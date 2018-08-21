Юрий Дудь изменил традиции и взял интервью у женщины

Москва, , 13:24 — REGNUM На YouTube-канале Юрия Дудя вышло интервью с блогером и ведущей программы «Орёл и решка» Настей Ивлеевой. Она стала второй женщиной в студии за всю историю «вДудя» после Ксении Собчак.

В новом выпуске Ивлеева рассказала о том, что до своей популярности работала в маникюрном салоне в Ленинградской области. Также девушка рассказала, как заработала свой первый миллион рублей и сколько сейчас стоит реклама в её Instagram. Ивлеева подтвердила, что встречается с хип-хоп исполнителем Элджеем и поделилась историей знакомства с музыкантом. Помимо этого, в интервью не раз затрагивали интимные темы.

Всего за несколько часов ролик набрал более 400 тыс. подписчиков (на момент выхода новости). Многих пользователей сети удивило, что Дудь вновь изменил своей традиции и пригласил в студию девушку. В Twitter эта тема даже вышла в топ обсуждений. Однако выбор блогера не порадовал пользователей.

«Из всех российских женщин Дудя заинтересовали только Ивлеева и Собчак, окей», — пишет Рома Б.

По мнению юзеров, новый выпуск оказался самой слабой работой Дудя. Они даже предположили, что у ведущего есть замысел «выставить женщин круглыми дурами». В то же время некоторые пользователи считают, что Ивлеева заплатила Дудю за то, чтобы попасть в его шоу.

«Последнее интервью Дудя — это как первое свидание. Тонна неумелого флирта, судорожная жестикуляция, вопросы «лишь бы были». Ещё и Ивлеева «сильная и независимая проститутка». Мерзко и гадко смотреть на обоих», — пишет Артемий Е.

Напомним, первой женщиной, у которой Дудь взял интервью в рамках шоу «вДудь», была Ксения Собчак. Журналист пригласил её на съемки после того, как телеведущая объявила себя кандидатом в президенты. Многие зрители отмечали, что досмотреть интервью до конца стало для них настоящим испытанием из-за размытых ответов и лицемерия Собчак. Видеозапись набрала более 9,6 млн просмотров и обсуждалась не только на YouTube, но и по всему российскому сегменту интернета.

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