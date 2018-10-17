Густая черневая тайга почти заканчивается, и одна из главных рек многоликого Алтая течет среди тревожащего своим безмолвием горного урочища. Уже видны ледники Белухи, и где-то неподалеку казахстанская граница, а Катунь здесь превращается в ручей. Капли промозглого дождя бьют по лицам сибиряков, и они разворачивают свои лодки обратно. Моторы ревут, и вскоре группа промокших и замерзших мужчин летит по узкому каньону. Так отдыхают горожане из Новосибирска, о чём пытается рассказать Сергей Долгушин в короткометражном фильме под излишне длинным названием «Туда, где начинается река Катунь. На лодках к горе Белуха» (смайлики из заголовка убраны).

Цитата из к/ф «Туда, где начинается река Катунь. На лодках к горе Белуха». реж Сергей Долгушин. 2018. Россия Катунь

После недавно вышедшего эпоса Дмитрия Васюкова «Счастливые люди. Алтай: Другая жизнь», к любым картинам об Алтае подходишь с ожиданием и напряжением. Сердце просит красоты, а сознание предчувствует эстетический и смысловой суррогат. Ведь интернет завален результатами съемок с вводящим в заблуждение заголовком «фильм о …», демонстрирующих сопение туристов в дергающихся кадрах. Сергей Долгушин показывает не повседневную жизнь Алтая, а бурлящие реки. Гористые места Западной Сибири, которые начинающиеся не так далеко от мегаполиса на Оби, где он живет, дают прекрасную возможность для этого.

Цитата из к/ф «Туда, где начинается река Катунь. На лодках к горе Белуха». реж Сергей Долгушин. 2018. Россия На лодке

Та история, что сохранилась в минутах «Туда, где начинается река Катунь», началась в последние жаркие недели сибирской осени. Остались позади дороги Алтая, вдоль которых чередуются русские и алтайские поселения, но еще грело солнце и зеленели леса. Новосибирцы накачали свои импортные моторки и ушли против течения Катуни — реки, разрывающей мосты, топящей людей и регулярно меняющей цвет вод, от мутно-серого до бирюзового. В глуши Усть-Коксинского района реку, имя которой переводится с алтайского как «Хозяйка», местами можно перейти вброд. Но и там она гремит порогами и скорее лишит человека жизни, стоит только оказаться в ее объятиях. По берегам изредка встречаются кострища, но чабанов что-то не заметно. Виднеется ледник Геблера, и пора домой; зима неторопливо готовится лечь на пожухлые травы Катунского хребта.

Назвать короткометражку «Туда, где начинается река Катунь» работой самородка нельзя. В фильме увидим интимную часть Алтая и рождающуюся Катунь, столь не похожую на популярные ее виды у Чемала, снять которую суждено не каждому. Да и сам осенний Алтай — это произведение искусства, созданное природой. Но Сергей Долгушин создал забитый плохими кадрами, излишним бытом и длиннотами походный видеоотчет, в котором иногда лучше бы было не накладывать музыкальную дорожку, а оставить зрителя наедине с силами природой. Для мужиков в гараже под алкоголь — самое то. Блогеры, кажется, фильмы не снимают. Хотя местами было любопытно посмотреть, хотя бы потому, что ленивые федеральные телеканалы дальше Чуйского тракта не суются.