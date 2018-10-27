The Economist: У американской бедности существует много измерений

Александр Белов, , 08:02 — REGNUM

Ежемесячно региональный продовольственный банк Лос-Анджелеса (Калифорния) распределяет среди населения штата 300 тыс. порций пищи, однако директор банка Майкл Флуд указывает на то, что этого крайне недостаточно, поскольку в округе голодает около 1,4 млн человек. Продовольственный банк напоминает огромный склад с холодильниками и постоянно работающими автопогрузчиками, обрабатывающими миллионы килограммов бакалейных товаров. Ежечасно многочисленные бесплатные пункты питанию раздают бутерброды бездомным, которые не могут приготовить пищу, а малообеспеченным семьям — продуктовые наборы, пишет издание The Economist.

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Один из центров бесплатного питания округа Лос-Анджелес находится в городе Санта-Фе-Спрингс. Десятки людей постоянно стоят в очереди за едой. Некоторые бездомные живут в сухом русле реки, недалеко от центра города. Однако в очереди также можно увидеть и выпускников местного колледжа. Подобная картина имеет место в одном из самых богатых штатов США.

Если бы вы попросили граждан США перечислить самые бедные штаты, то большинство назвало бы такие штаты, как Алабама или Миссисипи, но по факту получается, что именно в Калифорнии присутствует самый высокий процент бедного населения. Калифорния считается одним из самых густонаселенных штатов (39 млн человек), при этом численность бедного населения составляет 7,4 млн человек.

Существует много измерений бедности. Власти установили официальную черту бедности, чтобы определить ту часть населения, которая нуждается в федеральной помощи. Официально самый высокий процент населения, находящийся за чертой бедности, зарегистрирован в штате Миссисипи, Калифорния находится примерно в середине списка. Однако официальная черта бедности одинакова для всех штатов и не учитывает всевозможные дополнительные факторы, свойственные для того или иного штата. Так, в 2011 году федеральная служба государственной статистики США установила дополнительные параметры измерения уровня бедности, которые, по мнению большинства социологов, отображают реальную картину бедности в каждом отельном штате, и в общем по стране. В федеральной службе государственной статистики установили, что в период с 2015 по 2017 год 19% жителей штата Калифорния относились к категории бедного населения — это самый высокий показатель по стране, за исключением Вашингтона. В среднем по стране 14,1% граждан США считаются бедными.

Учитывая большой поток нелегальных мигрантов, в Калифорнии потребовалось провести дополнительные измерения уровня бедности. Институт государственной политики Калифорнии и центр по проблемам нищеты и неравенства Стэнфордского университета создали собственную систему измерения уровня бедности, что позволило максимально детализировать карту бедности штата. Оказалось, что в 2016 году 19,4% жителей Калифорнии не располагали достаточными ресурсами для удовлетворения основных потребностей, а в 2011 году — 21,8%.

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Диаграмма бедности в Калифорнии изменилась, утверждает Сара Бон из управления по контрою за товарно-материальными запасами. Раньше бедное население штата было сосредоточено в центральной части штата, в сельскохозяйственных районах. Теперь бедное население проживает на южном побережье штата, включая Лос-Анджелес. У большинства бедняков есть работа. На долю домохозяйств, живущих ниже официальной черты бедности, в которых работает один член семьи, приходится 80% от общего числа бедного населения штата. При этом самое поразительное заключается в том, что 45% детей живут в бедных семьях или семьях, чей доход чуть выше официальной черты бедности. К тому времени, когда детям исполнится 18 лет, половина из них будет жить на продовольственные талоны или питаться в бесплатных столовых.

В то же время Калифорния является одним из самых богатых штатов. Глава ассоциации директоров благотворительных организаций штата Фрэнк Мекка задался вопросом, почему такой богатый штат, как Калифорния, не может решить проблему бедности? Бедность не является результатом экономического спада или отсутствия рабочих мест. ВВП Калифорнии вырос на 78% в реальном выражении за последние два десятка лет (до 2017 года), обогнав Великобритания. Уровень занятости продолжает непрерывно расти с 2011 года. В сентябре 2018 года безработица в Калифорнии составила всего 4,1%.

Ситуацию в Калифорнии осложняет наличие двух факторов. Во-первых, в период между 1980 и 2010 годами в штат прибыли миллионы нелегальных мигрантов. Несмотря на то, что в целом по стране миграция оказывает положительное влияние на экономику, она также нанесла серьезный удар по малообеспеченным группам населения. Во-вторых, своим экономическим успехом Калифорния обязана Силиконовой долине и Голливуду. Следовательно, чтобы преуспеть жители Калифорнии должны быть высококвалифицированными специалистами.

С другой стороны, доходы штата распределяются неравномерно. По данным исследовательского центра Urban Institute, в период между 1963 и 2017 годами доходы самых бедных калифорнийцев упали в реальном выражении. При этом, бедные слои населения сталкиваются с высокой арендной платой за жилье. Согласно данным бюджетного и политического центра Калифорнии, 56% жителей Калифорнии, чей доход в два раза превышает официальный уровень бедности, т. е. $24 тыс. 280 на одного человека, тратят более половины своих доходов на жилье. Учитывая высокие затраты на строительство и землю, практически невозможно построить доступные дома без федеральных субсидий.

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В период между 2013 и 2017 годами средняя арендная плата в Калифорнии выросла на 32%, т. е. более чем в два раза по сравнению со средним уровнем арендной платы по стране. Причем рост арендной платы в Калифорнии значительно превышает рост среднего уровня доходов по стране.

Наконец, бедность в Калифорнии усугубляется наличием просто ошеломляющего числа законов, которые ограничивают права лиц, освобожденных после заключения. Около 4 тыс. 800 законов штата не позволяют бывшим преступникам получить лицензию, чтобы найти работу.

Политики штата пытаются решить проблему бедности, но, похоже, что жизнь для большей части бедных районов так и не изменится к лучшему. За едой вновь будут стоять огромные очереди. При этом бесплатные столовые для бездомных находятся всего в нескольких минутах езды от самых обеспеченных районов Калифорнии.