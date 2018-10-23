После терактов 11 сентября 2001 года США потратили огромные ресурсы на то, чтобы помочь иностранным военным и полицейским силам в борьбе с террористами, однако полученные результаты нельзя назвать успешными. Одна из ключевых причин, оказывающих негативное влияние на эффективность американской помощи в борьбе с терроризмом, является коррупция властей принимающей стороны, пишут Колби Гудман и Уильям Д. Хартунг в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Неудачи, с которыми сталкиваются подготовленные США силы безопасности Афганистана, хорошо известны, однако роль коррупции в этих неудачах часто недооценивается. В апреле 2014 года бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен, который сейчас находится в отставке, заявил подкомитету Сената, что «мы слишком долго сосредоточивали наше внимание исключительно на талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как на экзистенциальной угрозе для Афганистана», но их угроза меркнет «на фоне масштабов афганской коррупции».

U.S. Department of Defense Джон Аллен

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В Ираке, Мали, Нигерии и Йемене коррупция также привела к тому, что силы безопасности, подготовленные американскими военными, так и не смогли оказать эффективное реагирование на террористические угрозы. В Transparency International, неправительственной международной организации по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру, справедливо отметили, что крах иракских сил безопасности в ходе наступления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2014 году связан, в частности, с тем, что на руководящие должности были назначены сектантские лидеры, которые были более заинтересованы в «накоплении личных состояний посредством коррупционных действий», чем в поддержании боевой готовности сил безопасности.

U.S. Air Force Американский инструктор и африканские силовики

США сталкиваются с негативными последствиями коррупции и в других странах. В недавнем докладе Центра международной политики говорится, что две трети получателей помощи США в сфере борьбы с терроризмом сталкиваются с серьезными коррупционными рисками. Риски связаны с распространением таких практик, как фаворитизм, взяточничество, кража военных ресурсов, незаконный оборот наркотиков, фрагментация правительства.

Эти коррупционные риски могут подорвать усилия США по борьбе с терроризмом, способствуя укреплению позиций террористических групп, деморализуя солдат и ограничивая возможности использования военного оборудования, поставляемого из США. В течение последних нескольких лет Соединенные Штаты поддерживали усилия Египта по обеспечению безопасности на ливийско-египетской границе. Однако появились сообщения о том, что египетские солдаты берут взятки на ливийской границе, позволяя боевикам «контрабандным путем перевозить деньги, людей и товары через границу».

В Чаде президент Идрис Деби систематически поддерживал некоторые воинские части и отдельных лиц и маргинализировал других, чтобы сохранить свою власть. Этот необузданный фаворитизм создал фракционные разногласия в вооруженных силах и увеличил риск того, что некоторые воинские части Чада, которые необходимы в рамках усилий США по борьбе с терроризмом в Чаде или Мали, будут продолжать протестовать или даже бунтовать из-за отсутствия необходимого оборудования и зарплат.

White House Идрис Деби

Также известно, что террористические группировки используют недовольство населения коррумпированностью правительства Бангладеш и Буркина-Фасо для вербовки новых боевиков. В Бангладеш террористические группы стремятся «использовать недовольство среди некоторых солдат», которые чувствуют, что правящая партия пренебрегает их правами.

В ответ на эти серьезные риски Соединенные Штаты предпринимают определенные усилия по борьбе с коррупцией. Например, Пентагон получил новую директиву, согласованную Конгрессом, в которой говорится, что оборонному ведомству следует обеспечить более точный мониторинг сотрудничества с другими странами в сфере безопасности. В июле 2018 года Пентагон также направил на рассмотрение Конгресса новую стратегию предотвращения коррупции в рамках стабилизационных операций. Однако эти инициативы все еще не учитывают полный спектр коррупционных рисков.

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В целях борьбы с коррупционными рисками в программах помощи США в сфере борьбы с терроризмом Пентагон и государственный департамент должны давать оценку коррупционных рисков до того, как той или иной стране будет оказана военная помощь. Эти оценки должны отображать структуру коррумпированных сетей в странах, включая основные потоки доходов, внешние механизмы и посредников, а также связи между коррупционными сетями и военными. Пентагон и государственный департамент также должны обеспечить более глубокий анализ характера коррупционных рисков, включая возможные связи с организованной преступностью.

Другим ключевым инструментом борьбы с коррупцией является увеличение числа ограничений и условий, на которых США будут оказывать помощь в борьбе с терроризмом. В рамках этих усилий важно указать условия, при которых оказание помощи может быть ограничено или вообще прекращено. Сюда можно отнести передачу американского оружия в третьи руки, сотрудничество с преступными организациями, усиление фракционных разногласий или повышенное давление на оппозиционные партии. Необходимость разумного использования денег налогоплательщиков требует, чтобы Соединенные Штаты инвестировали больше усилий в сокращение коррупции.