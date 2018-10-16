Памир в кадре самый настоящий — теряющиеся тропы вжимаются в крутые и осыпающиеся склоны, и реки проносят вниз бурлящее и грязное месиво, а лавина срывается по кулуарам, доставая своим снежным облаком до палаток. И зачастую, чтобы утолить жажду, в тех горах приходится откапывать воду, а свежие медвежьи следы на человеческих стоянках делают опасную экспедицию еще более тревожной. Но команда из уроженцев трех стран день за днем движется к высочайшему пику Памира, уходя в зону кислородного истощения и нестабильных снегов. Фильм пензенского «снежного барса», альпиниста и музыканта Владимира Чистикова, так и называется — «Вперед к Коммунизму».

Цитата из к/ф «Вперед к Коммунизму». реж Владимир Чистиков. 2016. Россия Вперед к Коммунизму

Этот русский фильм представляет собой на редкость восхитительное и уравновешенное сочетание невероятных кадров, скупых диалогов, трудности маршрута и солнечной погоды. «Вперед к Коммунизму» по-настоящему дает представление о зове труднодоступных гор, прочувствовать силу которых доступно лишь альпинистам. И такой близкий, но и далекий для зрителя Памир в кинокартине Чистикова не замыкается в мире режущих глаза белизной ледников и пиков высочайших гор «нашей» Средней Азии. И многодневное восхождение туда, откуда надо еще спуститься живым, не получив летящий из-за солнцепека камень и не попав под лавину, — это только часть памирской истории пятерых упорных мужчин из России, Украины и Казахстана.

Памир в кинокартине «Вперед к Коммунизму» — это не только базовые стоянки альпинистов на Памирском фирновом плато, где выжидают окно в неустойчивой погоде, а единственная вода — та, которую вытопят в котелке из замерзшего состояния. Это и его трех и четырехтысячные хребты по пути к горе, где сыпуха и каменный хаос день за днем чередуются с лесными оазисами и альпийскими лугами, такими уютными для стоянок усталых альпинистов. Но тамошние тропы — это нечто устрашающее, то, что едва втоптано в склон, далеко внизу которого, в ущелье, кипит коричневая от извести река Муксу. Многие водники погибли в ее водах, разговаривающих с камнем.

Горы растут: свистит «кирпичами» перевал Курай-Шапак, провешиваются веревки, работают с жумаром, и вновь веревки. Брода нет, а нужна переправа, над очередным бурлящим потоком цвета цемента. И чем выше, тем больше белого цвета — по периметру ледники, таящие в себе трещины, а скалы только местами пробиваются сквозь белоснежный покров, и все ближе облака. На пики Коржевской и Коммунизма уже пробиты тропы, висят веревки, и ураганы, и лавины все-таки не накрывают группу, ползущую к заветным отметкам в 7105 и 7945 метров. Пик Коммунизма два десятилетия как переименован мнительными таджиками, но на это не обращают внимания — его имя в истории альпинизма, а выше него уже Гималаи. Вершина означает красные от мороза лица, физическое истощение и абсолютное удовлетворение; а «дурные мысли» вернуться в человеческий мир по ледникам и моренам, заканчиваются вертолетом.