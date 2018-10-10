Дальневосточники полпреду Трутневу: «Займитесь реальным развитием региона»

Хабаровск, , 11:25 — REGNUM «Местью» за победу на губернаторских выборах кандидата от ЛДПР Сергея Фургала со стороны полпреда Юрия Трутнева назвали жители Хабаровского края заявление о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Жители других дальневосточных регионов высмеивают перетягивание столицы «туда-сюда» и предлагают свои варианты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На популярном в Хабаровском крае портале ДВ-Хаб люди обсуждают заявление полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева о переносе столицы Дальнего Востока в Хабаровск:

«Месть за Фургала. Ну-ну…»

«Хабаровчане припомнят власти этот шаг в следующем году, прокатив «Единую Россиию» на выборах в Краевую думу. Много мандатов для единороссов точно не найдется».

«Спасибо Шпорту за все его «проекты», которые он 9 лет делал. Это еще раз говорит о том, что его работа была неэффективной!».

В обсуждении принимают участие и приморцы:

«Смотрим, у вас, наши бедные и убогие хабарьевцы все совсем плохо, да? Какая вы столица? Вы — грязная деревня на берегу вонючей реки».

Тут стоит сделать отступление и вспомнить, что накануне первого тура выборов губернаторов, как в Приморье, так и в Хабаровске, именно приморцы вызвали неоднозначную реакцию воспитанных и консервативных хабаровчан рекламным роликом с оскорбительным слоганом «Голосуй или вали в Хабаровск».

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Хабаровчане поначалу пытались свести всё к шутке, однако позже в социальных сетях всё же появились комментарии:

«Видимо, ни филиал Мариинского театра, ни филиал Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи так и не смогли сделать из приморцев цивилизованных людей. Может, в Эрмитаже пора что-то менять? 90-е из Приморья никуда не ушли — всё те же повадки», — писали хабаровчане.

Однако были и другие комментарии:

«Ребята, хабаровчане, приморцы! Не ведитесь вы на это! Перед выборами в сети сидят тролли и вносят смуту. Они думают, что так они помогают своим кандидатам выиграть выборы. Что нам, дальневосточникам, делить-то?! Давайте оставаться людьми хоть на выборах, хоть после!».

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Так называемая «столица Дальнего Востока» — статус весьма эфемерный. Никакого конституционного значения он не имеет. Это просто административный центр федерального округа. В нём расположены административные учреждения — представительство Генеральной прокуратуры, полпредство ДФО, где, надо заметить, полпред Трутнев бывает нечасто, предпочитая «решать вопросы» из Москвы.

«А чего все так всполошились из-за переноса столицы? Можно подумать, Хабаровск, будучи столицей, что-то хорошее видел. Вы когда-то ощущали себя жителями столицы? Ведь всё равно львиная доля всего всегда доставалась Приморью — неважно, выборы там или нет, хороший там губернатор или плохой. Просто Юрий Петрович очень любит море. А Хабаровский край Юрия Петровича — нет».

«Хотелось бы сказать Юрию Петровичу: не надо нам тут войну разжигать, на Дальнем Востоке! У нас итак вашими стараниями всё плохо! Владивостоку вон без всяких выборов к саммиту АТЭС отвалили 700 млрд, а потом в отчетах написали, что вложили деньги в развитие Дальнего Востока. С такими «стараниями» можно столицу ДФО хоть на Чукотку переносить — результат будет такой же!».

«Трутнев заявил, что Приморье впереди планеты всей по инвестициям. Что на 1,8 млрд рублей реализуется проектов. А чего ж у них бюджет такой тощий? А чего народ оттуда валит, аж пятки сверкают? И не Трутнева ли вина в том, что люди уезжают с Дальнего Востока! Менять надо полпреда! Этот — не справился! Один провал на другом, дальневосточники его уже просто не переносят!».

«Переносите, товарищ Трутнев, что хотите и куда хотите. Только начните уже заниматься реальными делами, наконец!».

«В такие тяжелые кризисные времена заниматься столь явными глупостями — какими-то там переносами региональных столиц — полнейшая чушь. Особенно впечатлила фраза «Рабочая группа изучит вопрос о переносе». Это чтоб формальный переезд чиновников выглядел более прилично, что ли? Это что — приведет к развитию Приморья? Хабаровский край уже развили, низкий поклон вам за это, Трутнев! Сейчас за Приморье возьмутся. Главный вопрос: сколько наших с вами бюджетных средств возьмут и потеряют при переносе столицы и кто, и сколько на этом заработает? Зачем?! Неужели вы не можете просто развивать Приморье и все другие регионы?».

«Месть. Взяли и наплевали в душу всем жителям Хабаровского края. Дело не в переносе столицы — дело в отношении к людям, в уважении, вернее — в полном отсутствии уважения».

«Это что за политика полпреда президента?! Сталкивание лбами жителей Приморья и Хабаровского края?! Это вообще за гранью уже просто! Самые низкопробные методы использует!».

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Ситуацию с перетягиванием столицы ДФО «туда — сюда» высмеяли в социальных сетях и жители других регионов. Так, жители сахалинского Корсакова обратились к Юрию Трутневу с просьбой сделать их город столицей ДФО.

«Корсаков готов стать столицей ДФО. По самоощущению мы давно столица ДФО. Корсаков был заложен в 1853 году, раньше Владивостока и Хабаровска. Ничего не делая, местные власти стремятся сохранить историческую аутентичность мегаполиса. Про Корсаков все власти забыли намного раньше, чем про Владивосток и Хабаровск. Корсаков встает на час раньше — очень удобно, чтобы раздавать руководящие указания Владивостоку и Хабаровску. В каком-то буклете мы даже читали, что Корсаков — крупный логистический хаб», — написали жители Корсакова.

Не осталась в стороне и Якутия.

«Ребята! Есть выход: ни вашим, ни нашим — Нерюнгри! Нерюнгри молод — 1975 года рождения. Есть промышленность, есть железная дорога с аэропортом. Он находится очень далеко от границы — с точки зрения безопасности это большой плюс. Вообще, Нерюнгри одинаково далеко от всех субъектов ДФО и ко всем субъектам ДФО нерюнгринцы одинаково индифферентны», — написали жители Якутии.

Реакция социальных сетей ЕАО оказалась ожидаемой:

«Судя по тому, что полпред очень занят, новую котельную Биробиджан получит не скоро. Опять всю зиму мерзнуть будем…».

В остальных регионах ДФО реакция примерно одинаковая:

«Лучше бы полпред занимался реальными делами».

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Как сообщало ИА REGNUM, ещё накануне первого тура губернаторских выборов в Хабаровском крае жителей региона «пугали» последствиями «неправильного» голосования — «не выберете кандидата от партии власти — потеряете статус столицы ДФО». На что хабаровчане резонно отвечали, что и без этого, по факту, всё внимание и полпредства, и Минвостокразвития давно уже отдано Приморью и его столице — Владивостоку. Выборы, как известно, состоялись не в пользу кандидата от ЕР Вячеслава Шпорта. И жители Хабаровского края сегодня уверены: заявление полпреда о том, что он полностью поддерживает идею переноса столицы — не более, чем месть за «неправильное» голосование.

Между тем, полпреду Трутневу, по мнению дальневосточников, следовало бы уделить внимание более реальным проблемам региона, который он курирует.

С дальневосточниками согласен и председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев, который в ходе дискуссии на форуме «Сообщество», прошедшем на Сахалине, заявил, что ОП РФ не видит успехов в развитии Дальнего Востока: люди бегут, долги растут, качество жизни и доходы дальневосточников падают.

Между тем, реализуемая сегодня ФЦП по развитию Дальнего Востока — четвертая за постсоветский период. Первые три «благополучно» провалены.

Судя по тому, что дальневосточный полпред занят переносом столицы из города в город, такая же судьба ждёт и четвертую программу.