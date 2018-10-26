Путин: декриминализацией цыган нужно заниматься аккуратно

Ханты-Мансийск, , 19:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что высокий уровень криминала в цыганской среде — это «общая недоработка», которую необходимо решать аккуратно. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 октября, на заседании Совета по межнациональным отношениям, который проходил в Ханты-Мансийске.

На заседании совета была поднята проблема криминализации цыганских поселков. Путин сказал, что эта проблема является «общей недоработкой». Российский лидер подчеркнул, что цыгане, также как и другие граждане Российской Федерации, должны иметь возможность получения нормального жилья и образования. В целом проблему криминализации цыган нужно решать аккуратно.

Данный вопрос на совете подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Она рассказала президенту о сносе цыганских домов по всей территории России, в том числе в Тульской области.

«Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность», — сказал глава государства.

Также Путин отметил, что в цыганской среде, к сожалению, очень часто занимаются распространением наркотиков.

«Чего греха таить, надо прямо говорить об этом: там профессионально занимаются распространением наркотиков», — заявил Путин.

Деметер попыталась возразить президенту, но он парировал, сказав, что о печально известном поселке под Тулой, ему докладывали и губернатор, и правоохранительные органы, и там действительно занимались распространением наркотиков.

В целом президент подчеркнул, что нельзя во всем винить одних только цыган, так как это проблема всего общества, а также проблема эффективной работы правоохранительных органов.

«Нужно людям давать возможности вести оседлый образ жизни, давать возможности образование получить вовремя, давать возможность получить нормальное жилье», — сказал Путин.

Если же всего этого не будет, то криминализация цыганских поселений продолжится.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с цыганскими домами под Тулой произошел в 2016 году. Тогда жители поселка Плеханово остались без газоснабжения из-за того, что цыгане устроили самовольные врезки в газопровод и занимались незаконным отбором газа. В итоге решить ситуацию удалось только при помощи полиции. Почти 80 незаконно возведенных цыганских домов были демонтированы. При этом всем владельцам снесенных зданий дали возможность получить землю для законного строительства.