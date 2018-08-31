Украинские СМИ продолжают исследование отношений постмайданной страны с Белоруссией.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Петр Порошенко

Издание «Левый берег», которое в августе опубликовало большой материал о сотрудничестве Киева и Минска в военной сфере (главный вывод из материала — белорусские предприятия неплохо заработали на вооруженном конфликте в Донбассе, более того — без белорусских поставок украинским военным пришлось бы намного тяжелее, особенно в критический период войны), на этот раз изучает вопрос торговли Белоруссии с республиками Донбасса.

СМИ напоминает, что 25−26 октября в Гомеле должен пройти белорусско-украинский «Форум регионов». Ожидается, что мероприятие посетят президенты Александр Лукашенко и Петр Порошенко, и форум в итоге даст качественный прорыв для экономических отношений на региональном уровне.

«Если они встретятся (встреча пока под вопросом), то одним из проблемных вопросов на переговорах могут стать слишком тесные торговые связи многих белорусских предприятий с ДНР и ЛНР», — говорится в публикации.

Как объясняет украинское издание, белорусские предприятия активно продают свои товары на «временно оккупированных территориях» Украины, в основном — через Россию. Более того, подчеркивается в статье, такая торговля неофициально поощряется белорусским руководством.

«Причин тому несколько. Во-первых, в Москве крайне недовольны торгово-экономическим сотрудничеством Минска и Киева как таковым. Это даже было одной из тем недавних переговоров Путина и Лукашенко в Сочи. Так что торговля Беларуси с Донбассом — это для белорусского президента хорошая возможность показать свою лояльность также и интересам России… Во-вторых, большинство белорусских предприятий принадлежит государству, работает на устаревшей технологической базе и потому производит продукцию, которая просто не находит спроса на Западе. Продавать ее приходится на постсоветском пространстве, в том числе на территориях, на которых конкурентным преимуществом становится возможность работать в обход санкций», — отмечается в материале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маятник

Далее автор статьи (Андрей Паливода, причем любопытно, что это всего лишь третий материал автора для издания «Левый берег», а его предыдущая статья посвящена проблемам… криптовалютного рынка Украины) ссылается на свой источник в министерстве экономики Белоруссии. Он отдельно подчеркивает, что собеседник, будучи довольно высокопоставленным чиновником, не имеет права давать официальных комментариев и вообще предпочитает оставаться в тени, поэтому попросил называть его «Вадим Петрович».

«Дело в том, что никто ничего на самом деле не координировал. Отношения с оккупированными районами на востоке Украины выстраивались совершенно хаотически. В Совете министров как-то пытались это централизовать. Сперва через министерство торговли — но там ответили, что отвечают только за торговлю внутри Беларуси. Потом — через МИД, который отвечает за внешнюю торговлю после упразднения министерства внешнеэкономических связей. Но в МИДе очень резко ответили, что не станут связываться с территориями, не признанными мировым сообществом. Даже Совет безопасности пытались задействовать — но там только пальцем у виска покрутили. В итоге все отдали на откуп самим предприятиям-экспортерам. И как раз в то время, во второй половине 2014-го, на белорусские предприятия начали приезжать представители российских фирм-посредников, желавших организовать поставки в ДНР и ЛНР», — объяснил «Вадим Петрович».

Интересно, что заявление источника в целом явно противоречит громкому утверждению издания, сделанному чуть выше, — о том, что торговля с Донбассом поощряется белорусским руководством.

Далее в публикации в этом контексте анализируется деятельность отдельных предприятий. Главная мысль — одни белорусские предприятия стараются не афишировать сотрудничество с ЛНР и ДНР, другие же этого не скрывают, а порой даже гордятся, «хотя и осознают, что могут попасть под международные санкции». В числе последних названы «Коммунарка», табачный завод «Неман», агрокомбинат «Дзержинский», «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», Гродненский ликероводочный завод, входящий в холдинг «Минск Кристал Групп». Для последнего предприятия сделана ремарка — «особой популярностью у их донбасских партнеров пользуется дешевая водка».

Сыр

Интересно, что украинское СМИ в итоге не делает из приведенных «фактов» каких-то политических выводов и обещает продолжение расследования в ближайшее время.

Политический эксперт Семен Уралов в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM подчеркивает, что не только в этой публикации, но и в целом в украинских медиа идёт системная дискредитация Белоруссии. По мнению эксперта, это связано с глобальной повесткой урегулирования конфликта в Донбассе.

«Думаю, что это происходит в рамках единой стратегии по смене переговорной площадки по украинскому кризису. США неоднократно подчёркивали, что считают Минск ненадлежащей стороной из-за союза с Россией. Эту же точку зрения продвигает часть украинских политиков. Думаю, это надо рассматривать в рамках общей стратегии углубления кризиса», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным белорусской стороны, за восемь месяцев 2018 года Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров РБ, по импорту — четвертое место. По итогам января — августа товарооборот с Украиной увеличился на 23,7% и составил $3,7 млрд, белорусский экспорт увеличился на 23,5%, импорт с Украины — на 24,4%.

2 октября было заявлено, что Минск и Киев окончательно согласовали программу «Форума регионов» в Гомеле. В первый день планируется провести 7-е заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и контактно-кооперационной биржи, состоятся тематические конференции и заседания по линии отраслевых ведомств, будет открыта выставка-ярмарка продукции предприятий и организаций двух стран, намечен также «концерт дружбы». Во второй день пройдут пленарное заседание форума, интерактивная дискуссия «Перспективы регионального сотрудничества Беларуси и Украины».

President.gov.ua Александр Лукашенко и Петр Порошенко

Белорусская сторона направила приглашения принять участие в форуме руководителям всех областных государственных администраций Украины и городской государственной администрации Киева. Более 20 украинских регионов уже формируют свои делегации для посещения РБ, при этом значительная часть областей будет представлена первыми лицами. При этом на сегодня так и неясно, состоятся ли в рамках Форума переговоры президентов Лукашенко и Порошенко.

8 октября Александр Лукашенко встретился с третьим президентом Украины (2005−2010 годы) Виктором Ющенко (формальный повод для переговоров обозначен не был).По мнению украинских СМИ, именно Ющенко может сменить Леонида Кучму на посту представителя Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. В ходе этой встречи Лукашенко сделал несколько заявлений по ситуации на Украине.

«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, — мы об этом поговорим — влияние событий в Украине на нас очень велико. Особенно в плане, что нас беспокоит, — приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — заявил он.

Касаясь двусторонних отношений Минска и Киева, Лукашенко заявил следующее:

«Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения… Всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли. Хоть и сейчас у нас обижаться не на что — прирост товарооборота 20−30%. Кстати, в СНГ еще выше. Второй год такой рост происходит. Было серьезное падение, а сейчас солидный рост и в Евразийском экономическом союзе, и в СНГ в целом. То же самое происходит и с Украиной».

Сам Ющенко заявлений для прессы по итогам переговоров с Лукашенко пока что не делал.