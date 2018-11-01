* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесла огромные потери в Ираке и Сирии, однако ее боевики вскоре могут найти более безопасную площадку в Иорданском Хашимитском Королевстве, пишет Эмили Пржиборовская в статье для издания The National Interest.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Иордания является одним из ключевых союзников США в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. Однако ситуация в Иордании показывает, что, несмотря на свои связи с Западом, страна вскоре может превратиться в главную постсирийскую цель ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В августе 2018 года в результате теракта в городе Эс-Салт погибли четыре сотрудника национальной службы безопасности Иордании, еще 16 мирных жителей получили ранения. После нападения правоохранительные органы арестовали пять граждан Иордании, которые оказались последователями радикальной идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). У подозреваемых обнаружили большое количество самодельных взрывных устройств, которые они планировали использовать в будущих атаках на гражданские объекты и объекты службы национальной безопасности.

Yves Picq http veton.picq.fr Иорданский военный

Инцидент разрушил хрупкое спокойствие, которое удавалось сохранять в королевстве в течение последних нескольких лет. Это связано с тем, что с 2015 года в стране увеличились масштабы экстремистской деятельности. На фоне войны в Сирии в Иордании стало появляться всё большее число террористических ячеек.

Статистика указывает на то, что Иордания стала третьим по величине источником иностранных боевиков, присоединившихся к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По оценкам экспертов, около 3 тыс. граждан Иордании пополнили ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это говорит о том, что страна серьезно подвержена опасности радикализации. Кроме того, в докладе Международного центра изучения радикализации от 2017 года говорится, что безработица и нищета, а также ряд других проблем, подтолкнули многих граждан Иордании к вступлению в ряды ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также многие жители Иордании уверены в том, что они должны поддержать борьбу своих единоверцев-суннитов в Сирии.

High Contrast Полицейский патруль в центре Аммана

По мере ухудшения положения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке следует ожидать, что боевики станут возвращаться в страны своего происхождения. Что касается Иордании, то обратно на родину вернулись уже 250 боевиков. Несмотря на то, что ранее Амману удавалось успешно предотвращать возможные террористические атаки, ситуация осложняется тем, что многие «выпускники» сирийской гражданской войны начинают возвращаться домой. Эти боевики, руководствующиеся радикальной идеологией ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обладающие широким боевым опытом, начнут мобилизовывать наиболее подверженные радикализации группы населения. Воздействие будет происходить либо напрямую, либо через семейные связи.

Находящиеся на территории Иордании сирийские беженцы могут оказаться в зоне риска. По состоянию на февраль 2018 года в Иордании находилось 657 тыс. 628 беженцев из Сирии. Это примерно семь процентов от общей численности населения страны в 9,5 млн человек. Сирийские беженцы проживают в тяжелых условиях, в лагерях беженцев процветают голод, нищета и преступность. Все они являются потенциально склонными к радикализации.

U.S. Department of State Лагерь беженцев в Иордании

В то же время ужесточение мер безопасности в Иордании может, наоборот, осложнить борьбу Аммана с деятельностью радикальных вербовщиков и ослабить его позиции в рамках идеологической конкуренции. Тем не менее Иордании начали оказывать антитеррористическую поддержку. В марте 2018 года Амман при поддержке Вашингтона открыл новый учебный центр по борьбе с терроризмом. Данный учебный центр призван расширить возможности внутренней антитеррористической борьбы. В течение четырех лет Иордания получит около $350 млн в виде военной помощи.

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Однако эта антитеррористическая поддержка пока не принесла каких-либо ощутимых результатов в области обеспечения безопасности. К тому же ситуация осложняется тем, что международное сообщество уделяет мало внимания потенциальным угрозам, с которыми может столкнуться Иордания, предпочитая сосредоточить внимание на борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и противодействии боевикам, направляющимся в ЕС. Однако международное сообщество совершает серьезную ошибку, не уделяя пристального внимания ситуации в Иордании. Учитывая подверженность населения страны радикализации, можно предположить, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримет попытки закрепиться на данной территории. Теракты, которые произошли в городе Эс-Салт в августе 2018 года, указывают на то, что для международного сообщества пришло время опомниться.