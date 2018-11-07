31 марта 2019 года на Украине должны состояться очередные президентские выборы. В стране уже вовсю идет избирательная кампания, именно её логике в первую очередь сейчас подчинены действия практически всех украинских топ-политиков. ИА REGNUM начинает публиковать еженедельные аналитические обзоры ключевых событий в украинской «президентской гонке» — что делают главные претенденты для победы на выборах и почему они это делают.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Не подумайте плохого! Тимошенко Юлия!

Предыдущий обзор — Украинские выборы: Киев разыгрывает карту защиты от «вмешательства России»

Юлия Тимошенко

В прошлом обзоре мы отметили, что окружение президента Петра Порошенко само «назначило» Юлию Тимошенко главным оппонентом своего кандидата на президентских выборах. Последние события показали, что это была не разовая акция.

20 октября Юлия Тимошенко посетила с предвыборным визитом промышленный город Кривой Рог (Днепропетровская область, которая традиционно давала «Батькивщине» немало голосов на выборах). Стандартное для кандидата в президенты мероприятие на этот раз было разбавлено перформансом, устроенным неизвестными «доброжелателями: неподалёку от места встречи с избирателями неизвестные устроили мини-представление — танцевали в масках Путина и Тимошенко. К тому же рядом с местом встречи с избирателями противники развернули пикет, у участников которого обнаружился один неосторожный плакат («Тимошенко + Вилкул = Бабенко»). Поясним. Александр Вилкул — один из видных экс-регионалов, во времена Януковича руководил местной структурой Партии регионов. Ольга Бабенко — его кума и руководитель Криворожской партийной организации «Батькивщина». Тимошенко, конечно же, конкурент и для кандидата от экс-регионалов, однако плакат показывает, что организаторами акции выступали не они.

Круговая порука. Карикатура 1871 года

Рекламную кампанию Тимошенко устроила главный редактор издания «Зеркало недели» Юлия Мостовая (считалась авторитетным политическим обозревателем ещё 20 лет назад, своего рода гуру украинской журналистики). В интервью журналисту Дмитрию Гордону она охарактеризовала Тимошенко как сильного политика:

«Она больше, чем страх перед тюрьмой, это совершенно однозначно. Юля — масштабное явление. Она очень талантливая и яркая оболочка, и я никогда не знаю, чем она будет наполнена. Вот в чем дело, понимаете? Когда-то я сказала, что Тимошенко — это ядерная энергия, она может быть и бомбой».

Тем не менее характеристика вышла неоднозначной. На уточняющий вопрос журналиста «Она хороший человек?», Мостовая ответила так:

«Она не человек. Она была человеком. И я любила в ней эти остатки».

Также необходимо отметить, что Юлия Мостовая — жена экс-министра обороны и еще одного довольно рейтингового кандидата на президентский пост Анатолия Гриценко, так что ее слова надо оценивать и с учетом этого фактора.

Igor Kruglenko a.k.a. Ingwar Анатолий Гриценко

Сама же Тимошенко на прошлой неделе не удержалась от соблазна и ударилась в откровенный популизм: выступила с требованием моратория на повышение тарифа на газ. Чем, кстати, анонсировала это повышение, поскольку заявила о нём 16 октября, а само решение было озвучено только вечером 19 октября, после экстренного заседания Кабмина. Можно предположить, что на ближайшую неделю-две именно тема цены на газ для населения станет одной из главных в рамках предвыборной кампании.

Скажем, во время пресс-конференции в Хмельницком Тимошенко упомянула, что начала собирать подписи народных депутатов против повышения тарифов на газ.

Эксперты не преминули позубоскалить на эту тему. Мол, можно писать 400-страничные экономические программы, называть их «Новым курсом», советоваться с экспертным сообществом, привлекать видных учёных… но всё в итоге закончится требованием снизить тарифы в 2−3 раза, которое звучит хорошо, но с учетом всех мировых тенденций является абсолютно нереализуемым.

Критикует Тимошенко не только повышение цены на газ и тарифы, но и бюджет. В этом смысле у неё позиция довольно выгодная. Поскольку власть сама назначила её своим главным противником, то Тимошенко в этом статусе как бы имеет право вытащить на свет всех «скелетов», все просчёты команды Порошенко.

Скелет в шкафу. Карикатура 1912 года

Украинские СМИ со ссылкой на The Babel сообщают о том, что команда Тимошенко наняла лоббиста в США — некую экс-журналистку Наоми Дектер, которая якобы будет обеспечивать медиаподдержку в американских СМИ. Дальнейшего развития эта тема пока не получила.

Еженедельное издание «Фокус» на минувшей неделе явно приняло участие в кампании Юлии Тимошенко, опубликовав рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины»: Тимошенко возглавила в рейтинге группу «Лидеры». Кроме этой группы, в рейтинге есть ещё пять, поэтому формально к материалу придраться сложно. Однако общеизвестно, что во время выборов политики не появляются на обложках журналов случайно или бесплатно. Не говоря уж о том, чтобы возглавлять рейтинг. К слову, жена президента Марина Порошенко заняла в этом рейтинге только третью позицию.

Команда Тимошенко пытается реагировать на всё, пробовать различные форматы — не всем это нравится. Скажем, в Facebook бурно и негативно отреагировали на присутствие агитаторов Тимошенко на молодежном фестивале «Кураж Базар», проходившем в Киеве в минувшие выходные.

Также Тимошенко взялась копировать известные имиджевые ходы Порошенко. В Facebook её пресс-секретаря Марины Сороки появилось фото Тимошенко, пьющей кофе на «самой обычной» автозаправке (осенью 2017 года команда Петра Порошенко публиковала похожее фото его жены Марины Порошенко).

Пётр Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, официально объявивший на прошлой неделе о повышении цены на газ для населения, всячески подчёркивал: это, мол, я виноват, моя ответственность, меня казните.

«Я понимаю, что сегодня нас могут критиковать. Но нас покритиковали и пошли домой отдыхать. А мы ответственны за страну. Поэтому мы приняли это непопулярное решение», — заявил он на экстренном заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Эта риторика не случайна. До того как стать премьер-министром, Гройсман был спикером ВР. Этот пост достался ему в ходе создания коалиции после госпереворота-2014 и выборов в том же году с соответствующим переделом должностей. До того как стать спикером, он был мэром Винницы. А Винница — это своего рода личная вотчина Петра Порошенко. Т. е. своим показным «самоубийством» Гройсман пытался отвести недовольство избирателей от «шефа».

В «Блоке Петра Порошенко» тоже вовсю заняты дуракавалянием.

«При чём Порошенко к тарифам? Это Гройсман не смог договориться с МВФ, значит, он во всем виноват. А если не справился, всегда можно обвинить и уволить», — цитирует «Страна.ua» одного из депутатов президентской фракции.

Вряд ли это поможет: избиратели считают именно президента ответственным за состояние дел в стране, и именно на его рейтинг всегда влияют такие решения. Собственно, как раз поэтому Виктор Янукович в 2013-м и отказался подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС, поскольку это предполагало в т.ч. возобновление сотрудничества с МВФ и поднятие тарифов.

Но байку о якобы не отвечающем за газ президенте испортил сам Порошенко, вступив с Тимошенко в «бокс по переписке».

«Послушайте сегодня обещания популистов удешевить газ в два, в три, в четыре, некоторые договорились — в шесть раз снизить цену. Это можно сделать только путем возвращения в российскую газовую кабалу. Развернуть страну в так называемый «русский мир» я не позволю при любых обстоятельствах», — говорится в заявлении на сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Газовый вопрос на Украине

Также он обвинил Тимошенко в том, что именно она в свое время взяла обязательство поднять цену на газ до импортного паритета:

«Не лишним будет напомнить, что обязательства сравнять внутренние цены на газ с ценой импортного газа Украина взяла, когда [премьер Владимир] Гройсман еще был мэром Винницы. Соответствующий меморандум с МВФ был подписан 31 октября 2008 года. Фонд тогда возглавлял Доминик Стросс-Кан, а кто в то время был премьер-министром — очень легко узнать, заглянув в «Википедию», — горячится Порошенко.

Однако у президента явно испугались последствий «газового решения». Очевидно, в президентском лагере на такой серьезный резонанс никак не рассчитывали. Подтверждением этого стало его заявление, сделанное 22 октября, на встрече по случаю 22-й годовщины создания Счётной палаты Украины:

«…Я поставил правительству очень жесткое требование: мы должны защитить людей, расширить программу субсидий, увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще те, для кого это повышение является критическим».

Совсем недавно Верховная рада проголосовала в первом чтении проект госбюджета-2019, а поэтому всем интересующимся будет довольно просто отследить, было ли это поручение пустым сотрясением воздуха, или Порошенко, вопреки договорённостям с МВФ, все-таки ради выборов решит поиграть в благотворительность.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко на трибуне Верховной Рады Украины

Впрочем, президент Украины на минувшей неделе не только отбивал обвинения конкурентов. К примеру, он продолжил эксплуатировать церковную тему, подав в парламент законопроект о передаче Андреевской церкви (Киев) Константинопольскому патриархату. Депутаты быстро и послушно инициативу поддержали. Андреевская церковь уверенно входит в число наиболее известных церквей Киева, поэтому, конечно же, это очевидная «работа на публику».

Не обошёл Порошенко своим вниманием и трагедию в Керчи.

«Расследование таких дел является важным для Украины, ведь Крым является украинской территорией и украинцы, живущие в оккупации на полуострове. И конечно, что когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило, — это трагедия. Выражаю сочувствие украинцам, которые потеряли детей и близких», — заявил он в специальном видеообращении, выложенном в его Facebook.

Т. е. сначала «является украинской территорией», а потом «выражаю сочувствие». Наверняка близкие погибших были тронуты такой заботой.

Также Порошенко продолжил отрабатывать и военную тематику — она вообще одна из ключевых в его кампании. Если в прошлый раз он дал разрешение военным отвечать на огонь любыми доступными средствами, то в этот раз даже обеспечил их: армии передали несколько отремонтированных РСЗО «Ураган». Кроме того, военных теперь стали лучше кормить — бригады переводят на новую систему питания (больше фруктов и овощей, кисломолочные продукты).

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

Накормить армию — это одно из предвыборных обещаний Порошенко ещё в 2014 году, но только теперь его пытаются внедрить в жизнь. Первым изменили рацион солдатам и офицерам в Донбассе: ещё в мае Порошенко хвалился, что теперь участники т.н. АТО будут питаться по стандартам НАТО.

Кандидат от Юго-Востока Украины

У экс-регионалов (сейчас «Оппозиционный блок») пока не определились с главным кандидатом — или определились, но молчат.

Сложно сказать, зачем они тянут: то ли ждут убедительной социологии, которая умерит амбиции желающих, то ли не хотят раньше времени подставлять своего кандидата под удары оппонентов. Взять, к примеру, Порошенко и Тимошенко, увлечённо обменивающихся информационными уколами. Если прямо сейчас решит любой из них ударить по «Оппозиционному блоку» — ничего не выйдет, нет кандидата.

Решение интересное, но опасное, можно самих себя переиграть. Как уже отмечалось, у экс-регионалов нет яркой фигуры, однозначного лидера. Тот же Юрий Бойко (наиболее вероятная фигура) на третьем месте в гонке совсем не из-за своей популярности. Это аванс его политической силе, стандартное протестное голосование нелояльных режиму избирателей.

Вадим Чуприна Юрий Бойко

Зато в партии хотя бы определились, когда они назовут своего кандидата: это случится между 31 декабря 2018 года и 9 февраля 2019-го (официальное начало гонки и окончание приёма заявок).

«…Съезд состоится в этот срок. Могут быть любые переговоры, могут выдвигаться разные кандидатуры, но официально съезды либо самовыдвижение должны состояться в этот срок. Времени еще очень много», — цитирует «РБК-Украина» сопредседателя политисполкома «Оппозиционного блока» Сергея Ларина.

Много времени на выборах не бывает, это заблуждение. Если только партия не планирует работать на выборах статистом для кого-то ещё. Зато показательно то, что партийный съезд партия запланировала только на начало будущего года. Из этого можно сделать вывод, что накануне старта президентской кампании в партии разброд и шатание, единой позиции нет.

Прочие кандидаты

Одна из важных новостей минувшей недели — подтверждение участия в них комического актера и шоумена Владимира Зеленского.

«Зеленский идет на выборы, однако до последнего будет тянуть с заявлением про официальный старт. До какого-то времени действительно были большие сомнения, и повсюду поступали противоречивые сигналы. Рейтинги Зеленского показывали хорошую динамику, однако окунаться с головой в политику ни Зеленский, ни члены его команды готовы не были. Многие его отговаривали, другая часть, напротив, подогревали его амбиции. Сегодня решение принято. И уже даже создан штаб», — такую информацию удалось получить изданию «Страна.ua» у своего источника в окружении олигарха Игоря Коломойского.

Kvartal95 official Владимир Зеленский

Собственно, последний и финансирует этот проект с какими-то только ему известными целями. Не исключено даже, что исключительно ради собственного удовольствия.

Правда, источник уточнил, что кроме решения участвовать нет ещё ничего — ни программы, ни стратегии, ни команды. Впрочем, по его же словам, команда Зеленского готовится к короткой кампании и уже в самом конце предвыборной гонки. В частности, одной из её составляющих будет сериал «Слуга народа», показ которого запланирован на март 2019 года на канала «1+1» (принадлежит Коломойскому). А значит, прямо сейчас спешить Зеленскому некуда.

Первые упоминания о нём как о возможном кандидате появились ещё весной и носили скорее иронический характер — «О, [Святослав] Вакарчук (музыкант, лидер группы «Океан Эльзы») в президенты собрался, давайте ещё и Зеленского двинем». Однако летом Зеленский записал мало кем тогда замеченное и воспринятое всерьёз видеообращение — предложение тому же Вакарчуку объединить усилия. Согласно результатам опроса Центра социальных исследований «София», Вакарчук и Зеленский занимали 5-е и 6-е места в списке предпочтений избирателей (7,9% и 6,6% соответственно). Хотя ни тот, ни другой ещё даже не заявили официально о своём участии в выборах.

Reactor691 Святослав Вакарчук на сцене

В случае с Зеленским, как указывают опять-таки источники в окружении Коломойского, ждать такого объявления придётся недолго: ожидается, что актер публично сообщит об этом уже в конце октября.

«Он выдвигается, это факт. И его поход на выборы преследует несколько задач: во-первых, помешать действующему президенту выйти во второй тур. Во-вторых, «откусить» часть голосов у «единого кандидата» от оппозиции на Юго-Востоке, где он собирает голоса молодого электората», — комментирует для «Вести-Украина» поход Зеленского в президенты политолог Вадим Карасёв.

Если допустить, что именно с такими целями Коломойский запускает на выборы Зеленского, то есть только один рейтинговый кандидат, которому это было бы выгодно: Юлия Тимошенко.

Дело не в том, что реванш восточных элит на Украине невозможен в принципе. Однако для этого у них должен быть кандидат уровня Виктора Януковича. К сожалению, ни один из имеющихся до такого уровня недотягивает. Наверняка понимают это и у Тимошенко, и у Коломойского. А потому выход во второй тур с кандидатом от Юго-Востока был бы для них более комфортным, чем с действующим президентом.

Зеленский — отнюдь не единственный кандидат, которого связывают с Коломойским. Во-время последних парламентских выборах ходили слухи, что олигарх вложился в кампанию партии «Самопомощь» Андрея Садового (в середине 90-х последний работал в структуре, скупавшей приватизационные сертификаты в интересах условной группы «Приват», одним из участников которой был Коломойский). Не исключено, что и на этих выборах олигарх поддерживает еще и мэра Львова, ведь у них есть общий интерес: конфликт с Порошенко.

Водник Андрей Садовой

Ещё один явный кандидат Коломойского — бизнесмен Александр Шевченко, владелец модного курорта «Буковель» в Ивано-Франковской области. Шевченко выдвинулся от партии «УКРОП» («украинская оппозиция»). В рамках знакомства с будущими избирателями Шевченко ездил по областям и побеждал в «заточенных» под него праймериз. Везде эта схема работала безотказно, заело только в Днепропетровске: в минувшие выходные победу одержала представитель местной партийной организации Оксана Туник-Фриз. Причина — в конфликте руководителей местной областной организации с Коломойским. Впрочем, скандал будет даже на руку кандидату от «УКРОПа» с рейтингом ниже статистической погрешности: так про него хоть кто-то узнает.

Задача у Шевченко примерно та же, что и у Зеленского: забирать голоса у Порошенко в первом туре.

Партия «Свобода» предлагает выдвинуть бывшего вице-спикера парламента и экс народного депутата Руслана Кошулинского (занимал должность вице-спикера Рады почти два года — с декабря 2012 г. по ноябрь 2014 г.) единым кандидатом в президенты от всех украинских националистов.

«Украинцы… должны иметь своего кандидата на пост президента, единого кандидата от националистических сил. Такой человек среди нас есть — это Руслан Кошулинский. И я прошу всех собратьев-националистов поддержать его кандидатуру… Кошулинский имеет опыт руководства государством в критический для него момент», — заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок.

ВО Свобода Руслан Кошулинский

Впрочем, идея «Свободы» сильного резонанса не вызвала, большинство радикальных организаций ее попросту проигнорировали.

Разное

Согласно прогнозам политических экспертов, три десятка политиков, уже заявивших о намерении принимать участие в президентских выборах на Украине, — это ещё цветочки. Ожидается, что документы в итоге подадут от 50 до 70 претендентов. Будет от этого и некоторая польза госбюджету: каждый из участников обязан внести залог в размере 100 тыс. долларов, и только победитель получит его обратно.

Киев не будет приглашать наблюдателей от СНГ на выборы президента Украины, которые должны состояться в марте следующего года, заявил глава исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Он отметил, что Украина уже, задолго до выборов, прислала соответствующее уведомление.

«Мы получили официальное уведомление от соответствующих структур Украины о том, что Украина отказывается от участия в наблюдении за (президентскими) выборами. Поэтому вряд ли мы поедем туда», — заявил Лебедев.

Kremlin.ru Сергей Лебедев

Министр иностранных дел Павел Климкин в ходе совместной пресс-конференции с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве заявил, что Российская Федерация «будет использовать все доступные ей рычаги влияния и давления на Украину, чтобы дестабилизировать страну перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами».