С момента прихода к власти в мае 2018 года коалиционное правительство Италии так и осталось примером брака по расчету. «Движение 5 звезд» выиграло на юге Италии, который сталкивается с экономическими проблемами, взяв на себя обязательство обеспечить гарантированный базовый доход, а правая партия «Лига Севера» выиграла на экономически процветающем севере, пообещав снижение налогов, пишет Рашель Донадио в статье для издания The Atlantic.

Pava Флаги Италии и ЕС

Читайте также: American Conservative: Действия США вписываются в стратегию КНР

Во вторник, 23 октября, Европейский союз отклонил проект бюджета Италии на 2019 год — это беспрецедентный шаг ЕС против страны, входящей в еврозону. В ЕС заявили, что целевые показатели дефицита и принятие желаемого за действительное в отношении прогнозируемого экономического роста представляют серьезную угрозу для экономической стабильности в Европе. Сейчас у Италии есть три недели на то, чтобы предоставить пересмотренный бюджет.

Ответ Европы показывает, что происходит, когда популизм встречается с реальностью. Но популизм, подтачиваемый реальностью, по-прежнему остается популизмом.

Пощечина от Европы — это именно то, что нужно итальянскому правительству. Движущей силой в итальянском правительстве является министр внутренних дел и вице-премьер Италии Маттео Сальвини, который пришел к власти, пообещав побороться с Европейским союзом. Его партнер по коалиции министр экономического развития, вице-премьер Италии и лидер «Движения 5 звезд» Луиджи ди Майо также был избран, пообещав пересмотреть отношения между Италией и еврозоной. Лидеры обеих правящих партий образуют правительство, которому нужен внешний враг, чтобы оправдать свое существование. Европа, суровость экономических правил которой так раздражает Италию, отлично подходит на роль врага.

Interno.gov.it Маттео Сальвини

Разумеется, сразу после того, как в Европейской комиссии заявили, что Италия нарушает свои обязательства, предоставив проект бюджета, прогнозируемый дефицит которого не приемлем для ЕС, Ди Майо сразу же прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook — основном средстве коммуникации итальянского правительства.

«Это первый итальянский бюджет, который не понравился ЕС. Я не удивлен. Это первый итальянский бюджет, который был написан в Риме, а не в Брюсселе! Учитывая тот ущерб, который они причинили нам, мы, конечно, больше не могли придерживаться их политики. Мы в уважительной форме продолжим указывать Европейской комиссии, что именно мы хотим делать. Но они также должны проявлять уважение к итальянскому народу и правительству, которое его представляет. Мы продолжим работать на благо граждан с высоко поднятыми головами», — заявил министр экономического развития Италии.

Тем временем Сальвини выложил в Facebook свою фотографию, подписав: «С улыбкой мы идем вперед, об этом нас просит народ Италии. Мы убеждены, что наше дело правое». Подобная риторика может принести хорошие политические очки внутри страны.

Итальянское правительство, возможно, упустило из виду одно обстоятельство: кроме Рима и Брюсселя, существуют и финансовые рынки. Расширение спрэда указывает на то, что инвесторы считают, что долг правительства Италии является более рискованным, чем немецкий долг. Финансовые рынки выражают обеспокоенность в отношении перспектив Италии. Это идет вразрез с предвыборными обещаниям победивших популистских партий.

«С одной стороны, разыгрывание из себя жертвы в конечном итоге может привести к дефолту… Я думаю, что если внимательно присмотреться, то они напуганы до смерти, потому что не учли состояние финансовых рынков», — считает экономический обозреватель итальянской ежедневной газеты Corriere della Sera Федерико Фубини.

Игра итальянского правительства с Европейским союзом может привести к неприятным последствиям. «Это может быть проигрышный для всех вариант… Если они продолжат в том же духе, это может очень сильно сказаться на экономике… Но если они пойдут на уступки, в этом есть элемент потери лица, поэтому ситуация должна еще больше обострится, прежде чем они поменяют тактику», — добавил Фубини.

Сальвини придется смириться с тем, что состояние финансовых рынков идет вразрез с его политическими устремлениями. «У него нет других вариантов. Если давление будет и дальше нарастать, это отразится на опросах общественного мнения. Вы увидите, как он первым начнет моргать», — уверен Фубини.

Mattia Luigi Nappi Луиджи Ди Майо

Ключевой вопрос в отношениях между Римом и Брюсселем заключается в том, является ли происходящие политическим театром или имеет место подлинное противостояние, которое может изменить ЕС. Отклонив проект итальянского бюджета, представители Европейской комиссии заявили, что рассмотрят вопрос об ускорении процедуры ввода санкций в отношении Италии.

Читайте также: Foreign Policy: ВТО может пасть жертвой торговой войны между США, КНР и ЕС

На фоне всего происходящего задаешься вопросом, действительно ли Италия хочет остаться в еврозоне. Возможно, желания граждан Италии не совпадают с желаниями нового правительства. После предвыборной критики единой валюты правительство неоднократно заявляло, что у Италии нет желания покидать ЕС. Министр экономики и финансов Италии Джованни Триа потратил недели на то, чтобы убедить в этом инвесторов. Однако в сентябре Сальвини и Ди Майо пренебрегли рекомендациями Триа и предложили проект бюджета, прогнозируемый дефицит которого был выше, чем советовал Триа. Теперь Европейская комиссия отклонила этот проект бюджета. Некоторые инвесторы выразили неуверенность в том, что словам итальянского правительства можно доверять. Более важный вопрос заключается в том, доверяют ли граждане Италии своему правительству?