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Atlantic: Стратегический сдвиг США в Сирии потребует отправки новых солдат?

Политика

Новая стратегия будет включать в себя активизацию дипломатических и политических усилий, но она останется в пределах, установленных нынешним разрешением Конгресса на применение силы в Сирии

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Atlantic: Стратегический сдвиг США в Сирии потребует отправки новых солдат?
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты

Максим Исаев, 17 октября 2018, 06:59 — REGNUM  

Президент США Дональд Трамп часто говорил о необходимости вывода американских солдат и отказа от дорогостоящих ближневосточных войн. Однако в сентябре 2018 года американская администрация изменила свою позицию по данному вопросу, в частности в отношении сирийского конфликта. США останутся в Сирии. Как подчеркнул советник по национальной обороне Джон Болтон: «До тех пор, пока иранские войска находятся за пределами иранских границ». Болтон назвал новую политику «стратегическим сдвигом» от противодействия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к сдерживанию Ирана, пишут Колин Кларк и Ариан Табатабай в статье для издания The Atlantic.

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Как сообщает NBC News, новая стратегия будет включать в себя активизацию дипломатических и политических усилий, но она останется в пределах, установленных нынешним разрешением Конгресса на применение силы в Сирии. Также стратегия администрации Трампа будет заключаться в отказе от помощи в реконструкции освобожденных сирийских районов, которые находятся под контролем иранских и российских сил, чтобы увеличить издержки Ирана. Хотя стратегия, как представляется, направлена на то, чтобы избежать прямой конфронтации между американскими и иранскими силами, Вашингтон дал понять, что американские силы будут защищаться в случае необходимости.

Теперь, когда администрация Трампа полна решимости вытеснить из Сирии государство, которое не хочет выводить свои силы без боя, ей потребуется новый сценарий действий в Сирии. Недавно более 100 морских пехотинцев приняли участие в учениях под Эт-Танфом на юге Сирии. Сейчас на территории САР находятся около 2 тыс. солдат США, однако новая политика сдерживания Ирана может потребовать увеличения численности американского военного контингента, создания новой инфраструктуры, включая создание аванпостов в стратегически значимых районах.

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Американский спецназ
Иллюстрация: U.S. Air Force
Американский спецназ

Однако Вашингтон должен проявить осторожность, чтобы военное присутствие США в Сирии не затянулось на неопределенный срок. 18-летняя оккупация Ливана Израилем с 1982 по 2000 год — это хороший пример того, почему США стоит решительно избегать долгосрочного присутствия в странах Леванта. Вашингтону будет гораздо сложнее обеспечить долгосрочное военное присутствие, чем Тегерану. Иран — это региональная держава, а не какой-то злоумышленник, вторгающийся в чужую страну, при этом правительство президента Сирии Башара Асада приветствует размещение иранских войск на сирийской территории.

Иран направил в Сирию тысячи шиитских ополченцев. Данные шиитские группировки состоят из иностранных граждан, которые были подготовлены и оснащены Ираном. Они необходимы для того, чтобы максимизировать эффективность иранских военных на поле боя и минимизировать издержки иранских войск. В настоящий момент большая часть шиитского ополчения начинает покидать Сирию. Как сообщается, Иран пообещал ополченцам определенные экономические выгоды после их возвращения из Сирии. Однако учитывая собственные экономические проблемы и растущее недовольство иранского населения, Тегеран пока не в состоянии выполнить обещание, данное тысячам ополченцев, многие из которых прибыли из Афганистана вместе со своими семьями.

Стоит ожидать, что Тегеран может перенаправить шиитских ополченцев из Сирии в другие горячие точки, например в Афганистан или Йемен. Сообщается о том, что Иран уже начал перебрасывать ополченцев в другие зоны конфликтов. Таким образом, Тегеран представляет угрозу не только в Сирии, но и в других горячих точках региона. США, вероятно, потребуется найти способ, чтобы воспрепятствовать переброске шиитских ополченцев. Однако после выхода США из ядерного соглашения дипломатические отношения между двумя государствами достигли самой низкой точки.

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Американские солдаты ведут стрельбу из пулемёта
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты ведут стрельбу из пулемёта

При разработке стратегии сдерживания США должны учесть роль России в сирийском конфликте. Администрация надеется использовать отношения, установившиеся между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, чтобы повлиять на политику Ирана в Сирии. Однако способности России в данном направлении ограничены. С точки зрения Тегерана Иран заслужил право на проведение автономной политики в САР. Тем не менее США могут помочь России в деэскалации напряженности между ключевыми игроками сирийского конфликта, одновременно пытаясь ограничить возможности России в Сирии.

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Особое беспокойство вызывает возможность прямого конфликта между Ираном и Израилем. В последние несколько месяцев Израиль неоднократно наносил удары по иранским позициям в Сирии. Это может спровоцировать чрезмерную реакцию со стороны Тегерана. Предотвращение более широкого регионального конфликта между двумя странами также станет неотъемлемой частью новой стратегии США по сдерживанию Ирана.

Результаты стратегического сдвига в Сирии будут иметь серьезные последствия для региона. Если стратегия сдерживания потерпит неудачу, то Иран получит возможность расширить свое влияние на всем Ближнем Востоке, а США рискуют застрять в болоте сирийской гражданской войны, так и не получив ощутимых выгод от своего обновленного подхода.

regnum author Максим Исаев
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Война в Сирии
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