Сага о Гарри Поттере — сегодня всемирно известное литературное произведение. Издание семи книг длилось десятилетие; чуть позже эстафету поттеромании подхватила киноиндустрия, выпустив восемь экранизаций с культовыми британскими актерами. Популярность к серии пришла не сразу: общество редко проникается безусловной любовью к обычным детским сказкам. В ноябре же ожидается мировая премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» (сиквел спин-оффа серии кинолент о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают»). Как изменилась история мальчика-волшебника и почему она обросла фанатским сообществом во всех уголках планеты?

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Гарри Поттер

Когда Джоан Роулинг в 1995 году составляла из записей на салфетках первую рукопись «Гарри Поттера», она вряд ли надеялась, что спустя 23 года будет всемирно известной писательницей и одной из самых богатых женщин мира. Однако теперь на ее творчестве сформировано целое поколение — тех самых миллениалов, детей 90-х и нулевых.

Парадокс: когда книги только появились в России, о них толком никто не знал. Более того, жестокие дети частенько травили тех, кто открыто верил «в эти дурацкие сказки про чудеса». Читать о магах, мечтать о письме из Хогвартса (которое обязательно должно прийти, когда исполнится 11 лет) и воображать, будто шариковая ручка — это волшебная палочка, нужно было втайне. Иначе тебя посчитают глупым малышом, который еще не вырос (и что, что тебе всего 9−10−11 лет, ты же уже должен повзрослеть и перестать верить в Деда Мороза, как мы все. А не будешь, так мы тебя сейчас побьем и жизни не дадим, — увы, элементы буллинга в школах неискоренимы). Ты мог быть крутым парнем, но «Гарри Поттера» хранить под подушкой и никому не рассказывать (прямо как о бойцовском клубе) — для поддержания имиджа.

Люди, увлеченные фэнтези, в принципе, часто становились жертвами стигматизации со стороны коллектива как недостаточно серьезные, недостаточно понятные обществу. Научную фантастику при этом массы более-менее принимали, мирясь с жанром, но если в сюжете были ведьмы и колдовство, то в читателе сразу видели угрозу: он был нетипичен, непонятен, не поддавался мейнстримам, а значит — был опасным внесистемным элементом. Конечно, так было не всегда, но поначалу такая тенденция прослеживалась. Кто в здравом уме будет мечтать об эльфах и драконах? То ли дело — космос, инопланетяне… Единственным исключением, воспринимаемым толпой, был Джон Р. Р. Толкиен — «лучшее фэнтези всех времен и народов», история о хоббитах, назгулах и кольце Всевластия.

Цитата из к/ф «Властелин Колец: Братство кольца», реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Хоббиты

Теперь у Леголаса на пьедестале книжной славы появились могущественные соперники. Сага о мальчике-волшебнике уже 11 лет как закончена (не берем в расчет спектакль «Гарри Поттер и Проклятое дитя», так как сценарий был написан в соавторстве), в сеть сливают тизеры новых игр про школу магии, а крупные гипермаркеты вроде «Ленты» раздают за покупку товаров маленькие фигурки с героями истории.

Некоторые школы вносят творчество Роулинг в списки тем для сочинений, а магазины массмаркета выставляют на прилавки тематические капсулы одежды — с принтами-заклинаниями, значком «молнии», как на лбу у Гарри Поттера и символами «Даров смерти».

Идешь по Невскому проспекту и встречаешь по пути счастливых людей в полосатых шарфах по цветам факультетов магической школы или в толстовках с гербом Хогвартса. На молодежных ярмарках тоннами скупают «стафф» — предметы декора и быта с любимыми героями.

Кто-то скажет, мол эта перемена произошла из-за скорого выхода фильма «Фантастические твари и где они обитают-2». Кто-то скажет, что писательница решила заработать еще деньжат, продолжая франшизу. Но в этой гипотезе есть нелогичное звено: популярный продаваемый мерч основан не на истории непутевого волшебника-зоолога Ньюта Скамандера.

Люди вспоминают именно мальчика со шрамом, люди хотят возвращаться в Хогвартс. Они больше не стесняются своих предпочтений, могут дать отпор обидчикам и с гордостью носить элементы субкультуры, которую раньше остервенело скрывали. В конце концов, у них появляются собственные деньги и вместе с ними — покупательская способность; а там, где есть спрос, рождается и предложение. У нашего поколения — 25−30-летних — есть потребность в маленьких чудесах.

В мире, который для многих стал коконом, скрывающим жестокую реальность; мире, который помог скоротать одиночество; который олицетворял тепло семьи и дружбы.

rmkoske Косплей

Одна из самых популярных цитат романа — диалог между профессором Дамблдором и профессором Северусом Снейпом о длительной верности и чувстве любви последнего— как нельзя кстати передаёт наше отношении к серии:

— Спустя столько лет?

— Всегда.

«Гарри Поттер» становится живой классикой литературы не только из-за чистого британского языка со множеством отсылок к фольклору, но и благодаря тому, что с помощью этих книг выросло целое поколение.

Первый том — о поисках философского камня, — олицетворяет детскую сказку для младшего школьного возраста. Когда маленький Гарри попадает в волшебную школу, ему 11 лет. С выходом каждой книги он становится на год старше: дети, читающие о его приключениях, тоже взрослеют, и Роулинг приходится разделять детские, подростковые и общечеловеческие проблемы.

Как и в реальной жизни, читатель постепенно сталкивается с вопросами верности и дружбы, любви и предательства, добра и зла. Вместе с тем приходят и усложненные темы: зависть (которую может испытывать даже близкий друг), война (которая не щадит никого — даже невинную сову Буклю, спутницу волшебника), угнетение рас (домовые эльфы веками выполняют за магов грязную домашнюю рутину), классовое неравенство (аристократический род Малфоев противопоставляется потрепанным жизнью, но добрым Уизли), нацизм (война, начатая Гриндевальдом, за «чистоту магической крови»). С возрастом обращаешь внимание на эти актуальные темы, затронутые, казалось бы, в детской серии книг.

Теперь выходят «Фантастические твари и где они обитают»: серия рассказывает об историях, происходящих задолго до рождения действующих героев поттерианы. Что интересно, первый фильм (а судя по трейлерам, и второй) абсолютно не рассчитан на младшеклассников, да и главному герою явно больше 20 лет. Роулинг продолжает выращивать поколение: мы — ее целевая аудитория — стали старше и теперь можем воспринимать проблемы не только личности, но и целого общества. В сюжете поднимаются вопросы гражданской войны, свержения политического режима, захвата власти, насилия в семье; начинается история Первой магической войны (очень похожей на Вторую мировую — за чистоту крови, «ради общего блага»).

Цитата из к/ф «Фантастические твари и где они обитают», реж. Дэвид Йейтс. 2016. Великобритания, США Маги

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Более того, Роулинг поднимает щекотливую тему ЛГБТ-сообщества, рассказывая о предпочтениях Альбуса Дамблдора (директора Хогвартса и хорошо известного нам персонажа): правда, делает она это, скорее, в рамках фанатского сообщества; еще неизвестно, отразится ли эта линия в кино и как будет воспринята публикой (изначальное заявление о гомосексуальной ориентации волшебника обросло негативными критическими отзывами).

«Гарри Поттер» и создаваемый вокруг него магический мир с нами еще надолго. В планах писательницы — растянуть «Фантастических тварей» на пять частей, а после, возможно, снова вернуться к волшебному миру с еще одной заковыристой историей — возможно, затрагивающей проблемы нас — уже 35−40-летних.

Сказки нужны всем, даже взрослым. Особенно взрослым: офисным клеркам, усталым мамам, нервным бизнесменам. Реализм нашей жизни не оставляет возможности выдохнуть, взять паузу. Бесконечный бег должен проходить мимо чек-пойнтов. Один из них — магическая вселенная.

И здесь культура масс как бы улыбается и говорит нам: «Добро пожаловать в Хогвартс. С возвращением».