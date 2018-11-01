Китайские ученые, принимающие участие в исследованиях институтов Австралии и других четырех англоязычных стран (США, Великобритания, Канада, Новая Зеландия), входящих в разведывательный альянс «Пять глаз», помогают повышать военный потенциал КНР, а это не отвечает национальным интересам Канберры, пишет Майкл Шубридж в статье для австралийского издания The Strategist.

Kremlin.ru Солдаты НОАК

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Китай направляет своих военных ученых в университеты англоязычных стран с одной-единственной целью — повышение боеспособности Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Необходима четкая государственная политика для того, чтобы Китай не использовал западные институты для наращивания военного потенциала НОАК, поскольку КНР, в отличие от США, не разделяет стратегических интересов Австралии и является потенциальным противником.

Kremlin.ru Солдаты НОАК

С 2008 года около 2 тыс. 500 ученых НОАК прибыли в западные институты, чтобы присоединиться к исследованиям своих международных партнеров. Два австралийских университета — Австралийский национальный университет и Университет Нового Южного Уэльса — входят в топ-10 по масштабам сотрудничества с НОАК. Список был составлен на основе количества опубликованных в период с 2006 по 2017 год научных публикаций, соавторами которых являются западные исследователи и китайские военные ученые. С 2007 года Китай направил в Австралию около 300 военных ученых, в США и Великобританию — чуть менее 500, примерно столько же — в Канаду.

В Австралии китайские ученые принимают участие в исследованиях, связанных со спутниковой навигацией, дистанционным зондированием, суперкомпьютерами, обработкой сигналов и шифрованием. Успехи в данных областях могут оказать непосредственное влияние на успех военных во время конфликта.

Исследования в области спутниковой навигации необходимы для разработки высокоточного оружия. Технологии дистанционного зондирования помогают идентифицировать цели, разделить их на гражданские объекты, дружественные силы и объекты противника. Суперкомпьютеры необходимы для анализа огромного объема данных. Шифрование лежит в основе защиты военных и государственных тайн.

В докладе эксперта Австралийского института стратегической политики Алекса Джоска указано, что китайские военные ученые занимаются своего рода «сбором цветов в разных странах, чтобы потом сделать мёд в Китае». Китайские военные направляют в зарубежные институты самых талантливых ученых НОАК, которые поголовно являются членами Коммунистической партии Китая (КПК). Эти ученые принимают участие в исследованиях, которые представляют интерес для НОАК. Также китайские ученые формируют устойчивые партнерские отношения с западными учеными, которые НОАК может использовать в своих целях на протяжении многих лет.

При этом западные ученые не проявляют особой обеспокоенности относительно сотрудничества с учеными из НОАК, указывая на то, что результаты исследований потом всё равно открыто публикуются. Однако многие упускают из виду тот факт, что военные ученые, получившие исследовательский опыт в западных институтах, представляют высокую ценность для НОАК. Практически 100% всех военных ученых КНР, ранее отправленных в западные институты, впоследствии продолжают работать в НОАК. Эти ученые затем выигрывают призы за достижения, которые повышают боеспособность НОАК.

U.S. Air Force Солдаты НОАК

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В Австралии и на международном уровне нет четкой государственной политики, которая регулировала бы сотрудничество с китайскими военными в области научных исследований. Существующие системы защиты обращают первоочередное внимание на обеспечение сохранности военных технологических систем и элементов, которые уже разработаны и введены в строй. Гораздо меньшее внимание уделяется защите знаний и новых технологий, которые потом могут быть использованы в военных целях, на этапе исследований. Западные институты позволяют китайским ученым получить навыки и знания, которые они могут впоследствии использовать для создания новых военных систем для НОАК.

Исследования, которые в настоящий момент проводятся в австралийских университетах, позволят Австралии добиться в будущем военного преимущества над своими противниками. Однако в настоящий момент не предпринимается достаточно усилий для того, чтобы результаты передовых исследований помогли укрепить позиции Австралии и ее союзников, а не попали в руки потенциальных противников, которые могут воспользоваться ими для получения военных преимуществ.