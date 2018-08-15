Книги в Казахстане: о переводной литературе в стране будущего трехъязычия

Марат Шибутов, , 22:39 — REGNUM

В деле издания книг есть такой небольшой, но важный подраздел, как переводы. Когда литература одной страны переводится на другие языки, это своеобразное культурное влияние на мир. Когда на язык этой страны переводится иностранная литература — это показатель умения держаться в русле мирового прогресса. Серьезный показатель эффективности государства и общества. Как же с этим обстоят дела в Казахстане?

Обратимся к статистике. За основу возьмем относительно доступные статистические сборники «Печать Республики Казахстан» за 2011−2014 годы и сборник «Печать стран СНГ в цифрах» за 2015 год. Ниже приведена картина за пять лет.

Общее количество переводных изданий в Казахстане

Параметры 2011 2012 2013 2014 2015 Количество переводных изданий 320 178 209 120 110 Тираж переводных изданий, тысяч экз. 1669,09 398,04 619,69 256,59 191,20 Средний тираж переводного издания, экз. 5216 2236 2965 2138 1738

За этот период количество переводных изданий упало в три раза, их тираж — в восемь раз, а средний тираж переводного издания — в три раза. Картина удручающая. И даже более печальная, чем общие показатели книгоиздания в стране.

Абстрагируясь от такой динамики, посмотрим, что именно переводят и издают в Казахстане. (Складывается впечатление, что в основном переводы выпускает государство: или через выпуск социально-важной литературы, или через деятельность Ассамблеи народа Казахстана для языковой поддержки).

В первую очередь надо отметить тот факт, что переводов с казахского языка издается мало и с каждым годом все меньше. Это значит, что без знания казахского языка очень трудно ознакомиться с казахской литературой, в том числе с литературными новинками. При этом в СССР книги казахских классиков в русском переводе продавались везде. Соответственно, сейчас общая востребованность, тиражи и гонорары писателей падают.

Падает и количество переводов с русского на казахский, но это компенсируется большим количеством (80−90% ассортимента) книг на русском языке в книжных магазинах.

Несмотря на постоянный рост количества казахстанцев, владеющих английским, количество переводимых с английского книг тоже падает. Поэтому особенно важна госинициатива о переводе 100 учебников по гуманитарным наукам с английского на казахский — это не только увеличит общее количество изданий, но может подстегнуть рынок.

Не лучше ситуация и с переводами с китайского — просто мизерное количество. При этом Китай — очень важный сосед для Казахстана, и крайне важно развивать в стране китаеведение.

Зато растет количество переводов с арабского языка. И скорее всего — за счет религиозной и околорелигиозной литературы.

Количество переводных изданий в Казахстане по языкам

Язык, с которого сделан перевод 2011 2012 2013 2014 Казахский 27 19 21 7 Русский 64 25 24 15 Турецкий 15 6 3 7 Английский 142 85 107 27 Арабский 30 22 28 53 Китайский 3 1 1 3 Другие языки 39 20 25 8

Также важны тиражи переводных изданий. Единственный «свет в тоннеле» — это переводы с арабского. За четыре года тираж вырос почти на 30%. У всех остальных было падение. У переводов с казахского — в пять раз, русского — в 10, турецкого — 13 раз, английского — 27 раз, китайского — семь раз, других языков — восемь раз. В общем, ниша у переводов достаточно небольшая.

Тиражи переводных изданий в Казахстане по языкам

Язык, с которого сделан перевод 2011 2012 2013 2014 Казахский 65,2 28,05 35,14 14,3 Русский 302,7 76,8 88,95 28,85 Турецкий 26,5 20 4 2 Английский 992,04 129,7 366,15 36,24 Арабский 120 110 60 157,7 Китайский 15 1 2 0 Другие языки 147,65 32,85 63,45 17,5

Средние тиражи переводных изданий тоже падают, но не столь значительно. По всей видимости, тут сказывается, что многие из них — государственный заказ с минимальным тиражом 2000 экземпляров.

Средний тираж переводного издания в Казахстане

Язык, с которого сделан перевод 2011 2012 2013 2014 Казахский 2415 1476 1673 2043 Русский 4730 3072 3706 1923 Турецкий 1767 3333 1333 286 Английский 6986 1526 3422 1342 Арабский 4000 5000 2143 2975 Китайский 5000 1000 2000 0 Другие языки 3786 1643 2538 2188

В общем, в Казахстане дела с переводными изданиями обстоят очень плохо.

В Казахстане любят сравнивать свои показатели с российскими. В России тем временем, по данным Книжной палаты, в 2017 году количество переводных изданий вышло из привычного диапазона 11,5−12,5 тысяч в год и достигло 15 тысяч. Общий тираж снова достиг 70 миллионов экземпляров.

Данные переводных изданий по России

Параметры 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Количество переводных изданий 12 515 12 681 11 692 11 628 12 516 15 121 Тираж переводных изданий, тысяч экз. 67 315,7 71 079,4 61 486,9 59 442,8 54 806,8 70 217,3 Средний тираж переводного издания, экз 5379 5605 5259 5112 4379 4644

При этом переводы с английского занимают 60% от общего количества, и их тираж достигает почти 50 миллионов экземпляров. Так что Россия была и остается основным источником переводов для всего русскоязычного сообщества.

Данные переводных изданий с английского языка по России

Параметры 2012 2013 2014 2017 Количество переводных изданий 7442 7364 6738 9226 Тираж переводных изданий, тысяч экз. 42 310,00 45 688,30 39 492,90 49 555,50 Средний тираж переводного издания, экз 5685 6204 5861 5371

Казахстан сейчас уступает России по количеству изданий в 100 раз, а по их тиражу — в 366 раз. Это такое отставание, которое ничем ликвидировать нельзя.

Впрочем, сравнивать можно не только с Россией. В сборнике «Печать стран СНГ в цифрах» за 2015 год есть данные по шести странам СНГ. В таблице данные дополнены указанием номинального ВВП страны — показателем, насколько развита ее экономика.

Переводные издания в некоторых странах СНГ в 2015 году

Страна ВВП страны, млрд долларов США Количество изданий Тираж, тыс. экз. Печатные листы-оттиски, тыс. Средний тираж Россия 1 368 11 628 59 442,8 913 050,4 5112 Украина 91 1652 5 098,4 91 465,0 3086 Белоруссия 56 545 1 312,9 20 029,4 2409 Киргизия 7 114 122,5 1672,8 1075 Казахстан 184 110 191,2 3878,7 1738 Таджикистан 8 16 35,9 775,1 2244

Если судить по ВВП, то Казахстан должен опережать Украину и выпускать по 2500—3300 переводных изданий в год. Однако сейчас он находится между Киргизией и Таджикистаном, хотя у него ВВП больше, чем у Киргизии в 26 раз. Развитая экономика не гарантирует интереса к чтению, умения издавать переводы книг, желания знакомиться с самой новой иностранной литературой.

Очевидно, что развитие книжного рынка должно стать одной из целей развития Казахстана в принципе.

Казахстанцам действительно нужна модернизация сознания — иначе за научным прогрессом в мире не угнаться. Или нужно хорошее знание английского языка всем поголовно, причем на таком уровне, чтобы читать специализированную литературу. Такую цель имеет программа трехъязычного обучения. Но насколько это все реализуется — непонятно.

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