Foreign Policy: Судьба международного порядка теперь зависит от Японии

Максим Исаев, , 07:41 — REGNUM

Ни для кого не секрет, что международный либеральный порядок находится под угрозой. После победы Дональда Трампа на президентских выборах США в 2016 году стало ясно, что Соединенные Штаты готовы отказаться от военного, экономического и политического участия в поддержании существующего мирового порядка. Однако есть страны, которые заинтересованы в сохранении либерального мирового порядка, и Япония может сыграть в этом, возможно, самую главную роль, пишет Джеффри В. Хорнунг в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Безусловно, ни одна страна не сможет заменить США. Скорее всего, их должно быть несколько. Согласно принципам мультиплексного мира, описанным профессором Американского университета Амитавом Ачарьяном, власть и лидерство распределяются среди группы стран, а также негосударственных субъектов, включая многосторонние международные организации, корпорации и общественные движения.

В рамках мультиплексной системы региональные субъекты станут играть главную роль. ЕС и Германия могли бы взять на себя роль такого регионального субъекта в Европе, ЮАР — в Африке, а Аргентина или Бразилия — в Южной Америке. Но как насчет Индо-Тихоокеанского региона?

Индия — это маловероятный претендент на роль регионального лидера. Несмотря на то, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии играет ключевую роль в обеспечении безопасности Юго-Восточной Азии, она вряд ли сможет взять на себя обязательства по управлению международным порядком в Индо-Тихоокеанском регионе. Более того, Южная Корея, несмотря на то, что она является ярым сторонником многих элементов либерального международного порядка, слишком поглощена событиями на Корейском полуострове, чтобы сосредоточить свое внимание на других региональных вопросах. Наконец, размер экономики КНР превращает Китай в естественного регионального лидера, однако его грубые нарушения прав человека, международного права и попытки создания своей собственной региональной архитектуры превращают КНР в одну из главных угроз для либерального порядка.

Таким образом, остается лишь Япония. Либеральный мировой порядок обеспечил мир и стабильность, необходимые для восстановления страны после окончания Второй мировой войны. Япония присоединилась к различным международным организациям и придерживается международной повестки дня, практически всецело ориентированной на поддержку и укрепление либерального международного порядка.

На протяжении десятилетий Япония оставалась одним из ведущих источников денег и персонала для ООН, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда и Азиатского банка развития. Между тем Япония активно сотрудничает с международными юридическими организациями, такими как Международный суд ООН и Международный уголовный суд. Выдающиеся японские ученые-юристы долгое время являлись судьями Международного суда ООН. Это указывает на глубокую приверженность Японии принципу верховенства права. Фактически Япония была одной из первых стран, которая признала решения Международного суда обязательными для исполнения.

Япония также стала активным сторонником поддержания свободной торговли после того, как президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. В 2016 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ в рамках стратегии «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» предпринял шаги для того, чтобы Япония стала играть более важную роль в обеспечении мира, стабильности и процветания региона. Фактически США возложили на Японию большую часть ответственности по защите свободы, верховенства закона и рыночной экономики в регионе.

Возможно, для премьер-министра Японии настало время двигаться дальше. Недавно Абэ переизбрали главой правящей партии Японии, он останется премьер-министром страны до 2021 года. Абэ мог бы использовать это время для укрепления партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе, где Япония пользуется относительно хорошей репутацией. Премьер-министр Японии мог бы заявить, что его страна готова взять на себя обязанности по поддержанию регионального порядка, основанного на правилах. Японское руководство может даже отправить многочисленные войска для устранения угроз, с которыми сталкивается международный порядок. Япония может быть активным участником и даже лидером в контролируемых США операциях по поддержанию мира.

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Однако это не означает, что Японии необходимо отказаться от конституционных ограничений на применение силы или что она должна предпринять действия, противоречащие интересам США. Японские политики, возможно, просто считают, что настало время для того, чтобы их страна в полной мере взяла на себя роль преобладающего регионального элемента в поддержании международного порядка. Япония могла бы организовать и возглавить группировки единомышленников для укрепления существующего порядка в Индо-Тихоокеанском регионе.

Несмотря на то, что Япония никогда не смогла бы взять на себя роль глобального лидера, она вполне может взять на себя обязательства по поддержанию ключевых элементов международного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе. Япония обладает необходимыми для этого экономическими, дипломатическими, технологическими, идеологическими и даже военными возможностями, несмотря на конституционные ограничения. Выбор за Японией, однако последствия ее решения оказали бы существенное влияние на ситуацию, как в Индо-Тихоокеанского регионе, так и за его пределами.