В СССР вузовские учебники на казахском языке выпускались лишь для небольшого количества специальностей — основная масса изучаемых предметов требовала знания русского. После 1991 года сфера преподавания на казахском языке стала стремительно расширяться, однако темпы перевода и написания учебников за ней не поспевали.

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Некоторые старожилы утверждают, что был короткий период, когда вузовским преподавателям доплачивали за написание учебной литературы, но он быстро закончился. И вузовские преподаватели в Казахстане стали писать учебно-методическую литературу только для получения звания доцента или профессора. Беда была в том, что тиражи этой литературы завышались: указанные 500 экземпляров на деле оказывались 50−100, так как тратить деньги не хотелось, проще было договориться с вузовскими издательствами. Именно благодаря требованиям к публикациям преподавателей из десятка ведущих издательств Казахстана (если смотреть по количеству наименований выпущенной литературы) семь — вузовские. Картина, создаваемая для отчетности и бюрократии.

В конце 90-х годов студенты казахского отделения переводили учебную литературу своими силами. Выбор учебников на казахском был очень скудным, особой ценности имеющиеся книги не представляли. Достаточно часто именно эти студенческие переводы потом использовали преподаватели: группа студентов переводила учебник с русского на казахский, в благодарность получала зачет по предмету, а преподаватель выпускал сделанный перевод под своим именем. Понятно, что качество перевода было довольно низким, и использовать его для изучения предмета было проблематично.

Константин Истомин. Вузовки (фрагмент). 1933

Сейчас коммерческие издательства не могут и не хотят выпускать переводную литературу: это дорого, так как надо платить и за авторские права, и за перевод, и за научную редактуру. К тому же остается еще вопрос реализации. Вузовские учебники не пользуются таким массовым спросом, как школьные. Кроме того, в каждом вузе старается использовать в обучении учебники, написанные своими же преподавателями.

В итоге получается целый комплекс проблем, приведший к тому, что обучение на казахском языке в вузах продолжало оставаться проблемным из-за низкого качества учебной литературы.

И вот государство вновь взяло ситуацию в свои руки: начался госпроект по переводу на казахский 100 вузовских учебников. Курирует его первый заместитель главы администрации президента Марат Тажин. Ранее государство вмешивалось в процесс внедрения казахского языка в Google-переводчик и в создание раздела «Википедии» на казахском.

В 2017 году ученые и преподаватели всей страны стали выдвигать свои предложения по поводу того, какие именно учебники по гуманитарным наукам нужны стране в первую очередь. Предложений было очень много. Критериями отбора стали:

Присутствие предлагаемого к переводу учебника в программах лучших университетов мира. Существование как минимум трех переизданий, то есть учебник должен был быть востребованным многие годы. Наличие интеграции учебника с различными видеокурсами. Содержание учебника должно находиться в рамках текущего научного мейнстрима и быть относительно нейтральным по мировоззрению.

Результаты отбора представлены в нижеприведенной таблице. По каждой научной дисциплине будет переведено от одной до шести книг, в зависимости от востребованности.

Распределение переводов книг 2017−2018 годов в рамках проекта «Новое гуманитарное знание»

№

Наука

Количество уже переведенных книг

Количество книг в процессе перевода

4

2

2

1

3

1

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

18

24

Какие же именно книги переводятся? Для примера приведем 18 наименований из ста, предусмотренных проектом:

Реми Хесс «25 ключевых книг по философии» Дерек Джонстон «Краткая история философии. От Сократа до Дерриды» Карен Амстронг «История Бога. 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе» Дуан Шульц, Синдия Шульц «История современной психологии» Энтони Кенни «Древняя философия: Новая история западной философии» Энтони Кенни «Средневековая философия: Новая история западной философии» Дональд Куратко «Предпринимательство: Теория, процесс и практика» Виктория Фромкин, Роберт Родман, Нина Хайамс «Введение в язык» Дэвид Бринкерхоф, Сюзанна Ортега, Роза Вейц «Основы социологии» Алан Барнард «История и теория антропологии» Рикки Гриффин «Менеджмент» Николас Грегори Мэнкью, Марк Тейлор «Экономика» Джордж Ритцер, Джеффри Степницки «Современная социологическая теория» Дэвид Майерс, Джин Твиндж «Социальная психология» Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция» Эллиот Аронсон «Общественное животное» Светлана Тер-Минасова «Язык и межкультурная коммуникация» Ли Энн Пек, Гай Рил «Медиаэтика»

Это действительно стоящие книги, несомненно, представляющие большую ценность для казахстанских студентов.

Валентин Волков. Вузовцы. 1947

Учебники первой партии были отпечатаны тиражом по 10 000 экземпляров и разосланы по 110 вузовским библиотекам страны. Их начали применять в 2018—2019 учебном году. Они также выложены для просмотра в электронном виде на сайте «Открытого университета», то есть в принципе учебники уже доступны для всех. Эксперты отмечают, что перевод учебников сделан отлично, на переводчиках и научных редакторах не экономили. И переводы, кстати, делались только с оригиналов последних изданий.

Что дадут эти учебники высшему образованию Казахстана и казахскому языку?

Больше новых знаний для студентов. Впрочем, для преподавателей тоже — это основа для разработки новых по содержанию учебных курсов.

Повышение планки для учебной литературы. Появилась возможность сравнивать качество.

Новое наполнение терминов на казахском языке и в целом новый научный язык — появится новый стандарт изложения научных теорий на казахском языке.

Знакомство с современной наукой. Студенты узнают, чем на самом деле занят научный мир.

Объективный результат проделанной работы будет виден уже лет через 5−10. В целом проект направлен на повышение качества человеческого капитала.

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