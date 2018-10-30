National Interest: На Ближнем Востоке назревает новая битва за ресурсы

Максим Исаев, , 08:31 — REGNUM

Всего два десятилетия назад, в XX веке, на Ближнем Востоке произошло шесть конфликтов, приведших к десяткам тысяч жертв. Взволнованные эксперты предупреждают, что в будущем ближневосточный регион может столкнуться с новыми многочисленными конфликтами, в основе которых будет лежать конкуренция за водные ресурсы. По словам профессора Ханса ван Гинкеля, «конфликты из-за воды, включая международные и гражданские войны, могут стать ключевой частью ландшафта XXI века». Если не удастся снизить вероятность данных конфликтов, то США и их региональные союзники могут быть втянуты в еще одну войну на Ближнем Востоке, пишет Тайлер Хедли в статье для американского издания The National Interest.

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Страны, расположенные в районе Нила, а также Ирак и Йемен, сталкиваются с растущей нехваткой ресурсов. В то же время другие страны, такие как Сомали и Судан, недавно столкнулись с голодом или засухой. Однако регион с самым высоким потенциалом возможного международного конфликта из-за нехватки водных ресурсов включает в себя бассейн реки Иордан и ряд близлежащих стран. Высокому риску конфликта подвержены Палестина, Израиль, Сирия, Ливан и Иордания.

До середины XX века бассейн реки Иордан обладал богатыми запасами воды. Системы орошения и каналов позволили обеспечить доступ к воде, а двусторонние соглашения позволили предотвратить большинство потенциальных конфликтов. Но в нынешних условиях отсутствия региональной стабильности и сокращения водоснабжения вероятность конфликта увеличивается.

Ранее уже случались конфликты из-за водных ресурсов. Бывший министр обороны Израиля Ариэль Шарон однажды отметил, что Шестидневная война «на самом деле началась… в тот день, когда Израиль решил не позволить перекрыть доступ к Иордану». Стоит напомнить, что Лига арабских государств снабдила Сирию, Иорданию и Ливан необходимым знаниями и ресурсами для того, чтобы ограничить Израилю доступ к Иордану.

С 1960-х годов из-за конкуренции за водные ресурсы произошел ряд менее известных конфликтов. Согласно данным исследовательского центра Pacific Institute, которые объединил данные о всех мировых конфликтах, возникших на почве конкуренции за водные ресурсы, на Ближнем Востоке произошло 92 подобных инцидента. Тем не менее конфликты на Ближнем Востоке всё же чаще происходили из-за нефти, чем из-за воды.

Ситуацию в бассейне реки Иордан осложняет изменение климата. Эксперты прогнозируют, что в XXI веке страны Леванта могут столкнуться с катастрофическим сокращением водных ресурсов. Исследователи Джинни Соуэрс, Авнер Венгош и Эрика Вайнтал заявили в 2010 году, что к концу XXI века страны Леванта столкнутся с 25-процентным снижением уровня годовых осадков. Еще больше внимания заслуживает статья Мусы Мохсена от 2007 года, в которой говорится о том, что при сохранении нынешних тенденций водоснабжение на душу населения в Иордании может сократиться вдвое. В докладе ООН о человеческом развитии за 2007−2008 года указано, что к 2025 году в Сирии доступность водных ресурсов сократиться на 50%. Например, уровень воды в Мертвом море ежегодно снижается на один метр из-за того, что Израиль и Иордания интенсивно используют ресурсы рек, которые пополняют Мертвое море.

Некоторые ученые сомневаются в том, что именно нехватка водных ресурсов послужит ключевой причиной будущих конфликтов. Их аргументы можно разделить на две группы. Во-первых, они говорят, что необходимо сделать ставку на импорт товаров, для производства которых требуется большой объем водных ресурсов. Однако в данном случае страны окажутся зависимыми от милости поставщиков. Другие говорят, что технологии опреснения могут обеспечить дополнительные резервы воды. Однако опреснительные установки приводят к увеличению уровня соли в оставшихся источниках воды, что может привести к нарушениям в местной экосистеме.

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В ближайшем будущем уровень воды в бассейне реки Иордан продолжит снижаться. Учитывая взрывной потенциал возможного водного конфликта в странах Леванта, Соединенные Штаты должны предпринять ряд превентивных действий. Во-первых, Вашингтон должен задействовать дипломатические механизмы для заключения новых двусторонних и многосторонних соглашений о совместном использовании ресурсов. Во-вторых, следует проанализировать логистику продовольственных поставок с региональными партнерами. Кроме того, США должны помочь своим региональным союзникам в обеспечении безопасности критически важной водной инфраструктуры, которая может стать объектом нападения, как неправительственных организаций, так и других государств.

Еще одна война в бассейне реки Иордан повлияет не только на близлежащие страны, но и на США, поскольку в настоящий момент американские войска развернуты в Израиле, Иордании и Сирии. В случае конфликта американские солдаты будут вынуждены оказать поддержку своим союзникам. Однако дипломатические и военные превентивные меры могли бы уменьшить вероятность такого конфликта.