В Екатеринбурге школьников приняли в ряды Юнармии и РДШ

Екатеринбург, , 16:09 — REGNUM В Екатеринбурге 50 школьников города и Заречного приняли в ряды Юнармии и Российского движения школьников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Торжественное мероприятие состоялось в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история». Половине присутствующих школьников повязали галстуки РДШ, а ещё 25 ребят вступили в ряды Юнармии.

«Я вступил в Юнармию, чтобы подготовиться к службе в армии, я очень бы этого хотел. Присоединяясь к Юнармии чувствуешь гордость. Я считаю, что основные качества, которыми должен обладать юнармеец — это патриотизм, честность, военный дух», — сообщил школьник из Екатеринбурга, принимавший участие в мероприятии.

Напомним, что РШД было учреждено 29 октября 2015 года. На сегодняшний день более 100 среднеобразовательных учреждений Свердловской области принимают участие в школьном движении России. А деятельность Юнармии в регионе началась в полном объёме с 1 октября 2016 года.

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