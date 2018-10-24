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American Conservative: Расширение НАТО может закончиться катастрофой

Политика

Американская администрация настаивает на включении в НАТО Украины и Грузии. Однако ключевые европейские союзники Вашингтона, включая Францию и Германию, не готовы поддержать эту инициативу

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American Conservative: Расширение НАТО может закончиться катастрофой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Максим Исаев, 24 октября 2018, 08:14 — REGNUM  

Похоже, что некоторые ужасные внешнеполитические идеи будут жить вечно. В качестве примера можно привести идею о расширении НАТО. Грузии и Украине вновь предложили вступить в Североатлантический альянс. Эта кампания по расширению НАТО за счет Грузии и Украины длится более десятилетия и является важным фактором, способствующим ухудшению отношений между Западом и Россией, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The American Conservative.

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Администрация экс-президента США Джорджа Буша, по-видимому, пришла к выводу, что США и их европейским союзникам удалось безнаказанно провести первые два раунда расширения НАТО. Теперь американская администрация настаивает на включении в НАТО Украины и Грузии. Однако ключевые европейские союзники Вашингтона, включая Францию и Германию, не готовы поддержать эту инициативу. Свое несогласие страны ЕС высказали при обсуждении плана по членству Украины и Грузии, который обсуждался на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте, Румыния. Тогдашний государственный секретарь США Кондолиза Райс впоследствии вспоминала, что канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась весьма негативно о предложении США. Основная причина несогласия европейских стран заключается в том, что на Украине и в Грузии имеет место неудовлетворительная внутриполитическая и экономическая ситуация, к тому же очередной этап расширения НАТО может нанести ущерб и без того напряженным отношениям с Россией.

Однако, несмотря на сопротивление внутри НАТО, нельзя сказать, что в ходе саммита в Бухаресте инициатива США потерпела полное поражение. В итоговой декларации саммита говорилось, что «НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к вступлению в НАТО. Сегодня мы договорились о том, что эти страны станут членами НАТО». Определенной даты указано не было, но конечный результат очевиден.

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НАТО
НАТО

Еще до выхода окончательной декларации президент России Владимир Путин прямо предупредил участников румынского саммита о том, что «появление мощного военного блока на наших границах будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО станет «огромной стратегической ошибкой», которая приведет к «самым серьезным последствиям» для европейского мира и безопасности.

После предупреждений Кремля Франция и Германия стали еще больше сопротивляться идее вступления Украины и Грузии в НАТО. Бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно заявил на пресс-конференции в Париже 5 февраля 2015 года, что членство Украины в НАТО будет «нежелательным» для Франции. «Мы должны четко заявить об этом, мы должны сказать другим странам правду о том, что мы не готовы принять. Это позиция Франции», — заявил Олланд.

Олланд повторил свое заявление на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию Олланда: «Мы можем говорить о партнерских отношениях между Украиной и НАТО, но не о членстве».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в сентябре 2017 года: «Я не думаю, что в ближайшее время членам НАТО придется голосовать за членство Украины. На это нет никаких шансов, пока на Украине идет стрельба». Ишингер добавил, что НАТО не собирается унаследовать военные проблемы Украины.

К сожалению, решимость Вашингтона в вопросе о включении Украины и Грузии в НАТО не уменьшилась. В августе 2017 года в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил: «Президент Трамп и я поддерживаем заявление НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором четко указано, что Грузия когда-нибудь станет членом НАТО». Также Пенс добавил, что «мы решительно поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО».

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Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО
Иллюстрация: U.S. Army Europe
Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО

С другой стороны, администрация Трампа поддерживает тесные военные отношения с Киевом, даже несмотря на то, что Украина не является официальным членом НАТО. Вашингтон направил своих солдат на совместные военные учения с украинскими войсками. Данные шаг Москва считает особенно провокационным, учитывая напряженные отношения между Украиной и Россией. Министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что американские военные инструкторы подготавливают украинские воинские части на базе, расположенной в западной части Украины. За последние 10 месяцев Вашингтон дважды одобрил поставки оружия в Киев.

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Политика сдержанности, которой придерживаются Германия, Франция и другие западноевропейские страны в отношении членства Грузии и Украины, является более разумной, чем позиция Вашингтона. Однако неясно, насколько устойчивым будет сопротивление на фоне давления администрации Трампа.

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Джеймс Мэттис
Иллюстрация: U.S. Department of Defense
Джеймс Мэттис

Можно надеяться, что решимость со стороны основных европейских союзников Вашингтона останется неизменной. Расширение НАТО за счет Грузии и Украины приведет к вторжению в основную зону безопасности России, которая не может этого допустить. Результаты такого вторжения могут оказаться трагическими для всех заинтересованных сторон.

regnum author Максим Исаев
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НАТО: планы, развитие, проблемы
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