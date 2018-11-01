Доблестные сотрудники департамента природы и охраны окружающей среды (ДПиОС) обнаружили в Новой Москве самодельную мусоросжигательную установку, возбудили административное производство и поручили полиции найти народных умельцев, осмелившихся без лицензии загрязнять атмосферный воздух и нарушать требования по обращению с отходами.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Сообщение пресс-службы Департамента природопользования Москвы о незаконной мусоросжигательной установке

Честь и хвала людям, которые в нынешние непростые времена стараются честно делать свою работу. Безусловно, нужно находить и наказывать вредителей, отравляющих нашу атмосферу. Другое дело, что на фоне развернувшихся в последние годы «мусорных войн» бравурные реляции государственных защитников окружающей среды о том, как пресекается незаконная деятельность местных умельцев, выглядят вызывающе цинично.

Долгие годы реформирование отрасли обращения с отходами шло, что называется, «ни шатко ни валко», принимались законопроекты, проводились круглые столы и семинары, осваивались бюджеты. Некоторая активизация наступила в объявленном Годом экологии 2017-м, а окончательное ускорение процессу придал президент Владимир Путин, потребовавший в ответ на жалобу жителей подмосковной Балашихи о жуткой вони от губернатора Воробьева незамедлительно закрыть свалку «Кучино». Добавим, что, закрыв 2/3 полигонов ТБО, подмосковные власти были готовы перейти к следующему этапу «мусорной реформы», и если бы не было «Кучино», его стоило бы придумать.

Тем не менее поручение президента застало чиновников врасплох, и на начальном этапе возникла некоторая неразбериха. Пользуясь тем, что город Балашиха примыкает к Москве, а в этой части агломерации размещено не одно вредное предприятие, контроль за которыми отсутствует, чиновники начали перекладывать ответственность за происходящее друг на друга. При этом ни Росприроднадзор, ни МЧС, ни ДПиОС никак не могли выявить причины жуткого зловония и разноцветных утренних туманов. Тогда же, как нельзя кстати, был закрыт на реконструкцию сайт Мосэкомониторинга, в итоге местные жители и экологи потеряли последнюю возможность узнавать экологическую обстановку.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР В царстве мусора

Область винила Москву, столица же, на территории которой расположены мусоросжигательный завод (МСЗ) №4, пребывающий в стадии «вечной» реконструкции нефтеперерабатывающий завод в Капотне, люберецкие поля аэрации, оправдывалась и водила обеспокоенных граждан на экскурсии по вредным производствам. Тогда-то простодушные работники МСЗ №4 объяснили гражданам разноцветные дымы над предприятием. Оказалось, что из-за закрытия областных свалок предприятие стало принимать больше коммунальных отходов, их стали настолько плотно упаковывать в тюки, что на сортировке их попросту невозможно распотрошить.

Недавно мэр Москвы Собянин вновь заявил о том, что реконструкция Московского НПЗ в основном близка к завершению, собственно, так же, как она была близка во все предыдущие годы. Что такое основные работы по модернизации, мы прекрасно помним еще с советских времен, природозащитные мероприятия осуществляются когда-либо потом и по остаточному принципу. Вряд ли капиталистический собственник, чьи интересы заключены в получении прибавочной стоимости, принципиально изменил отношение к вопросам защиты окружающей среды. Правда же?

Эти события мы вспомнили лишь потому, что тогда стоящий на страже интересов москвичей департамент природопользования так и не смог объяснить общественности (как, впрочем, и сейчас) ни причины жуткой вони, которая доходила буквально до стен Кремля, ни причины отравлений местных жителей, в особенности детей.

На этом история не заканчивается, еще большее негодование реляции ДПиОС о пресечении деятельности самодельной мусоросжигательной установки вызывают из-за того, что в это же время в доведенной до экологической катастрофы Московской области в рамках экстренной дегазации жгут свалочный газ на той же свалке «Кучино», «Ядрово» под Волоколамском, на полигоне «Тимохово» в Ногинском районе (ныне Богородский городской округ), в «Алексинском карьере» около Клина. Более того, в рамках программы «Чистая страна» в России намерены построить около 300 мусоросжигательных заводов, минимум четыре из которых будут размещены в Подмосковье.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет второму полигону в Ядрово!

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Однако в поле зрения наших природоохранных ведомств не попадают ни на десятилетия устаревшие мусоросжигательные заводы, ни варварские способы рекультивации мусорных свалок. И понятно почему, эти мероприятия осуществляются по закону.

По закону (согласно купленной лицензии) на обычные свалки вывозятся отходы I класса опасности, по закону МСЗ №;4 дымит всеми цветами радуги, и прочее и прочее тоже по закону. То ли дело некие умельцы, которые осмелились без лицензии жечь на подведомственной территории мусор? Вспомнилась рекламная нетленка налоговой инспекции «заплати налоги и спи спокойно».