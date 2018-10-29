На минувшей неделе в Тульской области в центре внимания были планы по обновлению исторического центра Тулы, решению проблем цыганских поселков, меры по легализации такси и ремонта дорог. Об этих и других темах — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Исторический центр Тулы ждет ревитализация

В течение ближайших трех лет исторический центр Тулы будет полностью обновлен: центральная часть города станет более комфортной как для жителей, так и для многочисленных гостей. Только на улице Металлистов появится десять гостиниц, новые рестораны и магазины.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Проект ревитализации центра Тулы

Проект «Ревитализация исторического центра Тулы», разработанный совместно с администрацией города, был представлен губернатору Алексею Дюмину на совещании 22 октября. В рамках проекта планируется перенастроить дорожно-транспортную сеть, создать систему общественных пространств, развитие должны получить пешеходные маршруты. Большое внимание обещают уделить концепции «Умный город» и созданию безбарьерной среды.

Для проекта были выявлены наиболее востребованные туляками и туристами площадки и подготовлен проект зонирования исторического центра города — это шесть пространственных зон благоустройства. Сам проект рассчитан на три года. Первая и вторая зона — Казанская набережная, Крестовоздвиженская площадь, улица Металлистов, а также площадь перед зданием правительства Тульской области — будут благоустроены уже в 2019 году. В 2020−21 годах благоустройство ожидают кварталы по улицам Советской, Металлистов, Ф. Энгельса, Каминского, проспекту Ленина, Тургеневской, Садовому переулку, по набережной реки Упа.

Плеханово чистят от самостроев

Два года назад название поселка Плеханов в черте Тулы стало известно всей стране: тогда после попытки газовиков ликвидировать незаконные подключения к сетям цыганских самостроев произошел серьезный конфликт. Люди вышли на улицы, опасаясь сноса домов. Тогда по поручению главы региона был оперативно создан штаб по разрешению ситуации. Даже после того, как конфликт удалось урегулировать, штаб продолжил работу. 24 октября состоялось очередное заседание штаба — под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Совещание по ситуации в Плеханово

Так, по информации главы администрации областного центра Евгения Авилова, был разработан проект планировки территории цыганского поселения в Плеханово. Для сноса незаконных построек в Плеханово понадобилось 13 этапов, также самострои снесли на территории Яснополянского лесничества и в поселке Косая гора. Весь процесс сноса прошел без происшествий. Те же дома, которые были построены законно, постепенно также законно подключают к услугам: договоры на водоснабжение заключили 60 потребителей, на электроснабжение — 59 абонентов. На поставку газа заключено шесть договоров. В конце 2018 года в Плеханово обещают открыть новый ФАП. Глава региона поручил продолжить работу штаба до окончательного решения всех проблемных моментов.

Отметим, что буквально на днях вопрос декриминализации цыганских поселков поднимался на заседании Совета по межнациональным отношениям, которое в Ханты-Мансийске провел президент РФ Владимир Путин. Вопрос подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер именно в связи со сносом цыганских построек в Туле. Глава государства подчеркнул, что вопрос этот решать необходимо, но с большой аккуратностью.

«Мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность», — сказал глава государства, отметив, что в цыганской среде «профессионально» занимаются распространением наркотиков.

Президент также отметил, что о ситуации в Плеханово ему известно, и там действительно занимались распространением наркотиков. Впрочем, подчеркнул президент, винить в ситуации лишь цыган — неправильно: это проблема всего общества, а также проблема эффективной работы правоохранительных органов.

«Нужно людям давать возможности вести оседлый образ жизни, давать возможности образование получить вовремя, давать возможность получить нормальное жилье», — сказал Путин.

Два миллиарда на дороги

Более 2 млрд рублей предусмотрено на ремонт и содержание региональных дорог — об этом рассказал на пресс-конференции 25 октября министр транспортного и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, пишут «Тульские известия».

Издание пишет, что в 2018 году в рамках государственного задания ГУ ТО «Тулаавтодор» на ремонт и содержание региональных дорог предусмотрено 2 млрд 915 млн рублей. В план ремонта было включено 37 объектов ремонта и два объекта капитального ремонта общей протяженностью 192,4 км. В следующем году планируется отремонтировать 300 км региональных дорог.

Кстати, как сообщает то же издание, в Плавском районе проблема ремонта дорог фактически решена: в октябре на территории муниципального образования карта проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» почти полностью окрасилась в зеленый цвет. Это значит, что на участках улиц завершился капитальный ремонт.

Такси — под контроль

Проблема нелегальных такси актуальна для большинства российских регионов, и Тульская область — не исключение. Сегодня тульские власти пытаются решить эту проблему, применяя разные подходы: от упрощения получения разрешений на осуществление деятельности до проведения конкурса на звание лучшего таксиста года.

О том, какие меры принимаются, говорилось 22 октября на совещании в правительстве региона. Глава регионального минтранса Родион Дудник сообщил, что всего в регионе выдано и действует 3 тыс. 232 разрешения на таксоперевозки. Стоимость его получения — 2 тыс. рублей, причем подать заявление на разрешение можно и через сайт госуслуг. Правда, пользуются такой услугой пока не очень активно: из 200 заявлений лишь 14 были направлены в электронном виде. Губернатор Алексей Дюмин предположил, что люди просто не знают о возможности.

«Показатели министерства говорят о том, что получатели услуг не знают о такой возможности и не пользуются ею», — сказал Алексей Дюмин.

Еще один шаг по наведению порядка в отрасли был сделан в октябре — министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области подписало соглашение с «Яндекс.Такси» об информационном взаимодействии, а также со службой заказа такси «Максим». Теперь доступ к сервису такси получают только владельцы автомобилей, имеющие разрешение на осуществление таксомоторных перевозок. Если у водителя такого разрешения нет, произойдет блокировка мобильного приложения, и он не получит заказ.

Другая мера — введение парковок для такси. Уже в ближайшее время такие специальные парковки появятся в 11 муниципальных образованиях области, вблизи автовокзалов, торговых центров, больниц.

Кстати, для популяризации деятельности легального такси в Тульской области в этом году впервые прошел региональный этап конкурса «Лучший таксист России — 2018». В нем приняли участие 29 таксистов, по итогам всероссийского конкурса один из них вошел в десятку лучших таксистов в России, заняв седьмое место.

Первый медиафорум ЦФО

Первый медиафорум Центрального федерального округа принимала на минувшей неделе Тула. Форум стартовал 23 октября в творческом индустриальном кластере «Октава», его темой стала «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте». Участие в форуме приняли представители федеральных, региональных и районных СМИ из различных регионов ЦФО, пресс-служб различных ведомств.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Первый медиафорум ЦФО

На открытии форума выступили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов, первый заместитель директора дирекции информационных программа Первого канала Антон Вольский.

«У каждого региона Центральной России своя специфика, но при этом перед региональными медиа стоят схожие задачи и вызовы. А значит, и пути их решения мы можем и должны выработать сообща. Обмениваться опытом. Изучать лучшие практики, новые каналы коммуникации», — отметил глава региона, открывая форум.

«Вы не просто информируете, вы формируете картину мира. Важно сохранять здравый, конструктивный настрой, соблюдать журналистскую этику, чтобы любая проблема получала объективный, взвешенный, всесторонний анализ. Обеспечить такой взгляд на вещи можно только в диалоге, во взаимодействии СМИ, общества и власти», — сказал глава региона.

По словам Дюмина, в Тульской области уже есть удачный опыт партнерства власти и общественности в части решения острых проблем. При этом, уверен глава региона, роль региональных СМИ не становится меньше.

Форум продолжался два дня: в его рамках обсуждались вопросы продвижения региональных СМИ в интернете (в частности, особое внимание будет уделено работе в соцсетях), взаимодействия органов исполнительной власти с информационными ресурсами, антикризисные решения и коммуникации и многое другое. Известные журналисты, как российские, так и иностранные, провели мастер-классы для коллег из регионов.

Новый медицинский центр

В Туле на минувшей неделе открылся новый медицинский центр — маммологический центр начал работу на базе клинико-диагностического центра Тульской областной больницы, пишут «Тульские известия».

Здесь жительницы региона смогут пройти обследование и получить консультацию у ведущих докторов, специализирующихся на заболеваниях молочных желез. Работа центра будет организована в две смены, прием будут вести четыре врача-онколога, два врача-рентгенолога, два врача ультразвуковой диагностики. После консультации врачи-онкологи будут определять индивидуальный объем исследований для каждой пациентки.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый маммологический центр

Заболевания молочных желез являются одним из самых распространенных онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, и крайне важным фактором является своевременное выявление заболевания.

«Для улучшения качества диагностики мы сконцентрировали лучших специалистов и лучшие медицинские методики во вновь открывшемся маммологическом центре. При обнаружении злокачественного новообразования пациентки будут незамедлительно направляться на комплексное лечение», — сказал глава тульского минздрава Андрей Третьяков.

Отметим, что открытие центра стало еще одним шагом в развитии онкологической службы Тульской области. В онкодиспансере с августа этого года функционирует специализированное маммологическое отделение, где оказывается современная медицинская помощь: хирургическое лечение, лучевая терапия и химиотерапия, включая необходимые таргетные препараты.

«Галактика танца»

Традиционно конец недели в регионе был наполнен культурными и спортивными событиями. Одно из них — III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Галактика танца», который проходил в Туле в областном центре молодежи 27 октября.

Управление пресс-службы правительства Тульской области III Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Галактика танца»

Конкурс собрал на одной сцене более 600 танцоров и 18 хореографических коллективов из Тульской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Московской областей и Москвы, сообщило управление пресс-службы правительства региона.