой преступностью, доцент кафедры педагогики и психологии Уральского федерального университета Рустам Муслумов.

Однако, судя по скандальному заявлению главы департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, дальнейший процесс участия государства в работе с талантливой молодёжью также может быть поставлен под вопрос.

«На сегодняшний день получилось так, что у молодёжи, у подрастающего поколения складывается понимание, что государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала чиновница.

Квалицифированная людоедка [Цитата из м∕ф «101 далматинец». Реж. Вольфганг Райтерман, Клайд Джероними, Хэмильтон Ласки. 1961

На данный момент чиновница, которая возглавляет департамент с 2016 года, всего лишь отстранена от работы, а по информации секретаря департамента, и вовсе находится в отпуске, сохраняя за собой пост руководителя.

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Таким образом, справедливо будет констатировать тот факт, что, несмотря на наличие соответствующих структур по работе с подрастающим поколением, результаты молодёжной политики в Свердловской области совершенно не радужные. Они требуют иных решений, о чём в том числе заявляют и представители власти.

При этом, с одной стороны, нам говорят, что нужна профилактика подростковой преступности и возвращение воспитательной функции в школы и другие учебные заведения. Нам напоминают о том, что на работу с молодёжью выделяются бюджетные средства, а результаты деятельности регулярно публикуются в бравурных отчётах. А с другой стороны, мы наблюдаем рост агрессии и жестокости в подростковой среде, тогда как некоторые чиновники без тени смущения и на данный момент безнаказанно заявляют, что «государство вообще в принципе ничего не должно», так как «не просило вас рожать» детей.

Более того, представители государственного аппарата и провластные эксперты совершенно игнорируют такой фактор, как нарастающее социально-экономическое неблагополучие населения, тогда как именно этот параметр находится в прямой корреляции с ростом преступности, в том числе и среди несовершеннолетних.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Дети из неблагополучных семей

В любом случае, если слова о профилактике подростковой преступности так и останутся словами, то и проблемы, связанные с ростом подростковой преступности, никуда не денутся. И будет неверно считать, что это проблемы только Свердловской области. А следовательно, государству необходимо решить две основные задачи. Во-первых, предложить внятную и действенную программу, направленную на воспитание подрастающего поколения и профилактику преступлений среди несовершеннолетних (вместо проталкиваемой ювенальной юстиции по западному образцу, суть которой запрет на воспитание). Во-вторых, решить кадровый вопрос, то есть наполнить существующие структуры такими людьми, которые не просто не скажут «государство вам ничего не должно», а даже подумать так не осмелятся.

И это стратегическая задача, которая не менее важна, чем борьба с терроризмом на Ближнем Востоке и оснащение армии современными видами вооружений. Ибо брошенная на произвол судьбы молодёжь действительно станет «атомной бомбой», заложенной под государственность нашей державы. А как конкретно «онижедети» могут принимать участие в деструктивных процессах, мы видели совсем недавно на Украине.