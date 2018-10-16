National Interest: Смогут ли США предотвратить новую «арабскую весну»?

Максим Исаев, , 07:05 — REGNUM

Теперь, когда Сенат, наконец, утвердил предложенную кандидатуру на пост помощника государственного секретаря США по делам Африки, настало время пересмотреть политику США на африканском континенте. Если на континенте не удастся создать условия для обеспечения экономического роста и формирования представительного правительства, то террористические атаки и дестабилизирующая миграция опустошат Европейский союз и Соединенные Штаты, пишет Ахмед Чарай в статье для издания The National Interest.

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Миграционные волны из Африки угрожают безопасности европейских союзников. Также опасность для ситуации в регионе могут представлять молодые арабы и африканцы, которые остались дома. Молодежные радикальные движения всё еще могут свергнуть американских союзников в арабских странах. Так называемая «арабская весна» еще не завершилась. Оглянувшись назад, в 2010 и 2011 годы, мы может вычленить две основные причины, которые привели к «арабской весне».

Одной из главных причин является демографическая ситуация в регионе. Арабское общество можно представить в виде пирамиды, небольшую верхушку которой представляет население старше шестидесяти лет, широкую среднюю часть — население, чей возраст варьируется между 30 и 60 годами, а обширное основание которой составляют люди в возрасте до 30. В таких странах, как Марокко, Алжир и Тунис лица до 30 лет составляют более половины населения страны. С другой стороны, важно подчеркнуть, что расширение возможностей для получения образования среди девушек снизило коэффициент рождаемости, однако это коэффициент упрямо держится выше двух детей на одну женщину детородного возраста. Короче говоря, коэффициент выше нормы возобновления населения, поэтому население продолжит расти в обозримом будущем, в то время как ЕС и большая часть индустриального мира сталкиваются с противоположной демографической ситуацией.

Экономические и политические факторы также способствовали возникновению «арабской весны». Арабы в возрасте до тридцати повсеместно требуют новых рабочих мест и экономического роста, более свободную экономику. Людям нужна работа, которая позволила бы им вступить в брак и обеспечить семью. Фундаментальные требования молодежи не изменились.

С другой стороны, изменилось руководство протестного движения. Ранее «Братьям-мусульманам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удалось оседлать протестную энергию во многих арабских странах. После того, как требования «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали носить более символический и религиозный характер, народная поддержка протеста испарилась.

Теперь молодежные движения вновь начинают формироваться в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. В цифровой среде ни у боевиков «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни у правительственных служб нет никаких рычагов давления. В результате виртуальные лидеры протестных групп в настоящий момент контролируют крупные массы людей младше 30 лет. Это растущая проблема безопасности, с которой сталкиваются некоторые арабские правительства.

Наиболее острые вопросы связаны с низким уровнем экономического роста и отсутствием рабочих мест. В то время как рост экономики Марокко и других стран Магриба составляет более 3%, уровень безработицы составляет выше 9%, а процент безработных среди людей моложе 30 — еще больше.

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Безработные демонстранты возвращаются на улицу, критика власти в социальных сетях продолжает нарастать. На фоне расширения внутренних беспорядков растет стремление к миграции в европейские страны. Арабским правительствам необходимо обеспечить условия, чтобы рост экономики был не менее 7%. Это позволило бы обеспечить молодых людей необходимой работой. Если США проигнорируют сложившуюся ситуацию в Африке, это может привести к серьезным последствиям. Число мигрантов, погибших в море, может увеличиться, также может возрасти число беспорядков в европейских странах. Если молодежные движения арабских стран потеряют веру в том, что демократия может предоставить им надежду и рабочие места, они вновь проявят интерес к исламскому экстремизму. Протестующие выйдут из социальных сетей и возьмутся за бомбы, которые могут взорваться в Касабланке или возле Белого дома.