Похоже, что некоторые ужасные внешнеполитические идеи будут жить вечно. В качестве примера можно привести идею о расширении НАТО. Грузии и Украине вновь предложили вступить в Североатлантический альянс. Эта кампания по расширению НАТО за счет Грузии и Украины длится более десятилетия и является важным фактором, способствующим ухудшению отношений между Западом и Россией, пишет Тед Гален Карпентер в статье для американского издания The American Conservative.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Администрация экс-президента США Джорджа Буша, по-видимому, пришла к выводу, что США и их европейским союзникам удалось безнаказанно провести первые два раунда расширения НАТО. Теперь американская администрация настаивает на включении в НАТО Украины и Грузии. Однако ключевые европейские союзники Вашингтона, включая Францию и Германию, не готовы поддержать эту инициативу. Свое несогласие страны ЕС высказали при обсуждении плана по членству Украины и Грузии, который обсуждался на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте, Румыния. Тогдашний государственный секретарь США Кондолиза Райс впоследствии вспоминала, что канцлер Германии Ангела Меркель отозвалась весьма негативно о предложении США. Основная причина несогласия европейских стран заключается в том, что на Украине и в Грузии имеет место неудовлетворительная внутриполитическая и экономическая ситуация, к тому же очередной этап расширения НАТО может нанести ущерб и без того напряженным отношениям с Россией.

Однако, несмотря на сопротивление внутри НАТО, нельзя сказать, что в ходе саммита в Бухаресте инициатива США потерпела полное поражение. В итоговой декларации саммита говорилось, что «НАТО приветствует евроатлантические устремления Украины и Грузии к вступлению в НАТО. Сегодня мы договорились о том, что эти страны станут членами НАТО». Определенной даты указано не было, но конечный результат очевиден.

НАТО

Еще до выхода окончательной декларации президент России Владимир Путин прямо предупредил участников румынского саммита о том, что «появление мощного военного блока на наших границах будет рассматриваться как прямая угроза безопасности России». Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО станет «огромной стратегической ошибкой», которая приведет к «самым серьезным последствиям» для европейского мира и безопасности.

После предупреждений Кремля Франция и Германия стали еще больше сопротивляться идее вступления Украины и Грузии в НАТО. Бывший президент Франции Франсуа Олланд откровенно заявил на пресс-конференции в Париже 5 февраля 2015 года, что членство Украины в НАТО будет «нежелательным» для Франции. «Мы должны четко заявить об этом, мы должны сказать другим странам правду о том, что мы не готовы принять. Это позиция Франции», — заявил Олланд.

Олланд повторил свое заявление на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал позицию Олланда: «Мы можем говорить о партнерских отношениях между Украиной и НАТО, но не о членстве».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в сентябре 2017 года: «Я не думаю, что в ближайшее время членам НАТО придется голосовать за членство Украины. На это нет никаких шансов, пока на Украине идет стрельба». Ишингер добавил, что НАТО не собирается унаследовать военные проблемы Украины.

К сожалению, решимость Вашингтона в вопросе о включении Украины и Грузии в НАТО не уменьшилась. В августе 2017 года в Тбилиси вице-президент США Майк Пенс заявил: «Президент Трамп и я поддерживаем заявление НАТО в Бухаресте в 2008 году, в котором четко указано, что Грузия когда-нибудь станет членом НАТО». Также Пенс добавил, что «мы решительно поддерживают стремление Грузии стать членом НАТО».

U.S. Army Europe Грузинские солдаты, обучающиеся по программе НАТО

С другой стороны, администрация Трампа поддерживает тесные военные отношения с Киевом, даже несмотря на то, что Украина не является официальным членом НАТО. Вашингтон направил своих солдат на совместные военные учения с украинскими войсками. Данные шаг Москва считает особенно провокационным, учитывая напряженные отношения между Украиной и Россией. Министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что американские военные инструкторы подготавливают украинские воинские части на базе, расположенной в западной части Украины. За последние 10 месяцев Вашингтон дважды одобрил поставки оружия в Киев.

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Политика сдержанности, которой придерживаются Германия, Франция и другие западноевропейские страны в отношении членства Грузии и Украины, является более разумной, чем позиция Вашингтона. Однако неясно, насколько устойчивым будет сопротивление на фоне давления администрации Трампа.

U.S. Department of Defense Джеймс Мэттис

Можно надеяться, что решимость со стороны основных европейских союзников Вашингтона останется неизменной. Расширение НАТО за счет Грузии и Украины приведет к вторжению в основную зону безопасности России, которая не может этого допустить. Результаты такого вторжения могут оказаться трагическими для всех заинтересованных сторон.