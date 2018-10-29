Бродить днями по болотам Кольского полуострова, радоваться редко клюющему хариусу и отказаться погостить в засекреченном Североморске, и ломать голову, где холоднее — в Екатеринбурге или в Мурманске. Фильм Олега Приходько рассказывает об опыте изучения Мурманской области через призму путешествия автостопом и прозябания в бюджетной палатке. «Дыхание Кольского» — это амбициозная картина, где автор пытается узнать сразу, как и о некогда поморском Терском береге, так и увидеть испещренный окопами Рыбачий полуостров, и познакомиться с саамской культурой. Но при этом он так и не прочувствует Мурманска.

Цитата из к/ф «Дыхание Кольского». реж Олег Приходько. 2017. Россия

Дыхание Кольского — путешествие на Кольский полуостров

Смотреть, каким наш Мурманский край изображают впервые его посетившие люди — это занятно. Иногда это забавно, подчас не впечатляет, а бывает немного наивно или же откровенно скучно. Возможно, точно так же кто-то подумает на Аляске о летней кинозарисовке Приходько «Мои 40 дней на Аляске», которая для нас, в России, оказалась очень интересной. Впрочем, о «Дыхании Кольского» — в этом фильме екатеринбургский путешественник еще не пытается экспериментировать с интервьюированием встречных, что делает картину более эгоцентричной, но и избавленной от неловких пауз и лишних вопросов.

Vk.com/album7774610_246898441 Олег Приходько в Хибинах

Мурманск у путешественника — мимоходом — залитый солнцем и аккуратно европейский; привычка некоторых горожан выбрасывать мусор из окна на улицу проходит мимо Приходько. Но зато его кормят шашлыками североморцы в тундре и зовут в свой город, что приводит его в восторг; в этом месте наш заполярный зритель уловит шутку, ведь туризм в ЗАТО — это огромный штраф. Забавен поход в Хибины и Ловозерские горы — унылая грунтовка, тонущая в болоте тропа и только два пройденных перевала, а как награда — рыбалка на популярном Сейдозере. И ради этого минимума ехать издали к нам? Впрочем, автор подчеркивает, что ошибался, подчас избегая смотреть интересное, и умудрился не найти среди гоковских отвалов Кольскую сверхглубокую скважину.

Олег Приходько Полуостров Средний, Мурманская область

Гармонично ложится на глаза часть фильма о Терском береге, где Приходько бродит по селам, основанным поморами, а в случае Колвицы — карелами. Там густая по мурманским меркам тайга спускается по камням и ягельным полям к песчаным пляжам и заливам чуть солоноватого Белого моря, где в тонях слишком много охотников за горбушей, а упадок сельской жизни не так и очевиден пришлому человеку. С окрестностей Кандалакши Олег Приходько начал свое путешествие, и на них же и закончил, рассматривая свое исхудавшее лицо в окне вагона под перестук колес поезда.