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Утечка в сети: ролик о новой игре в мире «Гарри Поттера»?

Техника

События игры будут происходит в 19 веке

Бристоль, Великобритания, 2 октября 2018, 11:07 — REGNUM  В сети появилось видео игрового процесса новой игры во вселенной «Гарри Поттера». Короткий отрывок тизера неанонсированной ролевой ААА-игры (неформальный термин, обозначающий класс высокобюджетных компьютерных проектов) появился на портале Reddit .

О проекте пока мало что известно. Официально нет никакой информации о компании-разработчике и сроках его выхода. Есть данные лишь о том, что игра выйдет в жанре RPG (ролевая игра) от третьего лица.

В описании к видео указано, что события новой игры о мальчике-волшебнике будут происходить в 19 веке в школе волшебства Хогвартс. Под управлением игрока окажется новый ученик, только что открывший в себе магический талант. Вместе с профессором Элезаром Фигом ему предстоит раскрыть ряд таинственных происшествий, случившихся в школе.

Предполагается, что разработкой проекта занимается либо Avalanche Software, либо Rocksteady Studios. Дело в том, что в апреле 2017 года СМИсообщали, что студия Avalanche занимается разработкой высокобюджетной игры во вселенной «Гарри Поттера».Как ожидается, здесь будет возможность редактирования элементов персонажа и особая система обучения заклинаниям.

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Компьютерные игры
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