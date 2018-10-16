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Foreign Policy: Кто может возглавить Пентагон вместо Мэттиса?

Политика

В интервью «60 Minutes» в воскресенье, 14 октября, Трамп дал ясно понять, что генерал морской пехоты в отставке и бывший глава Центрального командования США может стать еще одним чиновником, который может покинуть администрацию Трампа

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Foreign Policy: Кто может возглавить Пентагон вместо Мэттиса?
Иллюстрация: Vilingstore.net
Пентагон

Максим Исаев, 16 октября 2018, 07:53 — REGNUM  

В течение нескольких месяцев в Вашингтоне ходили слухи о том, что президент США Дональд Трамп недоволен министром обороны Соединенных Штатов Джеймсом Мэттисом и хочет его заменить кем-то другим, кто больше соответствовал бы его ястребиным взглядам. В интервью «60 Minutes» в воскресенье, 14 октября, Трамп дал ясно понять, что генерал морской пехоты в отставке и бывший глава Центрального командования США может стать еще одним чиновником, который может покинуть администрацию Трампа, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Трамп намекнул во время интервью, что вскоре может «изменить положение вещей», отметив, что он недоволен работой некоторых членов его администрации. «На подходе есть просто феноменальные люди… а есть люди, которыми я недоволен», — заявил президент США. Когда у Трампа потребовали подробностей, он не стал говорить, что Мэттис в ближайшее время может покинуть свой пост, но он этого и не отрицал. «Я думаю, что он в некотором роде демократ, если говорить откровенно. Он может уйти», — отметил Трамп.

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Джеймс Маттис приведен к присяге в качестве 26-го министра обороны на церемонии под председательством президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса в Пентагоне . Вашингтон
Джеймс Маттис приведен к присяге в качестве 26-го министра обороны на церемонии под председательством президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса в Пентагоне . Вашингтон

В министерстве обороны США пока не прокомментировали заявление Трампа. Однако становится всё более очевидным, что главу Пентагона всё больше и больше отстраняют от принятия важных политических решений. К этому приложили руку советник по национальной безопасности США Джон Болтон и любимец Трампа государственный секретарь Майк Помпео.

На этой неделе Мэттис направляется во Вьетнам. Это уже второй визит во Вьетнам в 2018 году. Вашингтон стремится расширить сотрудничество с Ханоем на фоне растущей военной уверенности КНР в регионе. Учитывая популярность Мэттиса среди ключевых сегментов электоральной Базы Трампа, министру обороны, скорее всего, обеспечат изящный выход. Уже идут разговоры о возможных претендентах на пост главы Пентагона.

Например, еще в 2016 году Трамп в качестве возможного министра обороны рассматривал кандидатуру 41-летнего сенатора Тома Коттона из штата Арканзас, который возглавляет подкомитет по воздушным судам, входящий в состав комитета по вооруженным силам Сената. Однако в конечном счете остановился на Мэттисе. Коттон хорошо известен своими ястребиными взглядами. Он поддерживает как пытки, имитирующие утопление, так и смену режима в Иране. Однако если выбор падет на Коттона, Республиканской партии придется отказаться от важного места в Сенате.

Президент США также присматривался к Дэвиду Х. Маккормику, выпускнику Вест-Пойнта, военному ветерану и генеральному директору глобальной инвестиционной компании Bridgewater Associates, согласно одному из источников в администрации Трампа. Маккормик вращается в тех же социальных кругах, что и дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, отметил источник. Он также является женихом бывшего советника Трампа Дины Пауэлл, которая может занять должность постоянного представителя США при ООН после ухода Никки Хейли.

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Вакантное место
Вакантное место

Другими возможными претендентами на пост министра обороны Соединенных Штатов являются четырехзвездный американский генерал в отставке Джек Кин и бывший сенатор от штата Миссури Джим Талент. Кандидатуру Талента также рассматривали в 2016 году.

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Сенатор Линдси Грэм, республиканский ястреб из Южной Каролины, также мог бы принять участие в гонке за пост министра обороны, однако считается, что Грэм является главным претендентом на пост генерального прокурора США в случае ухода Джеффа Сешнса. Другой источник в администрации Трампа заявил, что директор национальной разведки США Дэн Коутс также входит в список возможных претендентов на пост главы Пентагона.

Мэттис, похоже, не намерен так просто сдаваться. Несколько чиновников, знакомых с точкой зрения Мэттиса по данному вопросу, заявили, что он не намерен уходить добровольно. «Люди постоянно меня спрашивают: «Когда Мэттис собирается уйти?» Он вообще не собирается уходить. Он будет стоять до конца, такой уж он человек», — заявила бывший посол США в ОАЭ Барбара Лиф.

regnum author Максим Исаев
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Деятельность президента США Дональда Трампа
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