Global Times: Сближение между КНР и Японией – это прогулка по лезвию бритвы

Максим Исаев, , 08:00 — REGNUM

На прошлой неделе, 12 октября, правительства Японии и Китая объявили о том, что с 25 по 27 октября состоится официальный визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в КНР. Последний визит японского премьер-министра в Китай состоялся в конце 2011 года. Данный визит в Китай станет первым официальным визитом премьер-министра Японии за последние семь лет, что свидетельствует о растущем импульсе сближения между двумя азиатскими гигантами, пишет Чзан Юнь в статье для издания The Global Times.

Читайте также: Foreign Affairs: ЕС не сможет избежать санкций США, по крайней мере сейчас

Стремление Японии к улучшению двусторонних отношений вызвано как внутренними, так и внешними причинами. Абэ смог укрепить внутреннюю политическую базу благодаря успешному переизбранию в качестве лидера Либерально-демократической партии (ЛДП). Абэ был переизбран в третий раз. Под руководством Абэ ЛДП смогла три раза победить на выборах в нижнюю палату парламента и два раза на выборах в верхнюю палату. Абэ будет занимать свой пост до 2021 года.

Премьер-министр Японии не сталкивается с угрозой со стороны внутреннего политического соперника. Единственным конкурентом Абэ на прошедших выборах главы ЛДП был Сигэру Исиба, однако он практически не имел никакого политического влияния. Другой перспективный политик, бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который может прийти на смену Абэ, предпочел сделать ставку на внутреннюю преемственность, отказавшись от публичных выступлений против Абэ. Синдзиро Коидзуми, амбициозный политик и сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми, пока еще слишком молод. Он может стать лидером следующего поколения.

Японские оппозиционные партии разделены и не пользуются широкой поддержкой избирателей. Недавний опрос Nikkei показывает, что уровень поддержки всех оппозиционных партий Японии составляет менее 10%, в то время как уровень поддержки ЛДП составляет 48%.

В 2012 году Абэ во второй раз стал премьер-министром Японии, отчасти благодаря отстаиванию решительной политики в отношении КНР. Однако в настоящее время необходимость в жестком отношении к КНР снижается. Абэ мог бы углубить китайско-японские экономические отношений. Выступление США против глобализации также побуждает Японию к сближению с КНР.

Сближение между КНР и Японией можно только приветствовать, однако Токио необходимо проявить осторожность. Несмотря на меняющееся отношение японского руководства к КНР, есть два фактора, которые могут воспрепятствовать продвижению китайско-японских отношений.

Во-первых, неясно, как США отреагируют на быстрое улучшение отношений между Японией и Китаем. США начали торговую войну против КНР, Вашингтон также стремится защитить интеллектуальную собственность американских компаний, работающих в Китае, противостоять деятельности КНР в Южно-Китайском море и помешать реализации инфраструктурной инициативы «Один пояс и один путь».

США ожидают, что Япония как один из самых важных союзников Вашингтона присоединится к походу против КНР, в противном случае Токио следует подготовиться к возможным последствиям. Абэ заявил, что американо-японский военный альянс является краеугольным камнем отношений между двумя государствами. В последние несколько месяцев Абэ неоднократно заверял президента США Дональда Трампа в своей приверженности альянсу. Японии, вероятно, придется найти определенный баланс в отношениях с США, пытаясь выяснить, как далеко Токио может зайти в укреплении отношений с КНР.

Читайте также: Asia Times: США и Китай оказались на грани войны в Южно-Китайском море?

Вторым фактором, который может затруднить сближение между Пекином и Токио, является мнение японской общественности, которая в значительной степени негативно относится к расширению отношений с Китаем. Когда стало известно о том, что Абэ совершит официальный визит в КНР, аналитический центр Genron NPO опубликовал результаты опроса общественного мнения, согласно которому 42% китайских респондентов положительно относятся к Японии. Однако 86% граждан Японии заявили, что они негативно относятся к КНР. В этом смысле социальная основа двусторонних связей остается хрупкой.

Китай и Япония — это две наиболее важные страны в Восточной Азии, поэтому хорошие двусторонние отношения между Токио и Пекином имеют существенное значение для регионального мира и процветания. Не следует упускать возможность для улучшения китайско-японских отношений. В то же время страны должны вести себя крайне сдержанно и проявить осторожность, а не кричать о сближении на каждом углу.