Дальневосточники всё больше путаются в заявлениях федеральных структур, отвечающих за развитие Дальнего Востока. Так, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, продолжая отстаивать позицию переноса столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток, заявил, что в плане инвестпривлекательности Хабаровск значительно уступает Владивостоку. Между тем в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, который был к тому же представлен на Петербургском международном экономическом форуме, содержится информация прямо противоположная: Хабаровский край единственный из регионов Дальнего Востока, вошел в топ-20 российских регионов по инвестпривлекательности, заняв 18 строчку и оставив далеко за бортом Приморье, которое в этом рейтинге занимает только 76 место. Кому должны верить дальневосточники, для которых развитие региона — вопрос не праздный?

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Читайте также: Дальневосточники полпреду Трутневу: «Займитесь реальным развитием региона»

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Но речь сейчас не о переносе столицы, а о том, как именно полпред президента на Дальнем Востоке аргументирует эту инициативу.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Так, в интервью ТАСС Трутнев заявил следующее:

«Это связано с объективным развитием территории, нам нужно видеть, куда стекаются инвестиции, где больше потенциал в будущем. Хабаровск — трудовой регион, я глубоко уважаю людей, живущих в Хабаровском крае. Но там практически нет новых крупных инвестиционных проектов. Там сейчас идёт обсуждение строительства целлюлозно-бумажного комбината. Вот, собственно, и всё. Пока не улучшилось положение дел в Комсомольске-на-Амуре, хотя мы вкладываем достаточно существенные средства в то, чтобы Комсомольск-на-Амуре поднялся с точки зрения условий жизни людей. Планировалось построить дороги, набережную, возвести инженерную школу, театр. Руководство области (имеется в виду Хабаровский край, прим. ИА REGNUM ) говорило нам, что в городе будет размещено производство комплектующих для производства самолётов, но ничего не возникло, пока ничего никуда не сдвинулось. Поэтому, да, в динамике ситуация довольно сильно изменилась. Владивосток, Приморский край сегодня развиваются быстрее. Наконец, все мы прекрасно понимаем, что именно Владивосток — это «восточные ворота России».

Трутнев также отметил, что Приморье превосходит Хабаровский край в 5−10 раз по различным показателям в сфере инвестиций — в Хабаровском крае реализуется 83 проекта на сумму в 251 млрд, а в Приморье, по версии полпреда, 879 проектов на сумму в 1,8 трлн рублей.

Согласно Национальному рейтингу инвестиционной привлекательности, в 2018 году Хабаровский край стал единственным регионом Дальнего Востока, попавшим в топ-20: в первой «двадцатке» он занимает 18-строчку. Приморье же, между тем, находится на 76 месте. Рейтинг был представлен на площадке Петербургского международного экономического форума, прошедшего в мае 2018 года. Тогда же глава АСИ Светлана Чупшева отметила успехи Хабаровского края в росте инвестпривлекательности.

«Это результат совместной работы всех органов власти, особенно на местах. Нам удалось разрушить стереотип, что регионам Дальнего Востока в силу своей удаленности и климатических особенностей не удастся конкурировать с центральными. Но Хабаровский край уже в 20-ке лучших по стране», — сказала руководитель АСИ.

Читайте также: Почему не развивается Дальний Восток? Может, пора спросить у дальневосточников?

Но, возможно, попадание Хабаровского края в топ-20 инвестпривлекательности регионов России было связано с приближающимися выборами губернатора края и призвано было сработать на имидж теперь уже бывшего главы региона Вячеслава Шпорта? Будем честными — такое порой случается…

Сергей Кременский ИА Красная Весна Хабаровск

Однако выборы прошли. Новым губернатором Хабаровского края стал Сергей Фургал. И уже в ходе встречи с ним руководитель дальневосточного представительства АСИ Ольга Курилова подтвердила выигрышные по сравнению с Приморьем инвестиционные позиции Хабаровского края.

«Хабаровский край практически по всем позициям стал пилотным регионом. Именно здесь нам удалось выстроить правильную систему всех органов власти, ориентировать её на инвесторов. Мы реализовали в крае упрощенный режим «одного окна», когда бизнес может получить максимум услуг в одном месте», — отметила Ольга Курилова.

Сергей Фургал в ответ сообщил, что в крае будет уделяться повышенное внимание малому бизнесу, новые проекты могут появиться в сельскохозяйственной сфере, которой власти региона будут уделять особое внимание.

В данной ситуации интересен вовсе не вопрос переноса столицы. Этот-то вопрос как раз и не интересен. Единственное, чего добился полпред — он сумел обидеть очень многих жителей региона. Когда врио главы Приморья заявил о желании перенести столицу во Владивосток, это было воспринято нормально — Олег Кожемяко, как руководитель Приморского края, обязан хотеть всего самого лучшего для своей территории. И ответ губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — «пусть попробуют» — это тоже нормально. Конкуренция равных — это всегда нормально.

Ldpr.ru Сергей Фургал

А вот вмешательство полпреда Трутнева хабаровчане сочли грубостью и «местью за неправильные выборы».

Но в данной ситуации интересно совсем другое: а кому, собственно, должны верить дальневосточники — хабаровчане и приморцы? Полпреду Трутневу, который говорит, что Хабаровский край в инвестиционном плане не привлекателен, а Приморский, наоборот, впереди планеты всей? Или они должны верить АСИ, которое утверждает обратное? Для дальневосточников вопрос не праздный — от этой самой инвестпривлекательности зависит уровень их жизни, качество жизни, рабочие места, новые школы и больницы, хорошие дороги. Так какой из версий верить?

Честного ответа на этот вопрос — нет.

Читайте также: Глава Общественной палаты РФ: «Где успехи в развитии ДФО? Мы их не видим»

По итогам форума «Сообщество», прошедшего на Сахалине, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов сказал, что Дальний Восток был и остался для федеральной бюрократии «дальним».

"На мой взгляд, одна из проблем в том, что чиновники, бюрократия, так называемые «элиты» (в большинстве своем) не чувствуют страну и не понимают её. Именно поэтому Дальний Восток для них был и будет дальним. И это касается не только Дальнего Востока — вся страна для них «дальняя». Именно поэтому не идут национальные программы и проекты. Они разрабатываются, деньги выделяются, структуры создаются, иногда они (программы) даже выполняются. Правда, не учитываются в них люди и их интересы. Нет, интересы отдельных граждан, этих самых «элит», скорее всего, учитываются и обеспечиваются, а вот остальных — вряд ли. С остальными не советуются, их интересы не учитываются, их не спрашивают. А потом «элиты» удивляются: что же произошло на выборах осенью этого года? Президент им уже давно говорит, вы что, сидя в кабинетах, лучше знаете потребности людей? Идите в народ. Но они не идут, мало того, еще и вводят президента в заблуждение своими докладами (не скажу, что сознательно обманывают, возможно, они считают, что им подготовили правдивые отчеты, и они сами искренне заблуждаются)», — привел слова Александра Точенова портал «Выбор народа».

Константин Иванов, Вениамин Брискин. Ближе к жизни, к живому делу! 1954

Как сообщало ИА REGNUM, манипулирование с цифрами и фактами по инвестпривлекательности регионов Дальнего Востока со стороны федеральных чиновников, отвечающих за развитие ДФО, не впервые шокирует дальневосточников. Так, в апреле 2018 года полпред президента в ДФО Юрий Трутнев обвинил дальневосточных губернаторов в том, что они не смогли сделать свои субъекты инвестиционно привлекательными.

«Позиции ДФО настолько плохи, что ниже падать уже некуда», — заявил полпред.

Между тем в тот самый день, когда Трутнев это заявил, на сайте Минвостокразвития была размещена информация, сообщавшая о том, что Дальний Восток по инвестпривлекательности, напротив, впереди всех регионов России.

«На Дальнем Востоке в 2017 году зафиксирован беспрецедентный рост инвестиций в основной капитал. Дальний Восток является лидером по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток показал рост прямых инвестиций на 17%, что составило 117,1%, когда в среднем по России этот показатель равен 104,4%. На Дальнем Востоке — лучший показатель в стране», — сообщало Минвостокразвития в апреле 2018 года.

Так Дальний Восток процветает? Или не процветает? Дальневосточники считают, что их регион стагнирует, и голосуют ногами. Или руками — на провальных выборах.

Но федеральные чиновники продолжают удивлять изумительной «гибкостью» цифр, которые меняются в зависимости от… политической необходимости?