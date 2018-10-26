



U.S. Army Афганские полицейские

Соединенные Штаты в течение 17 лет оказывали военную поддержку афганскому правительству, однако оно до сих пор не может обеспечить самостоятельного выживания. Еще более тревожным является тот факт, что американские солдаты не могут служить плечом к плечу со своими афганскими союзниками, потому что постоянно существует угроза того, что представители афганских сил безопасности могут их убить. Так нельзя вести войну, пишет Марк Стоунман в статье для американского издания The Washington Post.

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Солдаты возглавляемой США западной коалиции продолжают обучать национальные силы безопасности Афганистана, а афганские солдаты и полицейские продолжают их убивать. Подобные инциденты называют инсайдерскими атаками. Согласно исследованию Института современной войны (MWI) при военной академии Вест-Пойнт, проведенному в 2017 году, по меньшей мере 157 представителей НАТО были убиты с 2007 года в ходе инсайдерских атак.

На прошлой неделе произошла еще одна инсайдерская атака. Нападавшие предприняли атаку против группы чиновников, в которую входил командующий войсками США и НАТО в Афганистане ОстинСкотт Миллер.

Атака произошла во время встречи гражданских и военных чиновников в провинции Кандагар на юге Афганистана. Один из боевиков, одетый в форму афганских сил безопасности, открыл огонь и убил начальника полиции Кандагара генерала Абдулу Разика. Также погиб глава региональной разведки генерал Абдул Момин. Губернатор провинции Кандагар Залмай Весса получил ранение. Миллер не пострадал, однако три американских военных получили ранения, включая бригадного генерала Джеффри Смайли. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о своей причастности к нападению. Боевики активизировали теракты перед парламентскими выборами. По данным афганских чиновников, в субботу, 20 октября, на избирательных участках погибло 78 человек.

U.S. Air Force Афганские военные

Инсайдерские атаки наносят больший ущерб, чем обычные военные потери, поскольку подрывают доверие, которое имеет жизненно важное значение для успеха всей миссии. Создание боеспособной афганской армии и надежных полицейских сил уже давно стало краеугольным камнем американской стратегии выхода.

В 2012 году произошло резкое увеличение количества инсайдерских атак, в результате 45 нападений погиб 61 солдат западной коалиции. Годом ранее зарегистрировали 21 нападение и гибель 35 военнослужащих НАТО. Тогдашний командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен заявил в передаче CBS News «60 минут», что «мы готовы понести жертвы в этой кампании, но мы не хотим, чтобы нас за это убивали». Администрация экс-президента США Барака Обамы также была весьма встревожена инсайдерскими атаками. В Белом доме пообещали решить эту проблему, в противном случае все американские военные советники должны были покинуть поле боя.

Военные советники западной коалиции нашли несколько способов для того, чтобы уменьшить число инсайдерских атак. Например, солдат НАТО обучили соблюдать культурный кодекс чести афганцев, поскольку нарушение местных культурных ценностей нередко становилось причиной нападения на солдат коалиции. Военные НАТО также взяли на вооружение тактику «ангела-хранителя», которой пользовались некоторые военные советники. От подразделения специально выделяли солдат, чтобы те вели наблюдение за военными советниками НАТО, когда они встречались со своими афганскими коллегами. «Ангелы-хранители» проходили специальную подготовку, они должны были носить бронежилеты и оружие всякий раз, когда поблизости находился афганский персонал. Вероятно, именно «ангелы-хранители» спасли Миллеру жизнь на прошлой неделе.

В результате проведения мероприятий, направленных на повышение безопасности военных НАТО, в 2013 году число инсайдерских атак удалось сократить до 13. В 2014 году в ходе инсайдерской атаки погиб генерал Гарольд Дж. Грин, а 18 человек получили ранения. Число инсайдерских атак продолжало сокращаться, но они так и не прекратились.

U.S. Army Афганистан. Бой

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В 2018 году представители служб безопасности Афганистана убили двух американских инструкторов. В понедельник, 22 октября, в западной провинции Герат в ходе тренировки афганский солдат убил чешского солдата западной коалиции. После заявления генерала Аллена прошло шесть лет, настало время признать, что независимо от того, насколько хорошо обучены или бдительные американские солдаты, пока они взаимодействуют со своими афганскими коллегами, всегда присутствует риск того, что афганские подопечные могут их убить.

Война в Афганистане длится уже целую вечность. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, делает ставку на то, чтобы посадить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за стол переговоров, однако до сих пор единственным ответом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была эскалация насилия. Президенту Трампу пришло время признать, что за 17 лет нам не удалось хотя бы приблизиться к созданию афганских вооруженных сил, способных обеспечить безопасность своего правительства. Трамп должен свернуть афганскую миссию и вернуть солдат домой. От рук наших афганских союзников умерло уже достаточное количество американцев.