Экстрим. Гималаи, Памир и Алтай: выжившие и погибшие

Михаил Пустовой, , 15:49 — REGNUM

Сложнейшие траверсы, гигантские ледопады, летящие на голову камни, бескислородные восхождения, голодные ночевки на скальных полках и другие истории о жизни в горах на грани человеческих возможностей. Обо всем этом рассказывается на трехстах страницах нового, уже двенадцатого, номер альманаха «Лед и пламень». Редколлегию издания ордена «Эдельвейс» представляет группа известных в мире альпинистов-высотников: И. Ашурлы, И. Мешков, В. Неворотин. В. Шатаев.

Многих героев альманаха, тех, кто днями шел посреди мира снега и камня к далеким вершинам с причудливыми названиями — уже нет в живых. На склонах восьмитысячника Лхоцзе погиб блестящий альпинист-стратег Владимир Башкиров — сердечный приступ. Издание публикует замечательные записки Башкирова о первых русских экспедициях в Гималаи, туда, где воздух разряжен, а применить страховку не всегда возможно. Русские, поздновато появившись в регионе, стали первопроходцами сложных маршрутов в Гималаях; но цена этому была дорогой.

Высотный альпинизм без самоцензуры обрисовывает Владимир Стеценко в статье «Южная стена Пика Коммунизма: вид изнутри». Речь пойдет о не состыковках в официальных отчетах альпинистских чемпионатов СССР, героическом упрямстве и вообще о том, что не попадает в прилизанные репортажи. Пик Коммунизма и его южная стена «огромная, крутая и страшная» — это славный альпинистский бренд; ныне вершина переименована самостийным режимом Таджикистана в честь непонятно кого.

Не обойден вниманием и Тянь-Шань; об изнурительном штурме пика Победы подробно рассказывает крымчанка Эльвира Насонова в очерке «Ненужные победы»: «выйдя на пологое место, я вдруг увидела тело замершего альпиниста. Он полусидел, а на скрюченном пальце висела металлическая кружка». Технически сложное прохождение новосибирцами «Креста Ушбы» в Грузии описывает Игорь Мешков; а о невероятном траверсе томичами Белухи на Алтае вспоминает Валерий Меньшиков — тогда полуголодная и промерзшая группа спустилась без потерь только чудом.

Многолюдным, благоустроенным и несложным для профессионалов вершинам Альп и Скандинавии адресованы репортажи Игоря Балабанова. Также на страницах альманаха отчет об экспедиции скалолазов в экзотическую Венесуэлу; русский Александр Кленов первым поднялся свободным лазаньем по отвесным стенам плато Тепуи, с которого ниспадает километровый водопад Анхель. В общем, «Лед и пламень» — это альманах об искусстве состязания человека с невероятными препятствиями.