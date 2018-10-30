На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с высокопоставленными военными представителями и сотрудниками разведывательных служб, после чего выразил разочарование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в связи с убийством саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги, проживавшего в штате Вирджиния. Трамп запросил у Конгресса рекомендации относительно возможной реакции Вашингтона на действия Саудовской Аравии, пишет Роб Собхени в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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У некоторых граждан США может возникнуть вопрос: «Почему они вообще должны беспокоиться из-за убийства саудовского журналиста?» Ответ заключается в том, что Вашингтон должен отреагировать на преднамеренный преступный акт, поскольку от этого зависит репутация США. На карту поставлено не что иное, как международное положение Соединенных Штатов.

Дядя Сэм

Основным лозунгом Трампа является «Сделаем Америку снова великой». Однако величие Америки проистекает из ее непоколебимой приверженности таким принципам и ценностям, как уважение прав человека, религиозная терпимость и свобода слова. Эти ценности лежат в основе исключительности США. Если Вашингтон проигнорирует жестокое убийство, это отразится на положении страны в мире.

В 2009 году, когда иранский народ вышел на улицы, чтобы свергнуть существующий режим, часто можно было слышать лозунг «Обама, ты с нами или против нас?» Граждане Ирана обратились не к России или Германии, а к США, политике которых уделяется особое внимание.

К тому же Саудовская Аравия уже более 70 лет является американским союзником. Политическая стабильность в стране имеет важное значение для мировой экономики, поскольку Саудовская Аравия остается крупнейшим в мире экспортером сырой нефти. Даже если наследный принц Саудовской Аравии проявляет безрассудство и безответственность, страна остается ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке.

Для того чтобы сместить Мохаммеда бин Салмана с занимаемой им должности, президент США и Конгресс должны коллективно обратиться к королю Саудовской Аравии Салману бин Абдулазизу аль-Сауду с просьбой воспользоваться Институтом верности — органом, ответственным за определение будущей преемственности на троне Саудовской Аравии. Есть множество других мудрых, ответственных и ориентированных на реформирование экономики страны членов королевской семьи, которые могли бы заменить нынешнего наследного принца и продолжить работу с США по ряду ключевых региональных вопросов, включая:

прекращение войны в Йемене. США не могут принимать участие в военной кампании арабской коалиции, поскольку от воздушных ударов ВВС Саудовской Аравии продолжают гибнуть мирные граждане Йемена;

снятие блокады с Катара, которую наследный принц ввел в 2017 году. В Катаре находится одна из крупнейших зарубежных военных баз США;

взаимодействие с руководством Израиля и Палестины в целях создания устойчивого мирного соглашения;

разблокирование активов тех, кто был несправедливо арестован в 2017 году в ходе кампании наследного принца против потенциальных конкурентов;

Противодействие региональной политике Ирана и поддержка внутренних протестов, направленных против иранского режима.

Критики политики Трампа указывают на то, что он зациклен на военной сделке с Саудовской Аравией в размере $110 млрд. Как президент США Трамп должен стремиться к тому, чтобы создать как можно больше новых рабочих мест для своих граждан. Однако, учитывая тот факт, что на карту поставлена международная репутация США, Конгресс должен напомнить президенту, что международное доверие является важнее какой бы то ни было суммы денег.

Kremlin.ru Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд

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Это не означает, что президент должен отказаться от $110 млрд. Трамп мог бы обсудить с Эр-Риядом две возможные альтернативы. Во-первых, Саудовская Аравия могла бы инвестировать $110 млрд в инфраструктурные проекты в США, доходность которых составляет около 12% в год. Во-вторых, Саудовская Аравия могла бы потратить данную сумму на приобретение у американских производителей из штатов Флорида, Невада и Джорджия солнечных батарей и аккумуляторного оборудования.

В интересах стабилизации отношений между США и Саудовской Аравией лидеры Конгресса должны порекомендовать президенту принудительно сделать ценности свободы слова важным элементом отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.