Объясняем, почему Украина – беднейшая страна Европы: обзор экономики

Андрей Стеценко, , 12:11 — REGNUM

Приватизация

Энергогенерирующая компания «Центрэнерго», продажа которой состоится в конце 2018 года, по всей видимости, станет просто формальной передачей компании бизнесмену Виталию Кропачёву. Его украинские СМИ и эксперты называют «смотрящим» за угольной отраслью непосредственно от президента. В частности, его структуры поставляют сегодня «Центрэнерго» более 80% угля. Надеяться на европейских инвесторов не следует, указывает эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокин.

«Учитывая то, как зарубежные компании ранее заходили в генерацию, я бы не ожидал, что американцы и европейцы готовы массово бороться за Центрэнерго. Проблема в том, что угольная генерация небезопасна для окружающей среды. Поэтому приобретение тепловых электростанций плохо ложится в стратегию инвестирования крупных участников рынка», — рассказал он корреспонденту издания «Фокус».

Руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий также отмечает, что актив мог бы быть интересен иностранным инвесторам, но его высоко оценили. Европейцы могли бы побороться за компанию, если бы её стартовая цена не превышала 4 млрд грн, тогда как инвестиционный консультант (польское подразделение компании Ernst&Young) оценило «Центрэнерго» почти в 6 млрд грн.

В пользу Кропачёва говорит также и то, что он уже является миноритарным акционером «Центрэнерго» (на аукционе будет реализован 78% пакет акций, остальными уже владеют частные инвесторы). Впрочем, эксперты не исключают, что чисто номинально в конкурсе примет участие ещё кто-нибудь — исключительно для видимости.

Министерство экономического развития Украины продолжает отслеживать поступления от т.н. «малой» приватизации. По данным ведомства, на 17 октября (2 месяца с начала запуска) удалось реализовать активы на сумму 277 млн грн (203 объекта). Т. е. за минувшую неделю удалось продать 53 объекта, получив за них 92 млн грн. Однако большую часть этой выручки принесла продажа всего 2 объектов — тернопольского радиозавода «Орион» (57 млн грн) и Коломыйского бумажной фабрики (9 млн грн).

«…в реестре числится 1151 объект в рамках малой приватизации. На данный момент 885 из этих объектов уже зарегистрированы в системе и на них объявлен аукцион. Суммарная стартовая цена этих 885 объектов превышает 1 миллиард гривен», — говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Глава Стратегической группы советников по поддержке реформ на Украине Иван Миклош, выступая на десятом Национальном экспертном форуме в Одессе, сделал неутешительный прогноз. Судя по всему, и в будущем году Украине не удастся выполнить программу приватизации.

«Сейчас инвесторы ждут исхода выборов на Украине. Они опасаются, что после выборов реформы будут свернуты. Но я надеюсь, что реформы продолжатся. И тогда, с учетом электорального цикла, Украина выйдет на путь устойчивого экономического роста к 2021 году», — отметил Миклош.

Валюта

По состоянию на 19 октября Нацбанк установил официальный курс доллара на Украине на уровне 28,03 грн (-0,05 грн с 10 октября). Однако период некоторого укрепления гривны, похоже, завершился: по сравнению с 18 октября курс доллара вырос сразу на 0,12 грн. Евро вырос до 32,25 грн (+0,14 грн). Рубль — до 0,426 грн (+0,004 грн).

Курс «межбанка» 18 октября остановился на уровне 28,08−28,11 грн (+0,05 грн), причём доллар завершил день на росте: утром того же торги стартовали с 27,93−27,96 грн/долл. Т. е. на «межбанке» доллар за день вырос даже больше, чем у НБУ — на 0,15 грн.

3 jackmac34 Гривны

На «чёрном рынке» на это пока не отреагировали и курс остался фактически на уровне прошлой недели: 28,04−28,08 грн (-0,01 грн). Возможно, это объясняется повышенным спросом именно на межбанке, т. е. валюты не хватает крупным покупателям, тогда как в рознице пока затишье.

Причиной такого резкого роста доллара на межбанке, по словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, был возросший спрос на валюту со стороны импортёров, в первую очередь нефтетрейдеров. Компании завершили свои расчёты с бюджетом и приобретали валюту на оставшиеся средства, пояснил он UBR.ua.

Валюта понадобилась не только импортёрам, но и Минфину. 18 октября министерство финансов объявило внеплановый аукцион по размещению долларовых ОВГЗ. Срок размещения — 9 месяцев, доходность — 7,5%. Вероятная причина привлечения — 200 млн евро по прежним займам, которые необходимо вернуть до конца октября. К тому же 17 октября Минфин погасил облигации более ранних выпусков на сумму 501 млн долл, а привлечь за октябрь сумел только 411 млн долл.

МВФ

Информагентство «Украинские новости», ссылаясь на собственные источники среди чиновников, принимающих участие в переговорах с МВФ, сообщает, что Украина планирует подписать соглашение с Фондом о программе финансирования Stand-by до конца октября. Информации информагентства можно доверять, поскольку ранее оно уже неоднократно писало о непубличной стороне отношений Украины с Фондом и информация их источника подтверждалась. В частности, этим летом «Украинские новости» первыми сообщили о том, что правительство и МВФ сошлись на варианте повышения цены на газ для населения на 23,5%. Источник подчеркнул, что срок до конца октября — не просто благое пожелание:

«Программу планируется подписать в октябре — есть такое политическое решение. Идеально было бы до 18 октября, но вряд ли уже успеем».

Для этого Украина в авральном порядке пытается выполнить 3 главных условия: подтянуть параметры проекта бюджета, поднять, наконец, цену на газ, а также реализовать мероприятия по борьбе с коррупцией, на которых Фонд настаивает ещё с 2016 года.

Ранее предполагалось, что цену на газ для населения поднимут уже 18 октября, однако в последний момент этот срок отодвинули на 27 октября. Решение принималось на заседании Кабмина вечером 17 октября, причём чиновники никак не объяснили эту отсрочку. Можно предположить, что причина — в бюджете. В правительстве просто не успели просчитать его к 18 октября. А поскольку цена на газ напрямую влияет на несколько ключевых показателей (расходы на субсидии, инфляцию), то спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа по льготной цене в очередной раз продлили.

Согласно подсчёту МВФ, среднегодовой курс доллара на Украине в текущем году составит 27,07 грн. Об этом говорится в отчёте «Перспективы мировой экономики». Учитывая, что за январь-сентябрь среднегодовой курс достиг 26,99 грн, в оставшиеся месяцы можно ожидать мягкой девальвации национальной валюты Украины. Одновременно в Фонде дали прогноз среднегодового курса на будущий год — 28,65 грн.

Напомним, что в правительстве закладывали гораздо более пессимистические показатели. К примеру, бюджет-2018 верстался из расчёта на 29,3 грн/долл. Но это не означает, что украинские власти хуже знакомы с экономикой Украины, чем сотрудники Фонда. Дело в том, что завышение курса позволяет манипулировать с величиной госдолга — для МВФ он считается в долларах. Тогда как Украина довольно активно привлекает долговые средства под гривневые ОВГЗ.

В Фонде обновили прогноз не только по курсу. В частности, подверглись пересмотру (в худшую сторону) прогнозы относительно роста ВВП на 2018−2020 годы. В 2018 году аналитики Фонда ждут лишь 2,7% роста экономики, хотя ещё в апреле говорили о 3,3%. Ожидания на 2019 году ухудшились с 3,5% до 2,5%. На 2020-й — с 4% до 3,4%.

Инфляция в текущем году, по мнению Фонда, не превысит 11%. Это лучше, чем в прошло (13,7%), однако, опять-таки, превышает более ранние прогнозы МВФ: ожидалось, что рост цен замедлится до 6−7% в год. Однако тут Украина не виновата: аналитиков Фонда, скорее всего, подвёл общемировой скачок цен на энергоносители.

Также в МВФ утверждают, что по итогам 2017 года Украина официально стала самой бедной страной Европы. Прежде это место занимала Молдавия, однако теперь у неё почти 2700 долл дохода на душу населения, а у Украины — 2656 долл. Разрыв между странами в средней зарплате ещё более ощутим: 375,8 и 325,5 долл соответственно. Да в принципе, и в мире не так уж и много стран, живущих беднее Украины: Африка (не вся), Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Пакистан и большая часть государств ЮВА. Ещё Йемен и Папуа-Новая Гвинея. Из Латинской Америки — только Никарагуа.

Критики выводов МВФ указывают, что Фонд не учитывает особенностей функционирования экономики Украины. Скажем, высокую долю теневых доходов украинцев, а также некорректный подсчёт ВВП на душу населения (фактическое население Украины отличается от официального на несколько миллионов человек, которые постоянно или временно работают за пределами Украины). Однако экономист Александр Кущ утверждает, что выводы МВФ верны даже с учётом всех этих поправок:

«…в Молдове также есть фактор теневой экономики, трудовая миграция, а влияние денег заробитчан на ВВП еще выше, так что сравнения вполне корректное», — цитирует его kp.ua.

Кроме того, специалист считает, что даже прибавив все неучтённые доходы украинский ВВП на душу населения всё равно будет меньше, чем в соседней Белоруссии.

«Мы…скатываемся в доиндустриальную фазу, усиливая удельный вес сельского хозяйства и других сырьевых отраслей. Это как, если бы кусок Азии или Африки в качестве метеорита приземлился на европейский континент. Я имею в виду, азиатскую, в худших её проявлениях, модель экономики, которой соответствует и уровень сознания «элит», погрязших в клерикальном мракобесии средних веков», — говорит эксперт, намекая, очевидно, на то, что последние полгода руководство Украины занимается исключительно легализацией раскольников из т.н. Киевского патриархата, пытаясь (в союзе с Константинопольским патриархатом) слепить из них новую украинскую церковь.

В завершение он подчеркивает, что Украина на сегодня — единственная европейская страна, застрявшая в индустриальной парадигме экономического развития, в то время как вся остальная Европа перешла уже в постиндустриальное состояние

Топливо

По состоянию на вечер 18 октября за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 33 грн (-0,11 грн с 9 октября, +4,6 грн с начала года), за литр А-92 — 31,99 грн (-0,13 грн с 9 октября, +5,06 грн с начала года). Это первый ценовой отскок примерно с начала августа: всё это время цены либо росли, либо стояли на месте. Однако снизились, да ещё и сразу так заметно впервые. Выбивается из общей картины дизтопливо — 31,84 грн (+0,62 грн с 9 октября, +6,57 грн с начала года). Таким образом, дизтопливо близко к тому, чтобы сравняться в цене с А-92.

Стоимость литра автогаза также выросла — до 16,02 грн/л (+0,41 грн).

Что касается дизтоплива, то причина его резкого взлёта, скорее всего, ситуативна и объясняется изменениями на рынке импортного топлива. С ноября в Белоруссию перестанут поступать российские нефтепродукты, часть из которые прежде реэкспортировалась на Украину. Смена схем поставок всегда занимает некоторое время (2−3 недели, по словам экспертов), поэтому в ожидании перебоев и повышенного спроса трейдеры поднимают цену.

Что, в свою очередь, открывает возможность диверсификации поставок. Скажем, эксперт топливного рынка Леонид Косянчук не исключает организацию поставок из Европы.

«Там розничные цены составляют 1,1−1,3 евро/л, оптовые партии дешевле на 15−20%, а качество топлива при этом лучше белорусского и российского. Но временная наценка на ноябрь может составить 30−50 коп./л», — рассказал он корреспонденту «Страна.ua»

Правительство реагирует на повышение цен в привычной манере. Премьер-министр Владимир Гройсман попросил Антимонопольный комитет провести проверки на АЗС:

«Надо разобраться с этим бензином. Есть сговор или нет сговора, потому что это важно. Я понимаю, что нефть растет. Это правда. Если растет нефть, соответственно, могут расти нефтепродукты. Но во всем есть здравый смысл и предел», — рассуждает он.

Глава правительства то ли действительно не в курсе структуры розничной цены на бензин, то ли сознательно сводит всё к нефти, хотя абсолютно не секрет, что на Украине 38% в стоимости топлива — налоги и акцизный сбор, зафиксированный в евро.

Разное

В январе-августе негативное сальдо внешней торговли Украины пробило планку в 5 млрд долл (+45,7% к аналогичному периоду прошлого года), сообщает Госстат Украины.

Любопытно, что почти половина этого «минуса» была накоплена всего за 2 летних месяца (июль-август) — 2,346 млрд долл. Скорее всего, причина опять-таки в скачке стоимости энергоносителей: летний период для Украины — традиционное время накопления запасов к следующему отопительному сезону. ТЭС и ТЭЦ активно наращивают запасы угля, «Укртрансгаз» заполняет подземные хранилища газа. Поэтому одновременный рост цены угля и газа привёл существенному увеличению расходов на их импорт.

Отметим также, что даже рост экспорта не может сдержать рост дефицита внешней торговли. За 8 месяцев Украина экспортировала товаров на сумму 30 млрд долл (+12,4% к аппг). И даже ценовая конъюнктура Украине благоприятствует, учитывая, что оборот портов в 2018 году снизился на 1,7% (т.е. Украина продаёт меньше товаров, получая большую выручку). Однако энергоносители бьют все козыри.

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко продолжает отслеживать динамику роста цен на продукты питания. В частности, эксперт пишет, что эти товары в этом году растут в цене значительно меньше, чем в прошлом:

«…мясо-молочный лидер первых девяти месяцев 2017 — сало, добавило тогда 48%, тогда как за январь-сентябрь этого года выросло в цене только на 2%. Свинина в прошлом году подорожала на 42%, а в 2018 — на 8%, куриная тушка прошлого года — на 32%, а в этом — на 9%, говядина в 2017 году — на 26%, 2018 года — на 10%, вареные колбасы предыдущего года — на 19%, а сейчас — на 9%», — информирует эксперт.

Зато в этом году ощутимо выросли в цене картофель (+14%), морковь (+78%), макаронные изделия (+12%), пшеничная мука и хлеб (+14%). Радует украинцев разве что сахар, он стоит на 6% дешевле, чем год назад, что вызвано его перепроизводством в мировом масштабе.

Украина поднялась в рейтинге глобальной конкурентоспособности экономики до 83-его места из 140 возможных (+6 позиций в сравнении с 2017 годом). Стоит отметить, что Молдавия, обошедшая Украину по уровню ВВП на душу населения, занимает в нём 88-ое место (т.е. у неё получается зарабатывать больше при худших условиях). Рейтинг ежегодно составляет Всемирный экономический форум.

Верховная рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц. Сообщается, что целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствования процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства

Бюджет

18 октября Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2019 год. Это не окончательная редакция документа, практика показывает, что ближе к концу года он может значительно измениться. Однако в любом случае мы имеем дело не просто с черновиком, а с черновиком финальной редакции; прошёл месяц после визита на Украину миссии МВФ, т. е. данный документ уже прошёл критику его специалистов. Итак, основные цифры.

1. Правительство продолжает практику закладывания в бюджет оптимистичных прогнозов. Так, бюджет-2019 составлен из расчёта 7,4% инфляции. Напомним, на этот год Украина закладывала 8,9%, тогда как по последней оценке МВФ стоит ждать минимум 11%. Также в Кабмине ждут роста ВВП на 3%, роста экспорта на 8,3% — до 63 млрд долл. Однако импорт продолжит расти ещё более быстрыми темпами (+9,1%), Поэтому к концу года превысит доходы от экспорта почти на 12 млрд долл.

2. Минимальная зарплата в будущем году достигнет 4173 грн, минимальная пенсия — 1638 грн, прожиточный минимум — 2027 грн. Планируется, что средняя зарплата достигнет 10.129 грн. Если исходить из среднегодового курса доллара 30,5 грн, то имеем 137, 54, 66 и 332 долл соответственно.

3. Госдолг в будущем году правительство обещает сократить с 60% от ВВП до 52,5%, что вызывает искреннее недоумение экспертов, поскольку есть 2 основных способа это сделать: вернуть заёмные средства, увеличить ВВП — и ни один из них Украине в ее нынешнем состоянии очевидно не подходит.

4. Стандартно самой финансируемой расходной частью стала оборона (210 млрд грн, 5% ВВП). Это на 31,5 млн больше, чем в нынешнем году, причём 24 млрд из этой прибавки идёт на увеличение зарплат военным. А вот образование и медицина в сумме получат почти вдвое меньше, чем армия (27,8 и 92,3 млрд грн).

Также Рада намерена ввести среднесрочное бюджетное планирование — сразу на 3 года. Соответствующие изменения в законодательство приняты в первом чтении.

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