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Нелегальная установка для сжигания мусора обнаружена в Новой Москве

Общество

В ходе обследования территории вблизи деревни Большое Покровское был выявлен навал бытового и строительного мусора, который привозился с целью переработки

Москва, 31 октября 2018, 12:43 — REGNUM  На территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в Москве обнаружили незаконную самодельную установку для сжигания бытовых отходов. Об этом сообщает 31 октября пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что в ходе обследования территории вблизи деревни Большое Покровское был выявлен «навал бытового и строительного мусора», который привозился «с целью переработки в самодельной установке по сжиганию отходов».

«Возбуждено административное дело в отношении неустановленных лиц по факту загрязнения атмосферного воздуха и нарушений требований по обращению с отходами», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее проведенные проверки полигона ТБО «Тимохово» в Подмосковье показали, что эксплуатация свалки проходила с нарушениями законодательства и превышением факта выброса вредных веществ в атмосферу.

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Экологические проблемы Москвы
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