Foreign Policy: Кто может возглавить Пентагон вместо Мэттиса?

Максим Исаев, , 07:53 — REGNUM

В течение нескольких месяцев в Вашингтоне ходили слухи о том, что президент США Дональд Трамп недоволен министром обороны Соединенных Штатов Джеймсом Мэттисом и хочет его заменить кем-то другим, кто больше соответствовал бы его ястребиным взглядам. В интервью «60 Minutes» в воскресенье, 14 октября, Трамп дал ясно понять, что генерал морской пехоты в отставке и бывший глава Центрального командования США может стать еще одним чиновником, который может покинуть администрацию Трампа, пишет Лара Селигман в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Трамп намекнул во время интервью, что вскоре может «изменить положение вещей», отметив, что он недоволен работой некоторых членов его администрации. «На подходе есть просто феноменальные люди… а есть люди, которыми я недоволен», — заявил президент США. Когда у Трампа потребовали подробностей, он не стал говорить, что Мэттис в ближайшее время может покинуть свой пост, но он этого и не отрицал. «Я думаю, что он в некотором роде демократ, если говорить откровенно. Он может уйти», — отметил Трамп.

В министерстве обороны США пока не прокомментировали заявление Трампа. Однако становится всё более очевидным, что главу Пентагона всё больше и больше отстраняют от принятия важных политических решений. К этому приложили руку советник по национальной безопасности США Джон Болтон и любимец Трампа государственный секретарь Майк Помпео.

На этой неделе Мэттис направляется во Вьетнам. Это уже второй визит во Вьетнам в 2018 году. Вашингтон стремится расширить сотрудничество с Ханоем на фоне растущей военной уверенности КНР в регионе. Учитывая популярность Мэттиса среди ключевых сегментов электоральной Базы Трампа, министру обороны, скорее всего, обеспечат изящный выход. Уже идут разговоры о возможных претендентах на пост главы Пентагона.

Например, еще в 2016 году Трамп в качестве возможного министра обороны рассматривал кандидатуру 41-летнего сенатора Тома Коттона из штата Арканзас, который возглавляет подкомитет по воздушным судам, входящий в состав комитета по вооруженным силам Сената. Однако в конечном счете остановился на Мэттисе. Коттон хорошо известен своими ястребиными взглядами. Он поддерживает как пытки, имитирующие утопление, так и смену режима в Иране. Однако если выбор падет на Коттона, Республиканской партии придется отказаться от важного места в Сенате.

Президент США также присматривался к Дэвиду Х. Маккормику, выпускнику Вест-Пойнта, военному ветерану и генеральному директору глобальной инвестиционной компании Bridgewater Associates, согласно одному из источников в администрации Трампа. Маккормик вращается в тех же социальных кругах, что и дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, отметил источник. Он также является женихом бывшего советника Трампа Дины Пауэлл, которая может занять должность постоянного представителя США при ООН после ухода Никки Хейли.

Другими возможными претендентами на пост министра обороны Соединенных Штатов являются четырехзвездный американский генерал в отставке Джек Кин и бывший сенатор от штата Миссури Джим Талент. Кандидатуру Талента также рассматривали в 2016 году.

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Сенатор Линдси Грэм, республиканский ястреб из Южной Каролины, также мог бы принять участие в гонке за пост министра обороны, однако считается, что Грэм является главным претендентом на пост генерального прокурора США в случае ухода Джеффа Сешнса. Другой источник в администрации Трампа заявил, что директор национальной разведки США Дэн Коутс также входит в список возможных претендентов на пост главы Пентагона.

Мэттис, похоже, не намерен так просто сдаваться. Несколько чиновников, знакомых с точкой зрения Мэттиса по данному вопросу, заявили, что он не намерен уходить добровольно. «Люди постоянно меня спрашивают: «Когда Мэттис собирается уйти?» Он вообще не собирается уходить. Он будет стоять до конца, такой уж он человек», — заявила бывший посол США в ОАЭ Барбара Лиф.