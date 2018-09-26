В Чувашии — кадровое обострение. От низовой кадровой «пехоты» оно дошло до высоких постов в администрации главы республики, Госсовете Чувашии и стана единороссов. Что может говорить о нахождении республики перед «губернаторской переправой» и подготовке кадровой «подушки безопасности» для нынешней команды в случае смены первого лица региона. Говорят, что уже начались (и небезуспешно) переговоры с системной оппозицией, чтобы нивелировать конкуренцию на выборах главы республики, когда бы они стартовали.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Симптомы выборов

Подготовка к выборам главы Чувашии, которые по плану должны состояться в 2020 году, стала приобретать рельефные контуры. И касаются они ближайшего окружения главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ранее правоохранители проявили интерес к сенатору от Чувашии Вадиму Николаеву. Сегодня, 24 октября, заявил о добровольном сложении полномочий министр образования республики Александр Иванов, который ранее руководил администрацией главы республики, был главой мининформполитики. На минувшей неделе досрочно покинул пост спикер Госсовета Валерий Филимонов, он же лидер чувашских единороссов, который перешёл в администрацию главы Чувашии на пост заместителя руководителя. С его слов, добровольно, хотя обставлено это было как-то суетливо, буднично и было включено в повестку «дополнительным вопросом» под занавес сессии. Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сессию не пришёл, хотя Филимонов до последнего караулил входную дверь в парламент в окружении других высоких чинов.

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Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Вероятнее всего, карьерное пике бывшего спикера получит продолжение. Эксперты считают, что следующим звеном станет место главы администрации. В пользу этого довода может говорить другое кадровое назначение, сделанное в тот же день. В структуре правительства реанимировали пост вице-премьера без министерского портфеля (несмотря на кадровое фиаско в 2015—2016 годах, когда было два освобождённых вице-премьера), который занял бывший замначальника полиции МВД по Чувашии Александр Николаев. Он будет курировать вопросы региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами. То есть полномочия, которые в большей степени возложены на руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева. Последний, прославившийся конфликтами со СМИ, критикой со стороны оппозиции за кадровую политику и «беспардонное администрирование», вероятнее всего, метит на тёплое кресло спикера, но вряд ли его личные амбиции ограничатся вторым местом в Чувашии.

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О надвигающихся выборах может свидетельствовать и встреча Михаила Игнатьева с партийным активом чувашского регионального отделения КПРФ. Тут примечателен и сам факт визита, и его последствия. Через пару недель в Госсовете Чувашии руками единороссов меняется заместитель председателя комитета по социальной политике, должность перешла от одного коммуниста к другому: Григория Данилова, которого лидер чувашских коммунистов, депутат Госдумы Валентин Шурчанов ранее обвинял в «сепаратных переговорах» за зарплатное место, сменил Александр Андреев. Требование коммунистов, ещё два года назад выдвинувших на данное место Андреева, внезапно реализовано. Эксперты считают, что изменения могут произойти и во фракции КПРФ.

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Брожение наблюдается и в рядах чувашских единороссов. Одним из наиболее показательных примеров является недавнее избрание на пост главы фракции вице-спикера Альбины Егоровой, чью кандидатуру поддержала администрация главы Чувашии: по словам участников, всего пара голосов отделила её от провала на выборах руководителя партийной фракции. На «вопросы партийной дисциплины» вынужден был обратить внимание и Михаил Игнатьев на закрытой октябрьской встрече с членами фракции.

На этом фоне всё чаще стал информационно маячить экс-президент Чувашии, первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, с которым у Игнатьева давние счёты.

kremlin.ru Николай Федоров

«Единая Россия» поддержала КПРФ

Накануне сессии Госсовета стало известно о том, что с должности заместителя председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам планируется освободить члена фракции КПРФ, экс-единоросса Григория Данилова. С обращением об освобождении обратились к спикеру 10 единороссов, внятных обоснований названо не было. Глава комитета Вячеслав Рафинов туманно заметил, что, «возможно, у депутатов что-то за эти два года накопилось».

Члены фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР констатировали, что таким образом завтра могут «убрать» любого другого депутата. Справороссы припомнили единороссам «безобразнейшую историю» с назначением на зарплатную должность представителя фракции. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году должности заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией, заняли те, кого партии не выдвигали. Один из них — Григорий Данилов, в недавнем прошлом единоросс, но в этот раз прошедший в парламент по партсписку КПРФ, оказался самовольным самовыдвиженцем, другого депутата — справоросса Сергея Семенова, вообще, предложила «Единая Россия». Таким образом, без зарплаты и кабинетов парламент оставил яростного трибуна «Справедливой России» в Чувашии, депутата Госсовета нескольких созывов Игоря Молякова и коммуниста — новичка в Госсовете Александра Андреева.

Справороссам удалось своего добиться, коммунисты не смогли. Но через два года единороссы отыгрывают назад.

«Федеральный центр и администрация Путина крайне заинтересованы в том, чтобы наладить нормальную работу с теми фракциями, которые есть и в Госдуме, и в законодательных собраниях на территории России. Мы же делаем всё для того, чтобы эту нормальную работу разрушить: рассорить между собой фракции, изничтожить последние ростки демократизма, которые существуют или существовали в нашей республике. И я спрашиваю, прошу не обижаться: «А кто здесь представитель госдепа Соединённых Штатов Америки?» Федеральный центр говорит одно, а мы здесь поступаем совсем по-другому», — сказал Игорь Моляков.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM парламентарий высказал мнение, что происходит «политический размен».

"Когда Андреев вышел и сказал, что берёт на себя обязанности заместителя председателя комитета, то это прозвучало не очень красиво, нельзя было это выставлять так грубо и напоказ. Да, должна быть партийная дисциплина, если принято решение, что должность должен занять Андреев, но тогда почему же не было противодействия со стороны КПРФ все эти два года? И все эти два года администрация главы Чувашии не возражала. В нынешней политической ситуации резко ломать эту устоявшуюся конструкцию ни в коем случае нельзя было. Но, видимо, проблемы с роднёй вынуждают Шурчанова идти на политический размен и допускать новые удары по компартии», — полагает Игорь Моляков.

Александр Андреев заявил ИА REGNUM, что «раскола нет», «здесь просто восторжествовала справедливость».

"Не могу сказать, почему всё так произошло. Может быть, связано с позицией Кремля, чтобы в регионах администрации и главы выстраивали отношения с системной оппозицией… Сейчас ещё новый полномочный представитель (в Поволжье), может быть, они решили поправить», — рассуждает коммунист.

Резервная площадка

Оппозиция полагает, что происходящее кадровое обострение говорит о начале подготовки к выборам главы Чувашии и формировании «резервной площадки» для нынешней команды при худшем раскладе.

«С чего бы вдруг Филимонову, который был вторым лицом в Чувашии, сдавать своё место добровольно? Я, например, знаю, какие огромные усилия он предпринял и с кем он работал для того, чтобы стать депутатом, а затем руководить нашим Госсоветом. Как показывает практика, после этой площадки зачастую уходят на повышение. Чётких объяснений не услышал. И здесь вопрос не к самому Филимонову. Это жирный толстый минус в адрес Васильева (руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, ИА REGNUM), главного кадровика, который здесь сидит и расставляет фигуры. И к самому Михаилу Васильевичу Игнатьеву», — говорит Игорь Моляков.

Cap.ru Юрий Васильев и Михаил Игнатьев

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что сейчас в республике «все готовятся к губернаторской переправе», которая затронет не только региональных чиновников, занимающих высокие посты, но и глав администраций, в первую очередь — городов.

«Филимонова попросили уйти добровольно, так как накануне выборов главы Чувашии он мог составить конкуренцию Игнатьеву. Чтобы это исключить, на пост спикера команда Игнатьева может попытаться протолкнуть одну из наиболее конфликтных фигур — руководителя администрации Васильева, при котором власти рассорились с оппозицией, а Госсовет всё чаще называют зависимым от чиновников. С таким антирейтингом Васильев в глазах Кремля едва ли будет рассматриваться как кандидат на пост главы, а Игнатьеву это позволит оставить «своего человека» в законодательном органе, так как ему нужен противовес и надёжные люди на ключевых постах, если он не удержит власть. В том числе если встанет вопрос о его делегировании в сенаторы. Поэтому Госсовет — это резервная площадка, резервный вариант», — полагает политик.

Владислав Солдатов считает, что Васильев, в свою очередь, может играть свою партию, лелея «тайное желание» быть первым человеком в республике. Лидер чувашского отделения «Патриотов России» также полагает, что идут переговоры с оппозицией в лице местных коммунистов. По его мнению, об этом говорит недавняя встреча главы Чувашии Михаила Игнатьева с партийным активом, после которого последовало внезапное освобождение от зарплатной должности Данилова и назначение Андреева, провёрнутое руками единороссов.

«У Шурчанова есть слабое звено — его сын, которым пристально интересуются правоохранительные органы. Если в результате последний лишится мандата в городском собрании депутатов, то он может претендовать на получение кресла в Госсовете. Могу предположить, что в качестве политического обмена от оппозиции не будут выставлять сильного кандидата на выборах главы», — сказал Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после выборов 9 сентября, которые обернулись скандалами на губернаторских голосованиях в ряде регионов, в Чувашии заявление «о возможной скорой отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева» сделал лидер региональных справороссов, глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков. По его словам, «2020 год не за горами, а учитывая непростую социально-экономическую обстановку, всё может произойти гораздо быстрее». И «президент Путин может в любой момент принять решение о досрочной замене главы республики в целях стабилизации ситуации и обеспечения поступательного развития Чувашии». От партии претендентом на пост главы может быть депутат Госдумы России Олег Николаев.