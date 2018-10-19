Вопрос о лидере чувашских единороссов остаётся открытым

Чебоксары, , 21:13 — REGNUM Лидер чувашских единороссов Валерий Филимонов, который 19 октября сложил полномочия спикера Госсовета Чувашии и назначен замруководителем администрации главы республики, пока не знает, останется ли он на партийной должности. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Это же выборная должность. Будет конференция — будет день, будет пища, как говорится. В любом случае, как решит конференция, так и будет. Я сегодня ничего не могу сказать», — прокомментировал Валерий Филимонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валерий Филимонов добровольно сложил полномочия председателя Госсовета и перешёл работать в администрацию главы республики на пост заместителя руководителя. Выступая перед депутатами, он заявил, что «это конкретно моё решение». Оппозиция сочла объяснение «очень неубедительным», так как «после таких должностей либо уходят вообще, либо идут на повышение в Москву».

Напомним, в декабре 2017 года Филимонов был избран главой чувашского отделения «Единой России». Он сменил Николая Малова, который работал вице-спикером Госсовета, а затем перешёл работать в Госдуму.

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