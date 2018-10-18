В настоящий момент президент США Дональд Трамп решил отложить в сторону крупнокалиберные средства ведения торговой войны с КНР и взялся за скальпель, чтобы внести ряд хирургических изменений в торговые отношения между Вашингтоном и Пекином. В рамках иррациональной торговой войны с КНР такой подход может оказаться более эффективным, пишет Брук Сазерленд в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

Трамп планирует отказаться от 144-летнего почтового договора, который позволил китайским компаниям поставлять товары в Соединенные Штаты по значительно более низким ставкам, чем те, которые оплачивают американские фирмы внутри страны. Исходя из того факта, что Трамп в целом сосредоточен на разрыве торговых договоров с КНР, его администрация приняла решение отказаться от устаревших почтовых договоренностей.

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В рамках договора был создан так называемый Всемирный почтовый союз, который устанавливает размер почтовых пошлин. Национальные почтовые службы из 192 стран-членов взимают друг с друга плату за доставку международной почты и небольших пакетов. Идея состоит в поддержании эффективной системы обмена сообщениями со всеми странами, в рамках которой с развивающихся стран взимаются более низкие пошлины, чтобы поддержать их национальные почтовые системы. Здесь возникает двоякая проблема: эта система была создана для отправки писем, а не многочисленных пакетов с товарами; Китай слишком долго пользовался льготами, которые предоставляются развивающимся странам, поэтому получил огромное преимущество по отношению к американским компаниям в сфере торговли по Интернету.

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Почтовый договор между США и КНР позволил некоторым китайским интернет-магазинам предложить американским покупателям бесплатную доставку в США. Это просто абсурд. Получается, что американское правительство субсидировало китайскую торговлю через Интернет, в то время как американские предприятия сталкиваются с гораздо более высокими издержками при отправке товаров в КНР. Подобные структурные недостатки лежат в основе торговой войны Трампа против КНР. Вашингтон наконец-то предпринял наиболее эффективный политический шаг в рамках устранения структурных недостатков.

Критики введения пошлин против КНР редко оспаривают наличие фундаментальной проблемы: нечестно, когда США позволяют китайским фирмам выходить на американские рынки, а американским компаниям приходится сталкиваться с многочисленными препятствиями в КНР. Однако критики торговой политики Трампа не доверяют его методам. Трампу удалось бы добиться большего результата, если бы он выступил против КНР единым фронтом, в который вошли бы ЕС, Мексика и Канада, однако вместо этого он лишь усилил торговую напряженность между США и этими странами. К тому же до сих пор не понятно, какие именно цели преследует Трамп, когда дело касается Китая.

Расторжение почтового договора, в отличие от пошлин Трампа в отношении китайского импорта и практически всеобщих пошлин на импорт стали и алюминия, в меньшей степени связано с рисками и неблагоприятными последствиями для американских компаний. Компания Amazon может потерять часть своего китайского бизнеса, но, скорее всего, ей удастся восполнить потери благодаря развитию бизнеса отечественных розничных продавцов.

Pixabay.com USA vs China

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Расторжение почтового договора — это агрессивный ход, однако он принесет больше пользы американским компаниям, чем вреда. Работа в рамках Всемирного почтового союза — это медленный процесс, который пока не принес больших результатов. Всемирный почтовый союз находится под контролем Конгресса, который проводит заседания раз в четыре года. Конгресс уже пересмотрел некоторые элементы почтового договора с КНР в 2016 году, однако изменения носили более технический характер, а не фундаментальный.

Согласно установленным правилам, чтобы вывести страну из Всемирного почтового союза, потребуется год, в течение этого времени стороны могут обсуждать размер пошлин. Решение администрации Трампа о расторжении почтового договора с Китаем, в отличие от других торговых мер, принесет определенную пользу отечественным компаниям.