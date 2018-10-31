Нелегальная установка для сжигания мусора обнаружена в Новой Москве

Москва, , 12:43 — REGNUM На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в Москве обнаружили незаконную самодельную установку для сжигания бытовых отходов. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что в ходе обследования территории вблизи деревни Большое Покровское был выявлен «навал бытового и строительного мусора», который привозился «с целью переработки в самодельной установке по сжиганию отходов».

«Возбуждено административное дело в отношении неустановленных лиц по факту загрязнения атмосферного воздуха и нарушений требований по обращению с отходами», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведенные проверки полигона ТБО «Тимохово» в Подмосковье показали, что эксплуатация свалки проходила с нарушениями законодательства и превышением факта выброса вредных веществ в атмосферу.

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