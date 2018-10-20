С момента вступления в должность президент США Дональд Трамп постоянно подчеркивал тесные отношения с Саудовской Аравией. Вместе со своим зятем Джаредом Кушнером, который тесно сотрудничает с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, Трамп стремился укрепить связи с королевством, чтобы оказать давление на Иран и обеспечить продажу американского оружия. Теперь такой подход столкнулся с беспрецедентным давлением после явного убийства и расчленения оппозиционного саудовского обозревателя издания The Washington Post Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители Турции утверждают, что у них есть аудио и видео убийства, совершенного командой из 15 агентов Саудовской Аравии, пишет Якоб Хейлбрун в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

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Дело Хашогги не только не утихает, но и продолжает вызывать возмущение в Соединенных Штатах и за рубежом. «В нынешних условиях мы решили приостановить некоторые политические визиты», — заявил в четверг, 18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон. Трамп заявил 18 октября, что последствия убийства будут «очень серьезными», если Саудовская Аравия причастна к убийству журналиста. Министр финансов США Стивен Мнучин объявил, что он отказывается от участия в форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде, хотя планирует принять участие в саммите по борьбе с деятельностью по финансированию терроризма, который также состоится в Эр-Рияде в октябре. Турция делает все возможное, чтобы разжечь информационную бурю, пытаясь внести раскол в отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Иван Шилов ИА REGNUM Эр Рияд

Действия или бездействие администрации Трампа также начинают подвергаться пристальному анализу. CNN сообщает, что через нескольких часов Турция уже знала о том, что произошло в саудовском консульстве. В частности, уделяется пристальное внимание роли наследного принца. Появляется все больше новых вопросов: знала ли администрация США о планах наследного принца задолго до того, как убийство стало общеизвестным? В то же время 11 сенаторов направили Трампу письмо с требованием предоставить информацию о любых финансовых связях, которые он может иметь с Саудовской Аравией.

По словам обозревателя издания The Guardian Джонатана Фридланда, война в Йемене, роль архитектора которой приписывается наследному принцу Саудовской Аравии, является примером проецирования силы Эр-Рияда, также как и арест в 2017 году сотен потенциальных претендентов на власть в Саудовской Аравии. «Явная наглость убийства Хашогги в чужой стране, учитывая отправку в Стамбул оснащенной оборудованием для расчленения тела команды из 15 агентов, которую сменила другая команда со швабрами, уничтожившая улики до того, как турецкие власти смогли осмотреть помещение, говорит о том, что наследный принц дает понять, что он может безнаказанно убивать своих врагов», — пишет Фридланд.

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С другой стороны, Трамп сам же предупреждает о недопустимости разрыва отношений с Саудовской Аравией, указывая на военные контракты на поставку оружия. Кроме того, от его решения в значительной степени зависит возможность последующего роста цен на нефть. Трамп не проявил особого рвения в поиске виновных, скорее всего, он стремится подбодрить саудовский режим. Некоторые республиканцы стремятся поддержать позицию Трампа, утверждая, что Хашогги был очень сомнительным персонажем, учитывая его симпатии к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако директор Центра ближневосточной политики в Институте Брукингса Тамара Кофман-Уиттс придерживается иной точки зрения.

Она утверждает, что подобные заявления о Хашогги безнадежно гипертрофированы. По ее словам, «все это не означает, что «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это неопасная организация, принципы которой совместимы с демократией… те, кто хочет вручить Хашогги некую черную метку из-за его симпатий к «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), лишь выставляют на показ свое невежество с точки зрения истории Саудовской Аравии и региона в целом».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Тем не менее пока не ясно, какие геополитические последствия вызовет дело Хашогги. Изменит ли администрация Трампа свои традиционные отношения с Саудовской Аравией, которые Вашингтон укреплял с тех пор, как экс-президент США Франклин Рузвельт встретился с королем Саудовской Аравии Абдель Азизом ибн Саудом в феврале 1945 года на борту крейсера USS Quincy? Или международное возмущение достигнет крещендо только для того, чтобы утихнуть?