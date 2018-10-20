Foreign Policy: ВТО может пасть жертвой торговой войны между США, КНР и ЕС

Александр Белов, , 07:16 — REGNUM

Всемирная торговая организация (ВТО) может стать первой жертвой торговой войны между Китаем, Соединенными Штатами и Европейским союзом. Сегодня каждая из сторон вопиющим образом нарушает правила ВТО, а авторитет данного учреждения, как защитника международной торговой системы, основанной на правилах, вызывает серьезные сомнения, пишет Арвинд Панагария в статье для американского издания The Foreign Policy.

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Президент США Дональд Трамп начал торговую войну в марте 2018 года, когда объявил о введении 25-процентного тарифа на импорт стали и 10-процентного тарифа на импорт алюминия из большинства стран. В мае он расширил пошлины на импорт из Канады, Мексики и ЕС. В результате Китай отреагировал, установив собственные пошлины на эквивалентный объем импорта стали и алюминия из Соединенных Штатов. Канада, Мексика и ЕС в конечном итоге присоединились к Китаю в рамках ответа на пошлины США.

В качестве правовой основы для своего решения Соединенные Штаты сослались на редко используемую статью ВТО, которая позволяет ее членам отменить некоторые торговые уступки по соображениям национальной безопасности. Пошлины Трампа, несомненно, нарушили дух этой статьи, поскольку вообще не понятно, как импорт стали и алюминия, который поступает в основном из дружественных стран, угрожает национальной безопасности США. Однако эксперты ВТО согласны с тем, что Трамп не нарушил букву закона, а это значит, что его торговая политика, вероятно, будет одобрена.

Несмотря на это, несколько членов ВТО, включая Канаду, Китай, Мексику, Норвегию, Россию, Турцию и ЕС, попросили организацию создать дискуссионную группу для рассмотрения новых торговых барьеров Соединенных Штатов. Защитная реакция Вашингтона была предсказуемой: согласно положениям о национальной безопасности ВТО не может «не допустить, чтобы какая-либо договаривающаяся сторона предпринимала какие-либо действия, которые она считает необходимыми для защиты своих основных интересов безопасности», и только Соединенные Штаты могут решать, что требуется для защиты их интересов в сфере национальной безопасности. Таким образом, торговая политика Трампа, согласующаяся с правилами ВТО, по сути, не может быть подвергнута пересмотру.

Что касается Канады, Китая, Мексики и ЕС, то, согласно правилам ВТО, всякий раз, когда одна страна-член приходит к выводу, что кто-то нарушил ее торговые права, она должна направить жалобу на рассмотрение специального органа урегулирования споров ВТО. Только этот орган может вводить санкции против нарушителя. Поскольку эти страны уже предприняли односторонние ответные действия в ответ на гамбит Трампа, нет никаких сомнений в том, что именно они нарушили правила ВТО. Неудивительно, что Соединенные Штаты уже официально попросили ВТО провести расследование.

Конечно, США не всегда соблюдают осторожность и придерживаются норм закона в каждом отдельном случае. После пошлин на сталь и алюминий, к концу сентября 2018 года Соединенные Штаты ввели дополнительные пошлины на импорт из КНР на общую сумму в $250 млрд (Китай естественно ввел ответные пошлины). На этот раз Трамп использовал статью 301 Закона США о торговле от 1974 года для обоснования своего решения. В 2000 году, когда Европейский союз подал в ВТО жалобу в отношении торговых ограничений США, обоснованных в рамках Закона США о торговле от 1974 года, комиссия ВТО удовлетворила жалобу ЕС, признав торговые ограничения, введенные в соответствии с этим законом, недействительными. Таким образом, с юридической точки зрения США, похоже, просто решили закрыть глаза на предыдущее решение комиссии ВТО.

Стоит также отметить, что Соединенные Штаты с радостью нарушили правила ВТО во второй раз. Если ВТО вновь решит рассмотреть торговые ограничения США, введенные в соответствии с Законом о торговле от 1974 года, то Вашингтон может просто выйти из организации. С другой стороны, если ВТО не отреагирует, то любая страна сможет в будущем заявить, что те или иные торговые ограничения были введены по соображениям национальной безопасности. Между тем, если ВТО установит, что Канада, Китай, Мексика и ЕС нарушают торговые правила, закрыв глаза на политику США, эти страны могут принять самостоятельное решение о выходе из ВТО.

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Однако, несмотря на все возможные варианты урегулирования споров в ВТО, торговая война между США и Китаем все равно продолжится. Трамп, похоже, не намерен сдаваться, а недавний успех с НАФТА может только придать ему уверенности. В то же время Китай стал все более агрессивным и воинственным в отстаивании своих личных интересов.

С оптимистической точки зрения, возможны два варианта. Во-первых, по мере продвижения торговой войны, сбои цепочек поставок, а также связанные с этим потери рабочей мест и снижение объемов производства достигнут таких масштабов, что Трамп и другие мировые лидеры придут к пониманию, что торговля — не враг. Во-вторых, через два года в Белом доме может появиться новый лидер, который восстановит довоенный статус-кво.